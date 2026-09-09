Дарья Донцова о покусанном собакой внуке: «Еще бы пара миллиметров – и нет глаза»

Дарья Донцова. Фото: Global Look Press

Писательница на Московской международной книжной ярмарке в комментариях Teleprogramma.org прокомментировала инцидент с животным.

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В июле в подмосковном поселке Дубцы на семилетнего внука писательницы Дарьи Донцовой напала собака. Это была соседская акита-ину. В итоге ребенок получил серьезные повреждения.

Писательницу возмутило чрезмерно мягкое, по ее мнению, наказание хозяина животного: суд обязал мужчину выплатить две тысячи рублей в качестве компенсации. Донцова считает такое решение несправедливым, учитывая тяжесть последствий для ребенка.

Она не призывает усыпить животное, но хочет, чтобы хозяин хотя бы выгуливал его в наморднике.

Дарья Донцова: «На эту собаку было очень много жалоб»

Подробнее об этом Дарья Донцова рассказала на 39-й Московской международной книжной ярмарке, отвечая на вопрос корреспондента Teleprogramma.org о здоровье внука. В рамках мероприятия Дарья представляла свою автобиографическую книгу «Никогда не сдавайся».

«У Саши все нормально. Мы были на записи у Леры Кудрявцевой. Там это все подробно рассказывали. У Саши, к сожалению, на лице 15 швов. Это из-за очень сильных укусов.

Но когда я показывала фото ребенка одному нашему митрополиту, он мне сказал: «Обрати внимание, на эту собаку было очень много жалоб». Оказывается, она и до этого кусала людей. Но это не выплывало на поверхность.

Здесь же прозвучала моя фамилия, хотя Саша не Донцов. И вот это все и вылезло. Но тем не менее, вот глаз ребенка и огромный коготь, который вошел вот сюда. То есть еще бы пара миллиметров – и нет глаза.

Я показывала это Владыке, а он говорит: «А ты понимаешь, в чем дело, а Господь-то спас ребенка». Ни правей, ни левей, только внизу царапнуло. Наконец, вылезла наружу ситуация с этой собакой. И в конце-концов, она была решена, и собака перестала третировать жителей этой деревни».

Дарья Донцова. Фото: Наталья Шаханова/ Global Look Press

Дарья Донцова: «У нас нет никакой ответственности для хозяина, чья собака кого-то покусала»

- А как вы прокомментируете наказание хозяина?

- С хозяином – вопрос. Но в нем разбираюсь не я. Я председатель общественного совета при ФСИН России (зоны, лагеря, тюрьмы, СИЗО).

Мы ездим проверяем содержание заключенных. И первое, что я делаю – (а мы никогда не предупреждаем, что приезжаем, сваливаемся как снег на голову) – я иду на кухню, чтобы открыли бачок. И если в бачке нет курицы, а заключенным положено три курицы, то дело плохо.

И я такой же представитель при следственном комитете. Поэтому сейчас эти структуры немножечко озаботились тем, что у нас нет никакой ответственности по закону у хозяина, чья собака кого-то покусала. Если загрызла насмерть, то есть, а если жив остался, то нет.

Поэтому, может быть, нам как-то удастся исправить эту ситуацию.

А что вы думаете об инциденте с внуком Дарьи Донцовой? Делитесь в комментариях!

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