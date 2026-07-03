«Дурак он»: Дробыш отчитал SHAMANA после слов о том, что его не вдохновляет Россия

Известный продюсер Виктор Дробыш в беседе с Teleprogramma.org сказал, что думает о певце Ярославе Дронове. Дробыш сообщил, что считает SHAMANA недалеким человеком.
В российском шоу‑бизнесе вновь вспыхнул острый публичный конфликт — на этот раз в эпицентре обсуждений оказались певец SHAMAN и продюсер Виктор Дробыш. Поводом для волны комментариев стали слова артиста о том, что Дробыша якобы не вдохновляет Россия, а также прозвучавшие в медиа упреки в адрес Виктора Яковлевича. Мол, продюсер регулярно появляется на телеэкранах и выдает нелестные, а порой и абсурдные суждения о SHAMANe и других исполнителях.
На фоне нарастающего шума Виктор Дробыш не стал уходить от прямого ответа и высказался предельно жестко. Свою лаконичную речь продюсер приправил нецензурными выражениями, которые нельзя процитировать.
«Это какая‑то глупость. Дурак он, значит, и все», — заявил продюсер Teleprogramma.org, не скрывая своего раздражения.
Виктор Дробыш. Фото: Алексей Белкин / News.ru / Global Look Press
Напомним, певец SHAMAN во время недавней пресс-конференции нелестно отозвался о Викторе Дробыше. Исполнитель уточнил, что тот никогда не было его продюсером, но зато давал ему советы.
Так вот, Дробыш не советовал SHAMANу сосредотачиваться на патриотической тематике, считая это неперспективным с точки зрения популярности певца. На этом основании SHAMAN решил, что Россия Дробыша не вдохновляет и прямо заявил об этом публично. Обвинил SHAMAN Дробыша и в том, что тот ходит на ТВ и говорит нелепицы о нем и его коллегах.
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