«Это жестоко»: Юлия Салибекова высказалась о драке Тиграна, из-за которой его выгоняют из «Дома-2»

На днях на Поляне разыгралась жуткая история. Участница проекта Карина Тетуева распространила слух о том, что Виктория ждет второго ребенка не от своего супруга, а от другого мужчины.

Очевидцы утверждают, что Тигран Салибеков после этого схватил Карину за волосы, принудил встать на колени и нанес несколько ударов. Тем временем беременная Вика Лысковец попыталась запихнуть ей в рот грязный ершик и облила йогуртом. После этого инцидента Салибекова и его жену выгнали с проекта. Пара воспитывает сына Леона, который родился на телестройке, и ждет второго малыша.

Тигран и Юлия Салибекова прожили в браке десять лет. И некоторое время назад со скандалом развелись. Тигран после развода вернулся на проект, а Юлия осталась одна воспитывать троих сыновей. Не так давно Салибекова получила предложение руки и сердца от своего нового избранника.

А вы согласны с мнением Юлии Салибековой? Поделитесь в комментариях.