Дзюник пожалел летевшую из Израиля с наркотиками Тарасову: "Аглая — красивая девушка, талантливая"

Аглае Тарасовой пророчат забвение и карьерный спад на фоне скандала с наркотиками, которые у актрисы "Холопа" нашли в аэропорту Домодедово.

Так, продюсер Сергей Дворцов заявил, что звезда "Интернов" может остаться без выгодных предложений в кино, а ее гонорары за съемочный день урежут вдвое, как минимум на 150–200 тысяч рублей.

Мнение Дзюника о задержании Тарасовой

Продюсер Леонид Дзюник, напротив, настроен более лояльно к дочери Ксении Раппопорт. Импонирует ему и то, что Аглая единственная из семьи, кто заботится о престарелых родственниках. Она полностью взяла на иждивение бабушку и дедушку. Тарасова оплачивает им продукты, коммунальные платежи, лекарства и даже сиделку.

В интервью сайту Teleprogramma.org Леонид Дзюник дал понять, что Тарасова стала жертвой обстоятельств. Он не сомневается, что звезду "Холопа" кто-то подставил. Сама Аглая переживала из-за того, что не сможет работать. А значит, у нее не будет возможности помогать родственникам и платить ипотеку, а это около миллиона рублей в месяц.

"Ой, да какой там скандал. Ну нашли у нее там что-то... Главное, что она не была в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, когда ее задержали. Аглая — красивая девушка, талантливая. У нее очень хорошие работы. Что она сделала? Кого-то избила? Это чей-то очередной загон просто. Тут, значит, поймали Тарасову и будут ее за это травить? Что за глупости. Я уверен, что это история — заказ. Она же из Израиля летела. Знали бы вы, как там, в Тель-Авиве, всех проверяют и шмонают. Оттуда невозможно ничего такого провезти. Не стала бы она рисковать. Что ей оставалось делать? Причем здесь ее актерское дарование, причем здесь то, какие роли она играет?" — отметил Дзюник.

Запрет для Тарасовой после суда

В зале суда Аглая просила не сажать ее под домашний арест. Теперь актриса должна находится в своей квартире с 12 часов ночи и до 6 утра. Также ей запретили пользоваться мобильной связью. В ближайшее время у Тарасовой должны были стартовать съемки сразу в трех проектах. Ходили слухи, что она пропала из списков актеров в комедии Клима Шипенко "Холоп-3".