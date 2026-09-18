Эвелина Бледанс призналась, что пошутила об опасной болезни: «Я просто прикололась»

Эвелина Бледанс в беседе с Teleprogramma.org призналась, что разыграла поклонников: ее заявление об опасной болезни оказалось шуткой. Звезда поспешила развеять тревоги и с улыбкой объяснила, в чем был секрет «недуга».

Все началось с необычного маникюра: на ногтях артистки появился яркий красный горошек на белом фоне. Из‑за характерного рисунка узор действительно напоминал следы от йода — так и родилась ироничная версия про ветрянку.

«У меня просто маникюр в виде таких крапинок, в горошек. Я просто прикололась, сказав, что у меня ветрянка на ногтях. Но сейчас же горошек в тренде», — пояснила Эвелина Бледанс.

Актриса рассказала, как рождался дизайн.

«Когда я пришла в салон, мне показали черный горошек на белом фоне. А я говорю: „А давайте мне сделаем красный горошек на оранжевом фоне“. Но в итоге у меня красный горошек на белом фоне. И очень похоже на ветрянку, будто замазано йодом», — добавила Эвелина.

При этом Эвелина осталась в полном восторге от результата и даже дала поклонницам модный совет. Она порекомендовала девушкам непременно иметь в своем гардеробе вещи в горошек, если они мечтают привлечь мужчин.

«Мне очень нравится горошек. И всем девушкам рекомендую обязательно в своем гардеробе хоть одну вещь иметь в горошек. Это очень романтично и располагает мужчин. Они не боятся женщин в горошке», — заключила Бледанс.

Так вместо тревожных новостей поклонники получили порцию легкого юмора и стильную рекомендацию от звезды.