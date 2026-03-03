Дзюник — о Голубкиной, обозвавшей журналистку: "Не могу сказать, что я удивлен"

Продюсер Леонид Дзюник в беседе с Teleprogramma.org прокомментировал злобный выпад 52-летней Марии Голубкиной в адрес журналистки. Дзюник сообщил, что не удивлен такой реакции актрисы. Он объяснил, почему Голубкина могла поступить именно так.

Что сказал Дзюник о Голубкиной

Леонид Дзюник попытался найти оправдание поступку Марии Голубкиной, которая публично обругала журналистку. Продюсер назвал актрису очень интересным, но при этом довольно резким собеседником. По его мнению, такую реакцию Марии Голубкиной могли спровоцировать вопросы на темы жизни ее семьи.