Данко посоветовал Долиной признать ошибку: «Хватит делать из себя мученицу»

По мнению Александра Фадеева (Данко), превращение частной драмы в библейский сюжет выглядит неуместно.

«Мне кажется, в этой истории опаснее всего не сам скандал, а желание превратить частную человеческую драму в библейский сюжет», — заявил Данко Teleprogramma.org.

Он напомнил, что Мария Магдалина — это не просто образ женщины, которую «закидали камнями».

«Более того, в Евангелии вообще нет утверждения, что она была проституткой. Это гораздо более сложная фигура — ученица Христа, свидетельница распятия и одна из первых, кто увидел Его после Воскресения», — пояснил певец.

По его словам, когда публичный человек сравнивает себя с такой фигурой, невольно возникает вопрос: «А кто её Иешуа?» И появляется ощущение «чрезмерности».

«Одно дело — сказать: "Меня осудили, не разобравшись". Это человечески понятно. И совсем другое — помещать себя внутрь одного из главных сюжетов христианской культуры», — отметил Данко.

Он подчеркнул, что не стал бы злорадствовать по поводу пережитого Долиной, поскольку она действительно столкнулась с тяжелой историей.

«Но публичность устроена жестоко: если ты многие годы находишься на сцене, общество обсуждает не только твои победы, но и твои ошибки», — добавил артист.

По мнению Данко, самый сильный ответ в такой ситуации — не искать для себя роль святой или мученицы, а просто признать:

«Я ошиблась. Мне было больно. Я сделала выводы». «Иногда человеческая интонация звучит убедительнее любой библейской метафоры. А камни, как известно, лучше всё-таки оставить в Евангелии», — заключил он.

Напомним, что Лариса Долина стала жертвой мошенников в 2024 году. Под их влиянием она продала квартиру в Хамовниках за 112 миллионов рублей и перевела деньги аферистам. Позже Верховный суд вернул недвижимость покупательнице Полине Лурье. В сентябре 2026 года Лефортовский суд взыскал с двух осужденных мошенников 114 миллионов рублей в пользу певицы, однако сама Долина заявила, что эти деньги не покроют ее потерь.

Позже артистка призналась, что пережила травлю как серьезное испытание и сравнила себя с Марией Магдалиной, в которую кидали камни.