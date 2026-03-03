Дзюник — о Голубкиной, обозвавшей журналистку: "Не могу сказать, что я удивлен"

Продюсер Леонид Дзюник в беседе с Teleprogramma.org прокомментировал злобный выпад 52-летней Марии Голубкиной в адрес журналистки. Дзюник сообщил, что не удивлен такой реакции актрисы. Он объяснил, почему Голубкина могла поступить именно так.
Что сказал Дзюник о Голубкиной
Леонид Дзюник попытался найти оправдание поступку Марии Голубкиной, которая публично обругала журналистку. Продюсер назвал актрису очень интересным, но при этом довольно резким собеседником. По его мнению, такую реакцию Марии Голубкиной могли спровоцировать вопросы на темы жизни ее семьи.
"Не могу сказать, что я удивлен этим всплеском эмоций. Я думаю, что эта журналистка, как Маша говорит, "старая дура", задала ей какой-то не очень приятный вопрос, касающийся мамы или отношений в семье. И это вызвало у нее эмоциональный всплеск.
Маша, скорее всего, именно из-за этого возмутилась. Хотя Маша всегда добродушна, внимательна, всегда отвечает на любой вопрос и высказывает свое мнение. Обвинять Машу не могу.
Если разговор касался Ларисы Голубкиной, Андрея Миронова или Николая Фоменко, я думаю, что реакция Маши была абсолютно правильной. И в этом случае я ее полностью поддерживаю", — озвучил свое мнение Леонид Дзюник.
Леонид Дзюник. Фото: Борис Кудрявов / КП
Что случилось с Марией Голубкиной
Актриса Мария Голубкина рассказала о конфликте с журналисткой. Та задала звезде вопросы, которые вывели ее из себя. Во время интерактива с подписчиками Голубкина обругала даму, назвав ее "старой дурой". Мария заявила, что это интервью ей совершенно не нужно.
Ранее Анастасия Волочкова прокомментировала для Teleprogramma.org этот выпад Марии Голубкиной. Сначала она заявила, что не знает, кто это такая. А потом обозначила, что говорить так, как Голубкина о людях, это — проявлять неуважение к самой себе.
