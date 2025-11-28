Данко прокомментировал приговор Аглае Тарасовой: "Первый раз слышу, кто это такая вообще"

Певец Данко в беседе с Teleprogramma.org дал свою оценку истории, произошедшей с актрисой Аглаей Тарасовой. Он заявил, что для нее все сложилось самым лучшим образом. Все могло быть гораздо хуже.
Данко: не будет на зоне сидеть
Певец Данко оценил приговор суда Аглае Тарасовой. Актриса отделалась условным наказанием за контрабанду наркотических веществ. Ей дали три года, но проведет их звезда на свободе.
"То, что условно — это хорошо, не будет на зоне сидеть. То, что дали срок… Государство же должно 'маячки' какие-то развешивать, что наркотики — это плохо. И то, что ты звезда, хотя я первый раз слышу, кто это такая, вообще, тоже надо быть в струе, вместе со всеми, раз говоришь по-русски и живешь в России", — высказался Данко в беседе с Teleprogramma.org.
Он добавил, что Тарасовой повезло. Все разрешилось благополучно для актрисы. А могло бы сложиться и по-другому.
"Как обычный человек, который смотрит новости, считаю, что оптимально все закончилось для нее. Могла бы чаша перевесить в ту сторону, и ей дали бы не условно. Вот это было бы не прикольно для нее. А здесь — все в порядке вещей, то есть хорошо все для нее", — заключил певец Данко.
Певец Данко. Фото: Global Look Press
Что случилось с Аглаей Тарасовой
Актриса Аглая Тарасова была задержана в аэропорту летом этого года. При ней были обнаружены запрещенные вещества. Против Аглаи возбудилил уголовное дело, ее подозревали в контрабанде наркотиков.
Суд запретил Тарасовой совершать определенные действия на время следствия. На днях оно было завершено. И Аглая узнала о своем приговоре: три года условно.
В суд вместе с Тарасовой пришли ее звездные друзья — Юлия Снигирь, Вадим Цыганов, Леонид Ярмольник. Все они давали показания в пользу Аглаи.
История Аглаи Тарасовой не оставила равнодушным Филиппа Киркорова. Он заявил, что ситуация, в которую попала актриса, должна стать уроком для всех.
А вы считаете справедливым приговор Аглае Тарасовой? Ответьте в комментариях.
