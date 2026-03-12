"Достался перец чили в шоколаде": Волохов на фоне рака Лерчек заговорил о ее питании

Бывшие участники реалити-шоу ТНТ "Звезды в джунглях" сейчас думают, чем могут помочь больной раком Лерчек. Об этом в беседе с Teleprogramma.org рассказал Александр Волохов. Он также сообщил, что постоянно на связи с гражданским мужем блогерши, танцором из Аргентины Луисом Сквиччиарини.
Что сказал Волохов о Лерчек
Александр Волохов признался, что участники шоу "Звезды в джунглях" очень переживают за Лерчек и сочувствуют ей. У них есть общий чат, в котором они обсуждают детали помощи многодетной маме.
"Это, конечно, все очень печально. Мы переживаем очень, в общем чате обсуждаем это с ребятами, без Леры, ей доступ в интернет закрыт. Думаем, как ей помочь финансово. Муж Леры постоянно на связи с нами. Игорь Чехов с ним близко общается. Семье ее сочувствуем очень", — поделился Александр Волохов.
Вспомнил Александр Волохов и об одном из эпизодов на проекте "Звезды в джунглях". По его словам, участникам во время съемок приходилось есть "всякую гадость".
"На проекте были моменты, мы это в чате тоже обсуждали, когда мы ели всякую гадость. Лере достался перец чили в шоколаде. Но вроде она потом проверялась, у нее все было нормально", — отметил Волохов.
Александр Волохов на шоу "Звезды в джунглях". Фото: ТНТ
Что произошло с Лерчек
Блогер Лерчек находится под домашним арестом на протяжении практически полутора лет. Против нее и ее бывшего мужа Артема Чекалина возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
За это время Лерчек успела забеременеть и родить четвертого ребенка. Папой малыша стал возлюбленный Лерчек, танцор из Аргентины по имени Луис. После рождения малыша у Лерчек диагностировали рак желудка в последней стадии, с метастазами в легкие.
Сейчас Лерчек находится дома. Рядом с ней постоянно ее мама и возлюбленный. Блогерша постоянно спит, так как находится под действием обезболивающих препаратов. Совсем скоро Лерчек ляжет в клинику на химиотерапию.
Лерчек поддержали многие знаменитости. Они требуют для многодетной мамы смягчения условий домашнего ареста.
А у вас история Лерчек вызывает сочувствие? Ответьте в комментариях.
