«Это жестоко»: Юлия Салибекова высказалась о драке Тиграна, из-за которой его выгоняют из «Дома-2»

Бывшая участница проекта «Дом-2» и экс-супруга оскандалившегося Тиграна Салибекова Юлия Салибекова в беседе с Teleprogramma.org высказалась по поводу недавнего инцидента на телестройке. Тигран вместе с нынешней супругой Викторией Лысковец избил одну из девушек на проекте. Юлия плохо говорить о Тигране отказалась, но и ничего хорошего о бывшем муже тоже не сказала.
Юля Салибекова призналась, что ей искренне жаль девушку, пострадавшую от рук Тиграна и его беременной вторым ребенком супруги Виктории.
«Девушку, которая пострадала, очень жаль. Если это правда, то это жестоко. Про Тиграна говорить плохо я не буду, потому что это отец моих детей. Какие бы ни были у нас «разборки», сложности в общении, все равно это отец моих сыновей. Не было бы его, не было бы у меня таких прекрасных мальчиков, которые меня радуют. Все остальное комментировать вообще нет желания. И «играть в грязь» тоже нет желания», — высказалась Юлия Салибекова.
Юлия Салибекова с тремя сыновьями от Тиграна. Фото: соцсети
На днях на Поляне разыгралась жуткая история. Участница проекта Карина Тетуева распространила слух о том, что Виктория ждет второго ребенка не от своего супруга, а от другого мужчины.
Очевидцы утверждают, что Тигран Салибеков после этого схватил Карину за волосы, принудил встать на колени и нанес несколько ударов. Тем временем беременная Вика Лысковец попыталась запихнуть ей в рот грязный ершик и облила йогуртом. После этого инцидента Салибекова и его жену выгнали с проекта. Пара воспитывает сына Леона, который родился на телестройке, и ждет второго малыша.
Тигран и Юлия Салибекова прожили в браке десять лет. И некоторое время назад со скандалом развелись. Тигран после развода вернулся на проект, а Юлия осталась одна воспитывать троих сыновей. Не так давно Салибекова получила предложение руки и сердца от своего нового избранника.
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