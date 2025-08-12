Дзюник — о размолвке Кудрявцевой с мужем: "Ну лишний раз выпил. Главное, что он не бегает налево"

Продюсер Леонид Дзюник в интервью сайту Teleprogramma.org рассказал о том, что на самом деле происходит в семье Леры Кудрявцевой и Игоря Макарова. Так, он дал понять, что едва ли телеведущая решится на развод.
Устала от пьянства?
Лера откровенно говорила о том, что она устала лечить и бороться с алкоголизмом мужа. Тот не раз лежал в рехабе. Но, оказавшись дома, снова срывался. Все это телеведущей порядком надоело.
При этом Кудрявцева не спешит заявлять о расставании с мужем-хоккеистом. Тот устал от постоянным попыток жены "выплеснуть" семейные драмы на всеобщее обозрение. Макаров заявил, что к своим годам он купил себе три квартиры и два дома. А те, кто обсуждают его за спиной, так и сидят на своих трехметровых кухнях в "хрущевках".
Веселье без отца
Семилетие дочки Марии Лера отметила в Болгарии. А вот отца семейства на празднике видно не было. Похоже, что на курорт Кудрявцева улетела без Игоря. Тот остался в Москве. Ходили слухи, что пара живет отдельно. Макаров в своей квартире, а телеведущая — в загородном доме.
Леонид Дзюник поделился мнением, что Лера своими признаниями всего лишь хочет показать публике, что и она, как самая обычная женщина, борется с зависимостями мужа.
"Может, их папа зарабатывает деньги? Чтобы Лера прекрасно в дальнейшем выглядела. Это же семья, понимаете. Папа работает, мама — красавица. При всем моем уважении к Лере я ее очень хорошо знаю, ее откровения — это, вероятно, попытка привлечь внимание.
Она хочет показать свою семейственность, благородство. У нее хороший муж, правда, бухает как все мужики. Лера пытается бороться с этим. Семья — это есть семья.
Это все для того, чтобы мы с вами поговорили и сказали: "Лерочка, держись, ты умничка! Все будет хорошо!" И муж замечательный у тебя, но лишний раз выпил. Главное, что он не бегает от тебя налево, а сидит дома", — отметил Дзюник.
Читайте также:
Добавить комментарий