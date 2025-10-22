Данко — Резнику: «А зачем приглашал Чеботину, если она не нравится?»

Илья Резник раскритиковал внешний вид Люси Чеботиной после ее выступления на творческом вечере. Поэт заявил, что певица нарушила дресс-код, хотя ее заранее просили «не оголяться», и выразил сожаление, что организаторы не смогли на это повлиять.
В ответ Чеботина сообщила, что была удивлена такой критикой. Она пояснила, что специально прилетела на концерт из другого города, потратила деньги и время на подготовку нового продакшена для песни «Кабриолет» по просьбе Резника.
Певица подчеркнула, что ее никто не просил переодеться и ей не присылали дресс-код мероприятия, а в этом же платье она ранее выступала на «Новой волне» без каких-либо нареканий.
Певец Данко (он же Александр Фадеев) в разговоре с Teleprogramma.org поддержал Чеботину в данной ситуации. Артист подчеркнул, что Резник повел себя некорректно и все это — вкусовщина.
"Слушайте, ну мы же как на витрине, понимаете, вышли, зрители оценили, понравилось, похлопали, не понравилось — закидали помидорами. Здесь никак не угадаешь", — пояснил он.
Данко также добавил, что нормы поведения сильно различаются в разных странах, но главным регулятором является законодательство. По его мнению, если человек, являясь гражданином государства, не нарушает законы, то он прав в правовом поле, и применять к нему санкции за высказанное мнение нельзя.
"А то, что какие-то мнения твой человек высказывает, это его личное право. Нравится, не нравится… А зачем приглашал Чеботину, если она не нравится?" — заключил он.