Дзюник — о размолвке Кудрявцевой с мужем: "Ну лишний раз выпил. Главное, что он не бегает налево"

Лера Кудрявцева. Фото: Shatokhina Natalia / Global Look Press

Продюсер Дзюник рассказал о Кудрявцевой с Макаровым: «Хочет показать свою семейственность, благородство»

Продюсер Леонид Дзюник в интервью сайту Teleprogramma.org рассказал о том, что на самом деле происходит в семье Леры Кудрявцевой и Игоря Макарова. Так, он дал понять, что едва ли телеведущая решится на развод.

Устала от пьянства?

Лера откровенно говорила о том, что она устала лечить и бороться с алкоголизмом мужа. Тот не раз лежал в рехабе. Но, оказавшись дома, снова срывался. Все это телеведущей порядком надоело.

При этом Кудрявцева не спешит заявлять о расставании с мужем-хоккеистом. Тот устал от постоянным попыток жены "выплеснуть" семейные драмы на всеобщее обозрение. Макаров заявил, что к своим годам он купил себе три квартиры и два дома. А те, кто обсуждают его за спиной, так и сидят на своих трехметровых кухнях в "хрущевках".

Веселье без отца

Семилетие дочки Марии Лера отметила в Болгарии. А вот отца семейства на празднике видно не было. Похоже, что на курорт Кудрявцева улетела без Игоря. Тот остался в Москве. Ходили слухи, что пара живет отдельно. Макаров в своей квартире, а телеведущая — в загородном доме.

Леонид Дзюник поделился мнением, что Лера своими признаниями всего лишь хочет показать публике, что и она, как самая обычная женщина, борется с зависимостями мужа.

"Может, их папа зарабатывает деньги? Чтобы Лера прекрасно в дальнейшем выглядела. Это же семья, понимаете. Папа работает, мама — красавица. При всем моем уважении к Лере я ее очень хорошо знаю, ее откровения — это, вероятно, попытка привлечь внимание.

Она хочет показать свою семейственность, благородство. У нее хороший муж, правда, бухает как все мужики. Лера пытается бороться с этим. Семья — это есть семья.

Это все для того, чтобы мы с вами поговорили и сказали: "Лерочка, держись, ты умничка! Все будет хорошо!" И муж замечательный у тебя, но лишний раз выпил. Главное, что он не бегает от тебя налево, а сидит дома", — отметил Дзюник.

Читайте также:

Добавить комментарий

О текстовых форматах

Простой текст

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Строки и абзацы переносятся автоматически.
  • Адреса веб-страниц и email-адреса преобразовываются в ссылки автоматически.

Читайте также