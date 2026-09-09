Дарья Донцова о покусанном собакой внуке: «Еще бы пара миллиметров – и нет глаза»

В июле в подмосковном поселке Дубцы на семилетнего внука писательницы Дарьи Донцовой напала собака. Это была соседская акита-ину. В итоге ребенок получил серьезные повреждения.

Писательницу возмутило чрезмерно мягкое, по ее мнению, наказание хозяина животного: суд обязал мужчину выплатить две тысячи рублей в качестве компенсации. Донцова считает такое решение несправедливым, учитывая тяжесть последствий для ребенка.

Она не призывает усыпить животное, но хочет, чтобы хозяин хотя бы выгуливал его в наморднике.

Дарья Донцова: «На эту собаку было очень много жалоб»

Подробнее об этом Дарья Донцова рассказала на 39-й Московской международной книжной ярмарке, отвечая на вопрос корреспондента Teleprogramma.org о здоровье внука. В рамках мероприятия Дарья представляла свою автобиографическую книгу «Никогда не сдавайся».