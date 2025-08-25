"Есть вероятность родить": Сябитова объяснила тягу Лепса к 19-летней Авроре

Роза Сябитова в интервью сайту Teleprogramma.org прокомментировала планы Григория Лепса жениться на 19-летней Авроре Кибе. Певец признался, что сумел накопить уже миллион рублей. Но для торжества ему нужна сумму более внушительная. Поэтому на свадьбу века Григорий не претендует.

Свадьбе быть?

Сябитова уверена, Лепс может позволить себе все что угодно. Также не сомневается главная сваха страны и в том, что свою вторую половинку найдет и Дмитрий Дибров. Шоумен собирается развестись с женой Полиной. И, как выразилась Сябитова, если уж для Лепса нашлась Аврора, то почему бы Диброву не обратить внимание на юных красавиц.

"Было бы желание, финансы. И на каждый горшок найдется своя крышка. Для меня семья — это совместно нажитое имущество и дети. Это базовая основа семьи. Как правило, это молодые пары. Имущество держит от развода. Семья — это сложный жизненный проект. Вверх — вниз, и удержаться достаточно сложно. Имущество и дети держат и скрепляют брак. А отношения Лепса с Авророй — это уже какие-то индивидуальные особенности. Но они имеют место быть. Замуж за старика — это что, новость какая-то? Это мы не осуждаем. Взрослый мужчина и молоденькая девушка — это более от природы. Потому что есть вероятность родить. А вот наоборот, вряд ли. Лепс что хочет, то и делает", — заверила Сябитова.

На сцену не пустит

При этом Лепс не хочет, чтобы его молодая возлюбленная строила карьеру певицы. Он считает, что у нее есть голос и данные. Но все же музыкантом в семье должен быть только он. Аврора же занимается костюмами Григория, следит за его гардеробом. И это, по словам певца, выходит ему в копеечку.