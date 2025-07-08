Федор Смолов может отделаться условным сроком: комментарий адвоката

— Но их еще нужно доказать…

— Если бизнесмен докажет, что его здоровью действительно нанесен ущерб, и это будет подтверждено и свидетельскими показаниями, тогда события могут развиваться по следующему сценарию.

Например, дело может быть возбуждено по части 1 статьи 111 УК РФ — тут предусмотрено до восьми лет лишения свободы. Но, как правило, по этой статье у нас не сажают. Очень много приговоров заканчивается условным сроком.

Но если он нанес такие повреждения двум лицам, квалификация может поменяться на особо тяжкую статью.

Однако сначала нужно дождаться медицинского заключения. И чтобы возбудили уголовное дело, и чтобы человек был признан виновным.

Бывает, например, необходимая оборона или речь идет о виктимном поведении потерпевшего. Виктимное — это значит провоцирующее на преступление.

Например, человека назвали плохим словом или коснулись важных для него тем, например, о родителях, жене или ребенке. Это идет как смягчающее обстоятельство.

Также нужно смотреть на то, чтобы оборона была равнозначна нападению. Например, если они в качестве оружия в ресторане используют ножи или вилки. Тут нужно допрашивать свидетелей, смотреть в видеокамеру, кто первый начал конфликт, что за ним стояло.