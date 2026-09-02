Эвелина Бледанс об учебе «особенного» сына Семена: «Мы в школе Магии учимся волшебству»

Наступил день знаний. Дети, в том числе и звездных родителей, отправились в школу. Не стал исключением и сын ведущей и актрисы Эвелины Бледанс – 14-летний Семен Семин.

У Эвелины – особенный сын, но она никогда не делала из этого тайны или трагедии. А наоборот, показывала обществу и в особенности родителям таких детей, что и «солнечный» ребенок может жить полноценной жизнью. Но, конечно, к нему нужен особый подход.

Что известно о сыне Эвелины Бледанс

Эвелина Бледанс и Александр Семин стали родителями 1 апреля 2012 года. О сложном диагнозе ребенка они узнали на раннем сроке беременности актрисы. Эвелина испытала сильный шок, но вопреки предупреждениям врачей о том, что будет сложно, решила бороться до конца.

Позже актриса сказала, что сначала воспринимала диагноз как небесную кару, а теперь каждый день благодарит Бога за своего сына.

В 2017 году Эвелина и Александр развелись, но мужчина продолжает принимать участие в жизни ребенка.

Здоровье Семена требует постоянного контроля: раз в месяц у него берут кровь на анализ из-за риска осложнений. Подросток регулярно проходит курсы реабилитации с логопедом, нейропсихологом и ЛФК.

Летом 2025 года Эвелина отвезла сына в Турцию, на море, в специальный отель для особенных людей с лучшими специалистами. Лечение проходило также в России и Германии.

К счастью, в жизни мальчика есть не только больницы.

Сегодня подросток Семен занимается плаваньем, вокалом, фортепиано, изучает иностранный язык и играет в детском театре. В его репертуаре - роли Шерхана в «Маугли», Пьеро в «Буратино». А еще он снялся в короткометражке с мамой и выступил на сцене Кремлевского дворца, став первым ребенком с синдромом Дауна, появившимся там.

Семен ведет свою страницу в соцсетях под контролем мамы. Он любит «Гарри Поттера», предпочитает общение со взрослыми и легко располагает к себе людей.