Дзюник — о размолвке Кудрявцевой с мужем: "Ну лишний раз выпил. Главное, что он не бегает налево"

Продюсер Леонид Дзюник в интервью сайту Teleprogramma.org рассказал о том, что на самом деле происходит в семье Леры Кудрявцевой и Игоря Макарова. Так, он дал понять, что едва ли телеведущая решится на развод.

Устала от пьянства?

Лера откровенно говорила о том, что она устала лечить и бороться с алкоголизмом мужа. Тот не раз лежал в рехабе. Но, оказавшись дома, снова срывался. Все это телеведущей порядком надоело.

При этом Кудрявцева не спешит заявлять о расставании с мужем-хоккеистом. Тот устал от постоянным попыток жены "выплеснуть" семейные драмы на всеобщее обозрение. Макаров заявил, что к своим годам он купил себе три квартиры и два дома. А те, кто обсуждают его за спиной, так и сидят на своих трехметровых кухнях в "хрущевках".

Веселье без отца

Семилетие дочки Марии Лера отметила в Болгарии. А вот отца семейства на празднике видно не было. Похоже, что на курорт Кудрявцева улетела без Игоря. Тот остался в Москве. Ходили слухи, что пара живет отдельно. Макаров в своей квартире, а телеведущая — в загородном доме.

Леонид Дзюник поделился мнением, что Лера своими признаниями всего лишь хочет показать публике, что и она, как самая обычная женщина, борется с зависимостями мужа.