Давид Манукян: «Мне пришлось достаточно рано повзрослеть»

В прокат вышел фильм «Робоняня». По сюжету картины Злата мечтает попасть на школьный бал и хитростью добивается, чтобы родители оставили ее одну на каникулах.
Смышленая девочка пошла в отца-изобретателя, который поручает следить за ней Роботу с искусственным интеллектом. Тот не дает ей сладкого, контролирует расписание и каждый шаг. Вместе с другом Никитой Злата разрабатывает план побега от опеки, но все идет не по сценарию.
В картине снялись Ева Смирнова, семья блогеров Кукояка: Денис, Елена и их дочь Василиса, а также Милана Хаметова, Ольга Тумайкина, Тимофей Зайцев и другие артисты.
Интересно, что роль Робота сыграл настоящий Робот Unitree G1 Basic, которого все называли просто Володей. Кстати, он даже появился на премьере картины, с удовольствием фотографировался с желающими и призывал всех пойти в кинотеатры смотреть «Робоняню».
Подробнее о роли Робота Володи, съемках в Беларуси и настоящих друзьях рассказал продюсер ленты Давид Манукян (Dava), также сыгравший в фильме.
Давид Манукян: «Денис Кукояка в свое время сделал большой инфоповод с участием робота в своем контенте»
-Расскажите, пожалуйста, о съемках с Роботом. Откуда он взялся, кому пришла идея его использовать?
- На самом деле идея пришла случайно, так как Денис Кукояка в свое время сделал большой инфоповод с участием робота в своем контенте. Так, собственно, и появилась идея, а почему бы не снять кино про няню-Робота.
Для Василисы это был первый опыт в кино, за что, кстати, большое спасибо Денису и Лене, родителям, что они доверились и позволили этому дебюту случиться именно в нашем проекте.
- Были ли какие-то интересные моменты, с ним связанные?
- Были свои сложности конечно, в процессе съемки, так как это машина, а не настоящий актер, и договариваться с ним нужно по-другому. Но, как видите, мы справились.
- Почему фильм снимался в Беларуси?
- Мы все свои проекты снимаем исключительно в Беларуси, с нашей командой «Киноцех». Считаю, что мы с ребятами надежные и долгосрочные партнеры.
Нам важно качество и подход команды к съемочному процессу, быстрый результат без потери качества, что, кстати, встречается очень редко.
- Что было самым сложным и запоминающимся на съемках?
- Был страх за Василису, так как она впервые снималась в кино, и мы максимально хотели снизить нагрузку и сделать этот процесс для нее комфортным.
Но на наше удивление, Василиса проявила себя настоящим профессионалом и работала как настоящая актриса.
Кадр из фильма «Робоняня»
Давид Манукян: «Жена – мой близкий друг»
- Фильм «Робоняня» - о взрослении. В какой момент вы поняли, что по-настоящему повзрослели?
- Мне пришлось достаточно рано повзрослеть, так как я с четырех лет профессионально занимался танцами, а это режим, ответственность и тяжелая дисциплина. Чтобы добиться успеха в спорте, нужно рано переставать ощущать себя ребенком.
Не могу сказать что жалею об этом, это закаляет и вырабатывает внутри стержень, благодаря которому получается создавать проекты, о которых мы с вами сегодня и разговариваем.
- Фильм «Робоняня» о дружбе. Есть ли у вас настоящий друг? Расскажите о нем, пожалуйста
- У меня не много друзей, но достаточное количество. В первую очередь, мои друзья - это семья, это моя команда, близкие. Поэтому одного кого-то выделить я не смогу. Жена - мой близкий друг.
На самом деле, благодарен каждому человеку, кто со мной уже продолжительное время, и всегда протягивал руку помощи и был и в счастливые, и тяжелые моменты рядом.
А вы будете смотреть фильм «Робоняня»? Делитесь в комментариях!