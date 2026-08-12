Дочь Александра Збруева рассказала о его состоянии: «Все хорошо»

Teleprogramma.org позвонила 88-летнему Александру Збруеву, чтобы узнать о его самочувствии. Сам Александр Викторович не смог говорить. Трубку взяла его внебрачная дочь Татьяна. Именно она сейчас заботится о пожилом родителе. Она сообщила, что у него все хорошо.

«У него все хорошо, все нормально. Александр Викторович не болеет», — рассказала Татьяна.

Напомним, о том, что у Александра Збруева начались серьезные проблемы со здоровьем, стало известно в конце прошлого года. В октябре Александра Збруева экстренно доставили в медицинское учреждение. По данным источников из его окружения, Збруев ощущал резкие боли в животе, что и стало поводом для срочной госпитализации. Позднее появились сообщения о выявлении у него нарушений мочеполовой системы, в связи с чем ему провели хирургическую операцию. После стабилизации состояния Збруева перевели из НИИ имени Склифосовского в другое лечебное заведение — якобы из-за подозрений на онкологическое заболевание.

Согласно неподтвержденной информации, ультразвуковое исследование зафиксировало образование, напоминающее опухоль. Из-за этого артиста направили на углубленную диагностику в профильную клинику.

Тем не менее, супруга Александра Збруева Людмила Михайловна, тогда опровергла тревожные слухи. Она пояснила, что муж обратился в больницу в рамках профилактического обследования и серьезных поводов для беспокойства нет. Однако сообщения о возможной опухоли вызвали волну переживаний среди поклонников.

Не так давно у Збруева диагностировали нарушение в работе головного мозга, которое, предположительно, стало следствием перенесённого инсульта. В сентябре прошлого года артист почувствовал ухудшение самочувствия перед спектаклем «Вишнёвый сад» в театре «Ленком». Он жаловался на головокружение и слабость, из-за чего не смог выйти на сцену. Врачи тогда настаивали на госпитализации, но Збруев отказался.

Александр Збруев — настоящая икона отечественного кинематографа, чьи образы в картинах «Большая перемена», «Ты у меня одна», «Все будет хорошо», «Одинокая женщина», «Бедная Саша» и других остались в сердцах зрителей на долгие годы.

Личная жизнь актера также отмечена значимыми событиями. В марте 2024 года он впервые стал дедушкой — его дочь Татьяна, рожденная вне брака, подарила ему внука по имени Лев. Их история началась, когда у Збруева завязался роман с актрисой Еленой Шаниной на сцене «Ленкома», в то время как он был женат на Людмиле Савельевой. В итоге артист вернулся в семью, и его супруга простила его измену.

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