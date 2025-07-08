Федор Смолов может отделаться условным сроком: комментарий адвоката

Известному футболисту Федору Смолову грозит до восьми лет лишения свободы. Об этом сообщает телеграм-канал
Сейчас следствие ожидает результатов медицинских экспертиз. Их цель — оценить состояние здоровья пострадавшего бизнесмена Владимира Кузьминова из Челябинска.
Если врачи подтвердят, что здоровью Кузьминова был нанесен серьезный вред, против Смолова возбудят уголовное дело по статье 111 Уголовного кодекса РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
Пока же детали травм пострадавшего не раскрываются.
Действительно ли положение Смолова настолько тяжелое, как нам преподносят в СМИ? Об этом Teleprogramma.org спросила адвоката Юрия Шеля.
"По этой статье у нас не сажают"
"Да. Но чтобы дело возбудили по статье 111 УК РФ, нужно заключение врача. А таких повреждений, тянущих на эту статью, очень мало, — отмечает Юрий Шель.
— Это, например, сложные переломы, потеря органа, лишение зрения или слуха на 30%, ушиб головного мозга. То есть речь идет о постановке такого диагноза, который несет тяжкие последствия".
Юрий Шель. Фото: телеканал "Россия"
— Но их еще нужно доказать…
— Если бизнесмен докажет, что его здоровью действительно нанесен ущерб, и это будет подтверждено и свидетельскими показаниями, тогда события могут развиваться по следующему сценарию.
Например, дело может быть возбуждено по части 1 статьи 111 УК РФ — тут предусмотрено до восьми лет лишения свободы. Но, как правило, по этой статье у нас не сажают. Очень много приговоров заканчивается условным сроком.
Но если он нанес такие повреждения двум лицам, квалификация может поменяться на особо тяжкую статью.
Однако сначала нужно дождаться медицинского заключения. И чтобы возбудили уголовное дело, и чтобы человек был признан виновным.
Бывает, например, необходимая оборона или речь идет о виктимном поведении потерпевшего. Виктимное — это значит провоцирующее на преступление.
Например, человека назвали плохим словом или коснулись важных для него тем, например, о родителях, жене или ребенке. Это идет как смягчающее обстоятельство.
Также нужно смотреть на то, чтобы оборона была равнозначна нападению. Например, если они в качестве оружия в ресторане используют ножи или вилки. Тут нужно допрашивать свидетелей, смотреть в видеокамеру, кто первый начал конфликт, что за ним стояло.
Федор Смолов. Фото: Михаил Константинов / Global Look Press
"С помощью хорошего адвоката можно доказать, что все не так страшно"
— Что вы вообще думаете об этом инциденте с участием Федора Смолова?
— То, что вначале говорят журналисты, не всегда верно. С помощью хорошего адвоката можно доказать, что все не так страшно. У меня было много таких случаев.
С другой стороны, я осуждаю такое поведение публичных персон в общественном месте. Все мы помним инцидент с участием Кокорина и Мамаева. А тут вроде похожая ситуация…
Но каждый случай индивидуален. И нужно его очень тщательно разбирать!
Справка
Инцидент с участием футболиста Федора Смолова произошел 28 мая в московском кафе "Кофемания". Но известно о нем стало лишь неделю спустя, когда видео с дракой попало в Интернет.
По данным, поступившим из различных источников, игрок повздорил с двумя посетителями. Якобы бизнесмены Владимир Кузьминов и Андрей Попелуха громко и не в самой приятной манере обсуждали его личность.
Разговор перерос в драку, в ходе которой футболист нанес своим оппонентам удары в лицо. Позже пострадавшие обратились в полицию.
Смолов прокомментировал произошедшее, заявив, что не желал драки и пытался уладить конфликт мирным путем. Однако столкнулся с оскорблениями и нецензурной бранью.
Кроме того, футболист упомянул о третьих лицах. По словам игрока, они шантажировали и угрожали ему. Шантажистам также может грозить 15 лет тюрьмы за вымогательство.
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