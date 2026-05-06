«Для меня у них статуса нет»: Лоза жестко отреагировал на конфликт Успенской и Чеботиной

Автор и исполнитель хитов Юрий Лоза в беседе с Teleprogramma.org высказал свое отношение к публичной ссоре двух певиц, королевы шансона Любови Успенской и звезде современной музыки Люсе Чеботиной. Юрий Лоза поставил под сомнение статус указанных див.

Мнение Юрия Лозы

Журналисты Teleprogramma.org связались с мэтром отечественной эстрады Юрием Лозой, чтобы услышать его мнение по поводу конфликта Успенской и Чеботиной. Спровоцировала скандал Любовь Успенская, признавшаяся, что терпеть не может Люсю Чеботину. Имеет ли право певица со статусом поучать молодую звезду? На это у Юрия Лозы есть собственное мнение.

Отвечая на этот вопрос, музыкант в целом усомнился в статусе исполнителей. Юрий Лоза считает, что так называемые звезды – это просто люди, сумевшие перехватить качественный материал. И не более того.