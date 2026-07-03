«Дурак он»: Дробыш отчитал SHAMANA после слов о том, что его не вдохновляет Россия

Известный продюсер Виктор Дробыш в беседе с Teleprogramma.org сказал, что думает о певце Ярославе Дронове. Дробыш сообщил, что считает SHAMANA недалеким человеком.

В российском шоу‑бизнесе вновь вспыхнул острый публичный конфликт — на этот раз в эпицентре обсуждений оказались певец SHAMAN и продюсер Виктор Дробыш. Поводом для волны комментариев стали слова артиста о том, что Дробыша якобы не вдохновляет Россия, а также прозвучавшие в медиа упреки в адрес Виктора Яковлевича. Мол, продюсер регулярно появляется на телеэкранах и выдает нелестные, а порой и абсурдные суждения о SHAMANe и других исполнителях.

На фоне нарастающего шума Виктор Дробыш не стал уходить от прямого ответа и высказался предельно жестко. Свою лаконичную речь продюсер приправил нецензурными выражениями, которые нельзя процитировать.