Екатерина Волкова о дочери: «Если человек однажды предал, предаст еще»

В беседе с Teleprogramma.org на Забайкальском международном кинофестивале Волкова поделилась, что ситуация в семье не меняется. Дочь по-прежнему держит дистанцию, и актриса не может до нее достучаться.

«Мы все еще на расстоянии. Я услышала песню, которая очень хорошо легла на мое состояние. Я не могу донести до дочери то, что я вижу», — заявила артистка.

Волкова убеждена, что человек, однажды предавший близких, способен на это снова.

«Я вижу, что если человек один раз предал, предаст еще. Дай Бог, этого не случится», — добавила актриса.

Несмотря на боль от разрыва, Волкова не держит зла на дочь. Она надеется, что со временем они смогут восстановить общение, но пока решила не форсировать события.

«Она счастлива, я решила отпустить ситуацию и надеюсь, что она когда-нибудь придет ко мне», — поделилась артистка.

Отношения Екатерины Волковой со старшей дочерью Валерией осложнились несколько лет назад. Поводом стало замужество девушки. Актриса с самого начала не одобряла выбор дочери: избранник Валерии Георгий Анастасовски был женат на момент начала их романа.

Конфликт достиг пика в августе 2025 года, когда Волкова в последний раз видела дочь и троих внуков. С тех пор зять, по словам актрисы, полностью ограничил их общение — сначала в соцсетях, а затем и в реальной жизни. Волкова не знает, где сейчас живет ее дочь.

Актриса не раз признавалась, что тяжело переживает разлуку с внуками — 4-летним Тимофеем, 2-летним Платоном и младшей Василисой, родившейся летом 2025 года. Она плачет каждый день и даже обращалась к психологу.

Параллельно Волкова переживает разрыв и с собственной матерью. Актриса признавалась, что заблокировала родительницу, устав от бесконечных требований и претензий, которые подорвали ее здоровье.