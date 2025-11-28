Данко прокомментировал приговор Аглае Тарасовой: "Первый раз слышу, кто это такая вообще"

Певец Данко в беседе с Teleprogramma.org дал свою оценку истории, произошедшей с актрисой Аглаей Тарасовой. Он заявил, что для нее все сложилось самым лучшим образом. Все могло быть гораздо хуже.

Данко: не будет на зоне сидеть

Певец Данко оценил приговор суда Аглае Тарасовой. Актриса отделалась условным наказанием за контрабанду наркотических веществ. Ей дали три года, но проведет их звезда на свободе.

"То, что условно — это хорошо, не будет на зоне сидеть. То, что дали срок… Государство же должно 'маячки' какие-то развешивать, что наркотики — это плохо. И то, что ты звезда, хотя я первый раз слышу, кто это такая, вообще, тоже надо быть в струе, вместе со всеми, раз говоришь по-русски и живешь в России", — высказался Данко в беседе с Teleprogramma.org.

Он добавил, что Тарасовой повезло. Все разрешилось благополучно для актрисы. А могло бы сложиться и по-другому.