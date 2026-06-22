Давид Манукян: «Мне пришлось достаточно рано повзрослеть»

В прокат вышел фильм «Робоняня». По сюжету картины Злата мечтает попасть на школьный бал и хитростью добивается, чтобы родители оставили ее одну на каникулах.

Смышленая девочка пошла в отца-изобретателя, который поручает следить за ней Роботу с искусственным интеллектом. Тот не дает ей сладкого, контролирует расписание и каждый шаг. Вместе с другом Никитой Злата разрабатывает план побега от опеки, но все идет не по сценарию.

В картине снялись Ева Смирнова, семья блогеров Кукояка: Денис, Елена и их дочь Василиса, а также Милана Хаметова, Ольга Тумайкина, Тимофей Зайцев и другие артисты.

Интересно, что роль Робота сыграл настоящий Робот Unitree G1 Basic, которого все называли просто Володей. Кстати, он даже появился на премьере картины, с удовольствием фотографировался с желающими и призывал всех пойти в кинотеатры смотреть «Робоняню».

Подробнее о роли Робота Володи, съемках в Беларуси и настоящих друзьях рассказал продюсер ленты Давид Манукян (Dava), также сыгравший в фильме.

Давид Манукян: «Денис Кукояка в свое время сделал большой инфоповод с участием робота в своем контенте»

-Расскажите, пожалуйста, о съемках с Роботом. Откуда он взялся, кому пришла идея его использовать?

- На самом деле идея пришла случайно, так как Денис Кукояка в свое время сделал большой инфоповод с участием робота в своем контенте. Так, собственно, и появилась идея, а почему бы не снять кино про няню-Робота.

Для Василисы это был первый опыт в кино, за что, кстати, большое спасибо Денису и Лене, родителям, что они доверились и позволили этому дебюту случиться именно в нашем проекте.

- Были ли какие-то интересные моменты, с ним связанные?

- Были свои сложности конечно, в процессе съемки, так как это машина, а не настоящий актер, и договариваться с ним нужно по-другому. Но, как видите, мы справились.

- Почему фильм снимался в Беларуси?

- Мы все свои проекты снимаем исключительно в Беларуси, с нашей командой «Киноцех». Считаю, что мы с ребятами надежные и долгосрочные партнеры.

Нам важно качество и подход команды к съемочному процессу, быстрый результат без потери качества, что, кстати, встречается очень редко.

- Что было самым сложным и запоминающимся на съемках?

- Был страх за Василису, так как она впервые снималась в кино, и мы максимально хотели снизить нагрузку и сделать этот процесс для нее комфортным.

Но на наше удивление, Василиса проявила себя настоящим профессионалом и работала как настоящая актриса.