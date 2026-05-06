«Для меня у них статуса нет»: Лоза жестко отреагировал на конфликт Успенской и Чеботиной

Автор и исполнитель хитов Юрий Лоза в беседе с Teleprogramma.org высказал свое отношение к публичной ссоре двух певиц, королевы шансона Любови Успенской и звезде современной музыки Люсе Чеботиной. Юрий Лоза поставил под сомнение статус указанных див.
Мнение Юрия Лозы
Журналисты Teleprogramma.org связались с мэтром отечественной эстрады Юрием Лозой, чтобы услышать его мнение по поводу конфликта Успенской и Чеботиной. Спровоцировала скандал Любовь Успенская, признавшаяся, что терпеть не может Люсю Чеботину. Имеет ли право певица со статусом поучать молодую звезду? На это у Юрия Лозы есть собственное мнение.
Отвечая на этот вопрос, музыкант в целом усомнился в статусе исполнителей. Юрий Лоза считает, что так называемые звезды – это просто люди, сумевшие перехватить качественный материал. И не более того.
«Какой статус у Успенской может быть, если эти же песни могут спеть другие исполнители? Ну они будут звучать немного по-другому, но останутся теми же. Давайте «Кабриолет», слова которого написал Илья Резник, отдадим другой певице, той же Славе, или Ирине Дубцовой. Что изменится? Песня останется той же.
Для меня у них статуса нет. Это исполнитель. Он исполнил то, что ему разрешил автор. Эти люди талантливы, они могут создать. А что может создать Успенская? Она может просто спеть, исполнить то, что создали другие», — прокомментировал Юрий Лоза.
Люся Чеботина с мамой и сестрой. Фото: соцсети Люси Чеботиной
Чеботина переходит в нападение
Сначала за Люсю Чеботину заступилась ее мама. Она первой ответила Любови Успенской, давая понять, что не ожидала подобного демарша от 72-летней звезды шансона. Выпад пожилой дивы в адрес молодой мама Люси назвала недостойным
Позже Успенской ответила сама Чеботина. Она дала отпор певице, заявив, что та напала не на ту.
