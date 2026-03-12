"Достался перец чили в шоколаде": Волохов на фоне рака Лерчек заговорил о ее питании

Бывшие участники реалити-шоу ТНТ "Звезды в джунглях" сейчас думают, чем могут помочь больной раком Лерчек. Об этом в беседе с Teleprogramma.org рассказал Александр Волохов. Он также сообщил, что постоянно на связи с гражданским мужем блогерши, танцором из Аргентины Луисом Сквиччиарини.

Что сказал Волохов о Лерчек

Александр Волохов признался, что участники шоу "Звезды в джунглях" очень переживают за Лерчек и сочувствуют ей. У них есть общий чат, в котором они обсуждают детали помощи многодетной маме.

"Это, конечно, все очень печально. Мы переживаем очень, в общем чате обсуждаем это с ребятами, без Леры, ей доступ в интернет закрыт. Думаем, как ей помочь финансово. Муж Леры постоянно на связи с нами. Игорь Чехов с ним близко общается. Семье ее сочувствуем очень", — поделился Александр Волохов.

Вспомнил Александр Волохов и об одном из эпизодов на проекте "Звезды в джунглях". По его словам, участникам во время съемок приходилось есть "всякую гадость".