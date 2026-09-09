Дарья Донцова о покусанном собакой внуке: «Еще бы пара миллиметров – и нет глаза»

В июле в подмосковном поселке Дубцы на семилетнего внука писательницы Дарьи Донцовой напала собака. Это была соседская акита-ину. В итоге ребенок получил серьезные повреждения.
Писательницу возмутило чрезмерно мягкое, по ее мнению, наказание хозяина животного: суд обязал мужчину выплатить две тысячи рублей в качестве компенсации. Донцова считает такое решение несправедливым, учитывая тяжесть последствий для ребенка.
Она не призывает усыпить животное, но хочет, чтобы хозяин хотя бы выгуливал его в наморднике.
Дарья Донцова: «На эту собаку было очень много жалоб»
Подробнее об этом Дарья Донцова рассказала на 39-й Московской международной книжной ярмарке, отвечая на вопрос корреспондента Teleprogramma.org о здоровье внука. В рамках мероприятия Дарья представляла свою автобиографическую книгу «Никогда не сдавайся».
«У Саши все нормально. Мы были на записи у Леры Кудрявцевой. Там это все подробно рассказывали. У Саши, к сожалению, на лице 15 швов. Это из-за очень сильных укусов.
Но когда я показывала фото ребенка одному нашему митрополиту, он мне сказал: «Обрати внимание, на эту собаку было очень много жалоб». Оказывается, она и до этого кусала людей. Но это не выплывало на поверхность.
Здесь же прозвучала моя фамилия, хотя Саша не Донцов. И вот это все и вылезло. Но тем не менее, вот глаз ребенка и огромный коготь, который вошел вот сюда. То есть еще бы пара миллиметров – и нет глаза.
Я показывала это Владыке, а он говорит: «А ты понимаешь, в чем дело, а Господь-то спас ребенка». Ни правей, ни левей, только внизу царапнуло. Наконец, вылезла наружу ситуация с этой собакой. И в конце-концов, она была решена, и собака перестала третировать жителей этой деревни».
Дарья Донцова. Фото: Наталья Шаханова/ Global Look Press
Дарья Донцова: «У нас нет никакой ответственности для хозяина, чья собака кого-то покусала»
- А как вы прокомментируете наказание хозяина?
- С хозяином – вопрос. Но в нем разбираюсь не я. Я председатель общественного совета при ФСИН России (зоны, лагеря, тюрьмы, СИЗО).
Мы ездим проверяем содержание заключенных. И первое, что я делаю – (а мы никогда не предупреждаем, что приезжаем, сваливаемся как снег на голову) – я иду на кухню, чтобы открыли бачок. И если в бачке нет курицы, а заключенным положено три курицы, то дело плохо.
И я такой же представитель при следственном комитете. Поэтому сейчас эти структуры немножечко озаботились тем, что у нас нет никакой ответственности по закону у хозяина, чья собака кого-то покусала. Если загрызла насмерть, то есть, а если жив остался, то нет.
Поэтому, может быть, нам как-то удастся исправить эту ситуацию.
А что вы думаете об инциденте с внуком Дарьи Донцовой? Делитесь в комментариях!