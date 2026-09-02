Эвелина Бледанс об учебе «особенного» сына Семена: «Мы в школе Магии учимся волшебству»

Наступил день знаний. Дети, в том числе и звездных родителей, отправились в школу. Не стал исключением и сын ведущей и актрисы Эвелины Бледанс – 14-летний Семен Семин.
У Эвелины – особенный сын, но она никогда не делала из этого тайны или трагедии. А наоборот, показывала обществу и в особенности родителям таких детей, что и «солнечный» ребенок может жить полноценной жизнью. Но, конечно, к нему нужен особый подход.
Что известно о сыне Эвелины Бледанс
Эвелина Бледанс и Александр Семин стали родителями 1 апреля 2012 года. О сложном диагнозе ребенка они узнали на раннем сроке беременности актрисы. Эвелина испытала сильный шок, но вопреки предупреждениям врачей о том, что будет сложно, решила бороться до конца.
Позже актриса сказала, что сначала воспринимала диагноз как небесную кару, а теперь каждый день благодарит Бога за своего сына.
В 2017 году Эвелина и Александр развелись, но мужчина продолжает принимать участие в жизни ребенка.
Здоровье Семена требует постоянного контроля: раз в месяц у него берут кровь на анализ из-за риска осложнений. Подросток регулярно проходит курсы реабилитации с логопедом, нейропсихологом и ЛФК.
Летом 2025 года Эвелина отвезла сына в Турцию, на море, в специальный отель для особенных людей с лучшими специалистами. Лечение проходило также в России и Германии.
К счастью, в жизни мальчика есть не только больницы.
Сегодня подросток Семен занимается плаваньем, вокалом, фортепиано, изучает иностранный язык и играет в детском театре. В его репертуаре - роли Шерхана в «Маугли», Пьеро в «Буратино». А еще он снялся в короткометражке с мамой и выступил на сцене Кремлевского дворца, став первым ребенком с синдромом Дауна, появившимся там.
Семен ведет свою страницу в соцсетях под контролем мамы. Он любит «Гарри Поттера», предпочитает общение со взрослыми и легко располагает к себе людей.
Эвелина Бледанс с сыном Семеном. Фото: Global Look Press
Эвелина Бледанс: «У нас всего много: и нарядов, и карандашей, и ранцев»
А учится Семен Семин в специализированной школе. Teleprogramma.org узнала у Эвелины, как сын подготовился к учебному процессу.
«Я делала праздник в Музее Магии на Новом Арбате, пригласила друзей отпраздновать начало учебного года. И вот как раз я говорила речь деткам нашего благотворительного фонда, нашей театральной студии «Осьминожки».
Я говорила о том, что сейчас все готовятся к школе, а у нас в основном ребята особенные. И мы в школе Магии учимся волшебству, - поясняет Эвелина.
- И мы будем немножко творить чудеса, чтобы, так сказать, получать и хорошие оценки, и так далее.
А так, у нас все готово, всего много: и нарядов, и карандашей, и ранцев. Все есть! Очень много друзей, и все все дарят.
Поэтому мы с радостью думаем о школе. Она у нам немножко иная, чем у всех остальных. Поэтому и переживать особо не стоит».