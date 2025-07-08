Данко о Мии Бойке: "Солнце должно быть зеленым"

Певица Миа Бойка (Мария Бойко) опять попала в неприятную историю. На этот раз она напала на мужчин, которые носят розовые футболки.

Инцидент случился на съемках музыкального шоу на Первом канале. Артистку пригласили в состав жюри. Но вместо выполнения своих непосредственных обязанностей по оценке вокала она начала оценивать внешний вид участников.

Через какое-то время на сцену вышел мужчина в розовой футболке. И тут, как говорится, Остапа понесло!

"От лица всех женщин и мужчин, пожалуйста, не носите розовые футболки! Ну розовый цвет не мужской цвет", — сказала как отрезала Миа Бойка.

Данко: "Это как разговор двух искусственных интеллектов"

Певец Данко считает, что артистке нужно разбираться с создателями реалити-шоу. Ведь там нередко участники ходят в розовых футболках.

(Например, в шоу "Сокровища императора" майку такого цвета носил певец Денис Клявер, участвующий в паре с Сашей Савельевой. Кто назовет его не мужественным человеком?