Данко о Мии Бойке: "Солнце должно быть зеленым"

Певица Миа Бойка (Мария Бойко) опять попала в неприятную историю. На этот раз она напала на мужчин, которые носят розовые футболки.
Инцидент случился на съемках музыкального шоу на Первом канале. Артистку пригласили в состав жюри. Но вместо выполнения своих непосредственных обязанностей по оценке вокала она начала оценивать внешний вид участников.
Через какое-то время на сцену вышел мужчина в розовой футболке. И тут, как говорится, Остапа понесло!
"От лица всех женщин и мужчин, пожалуйста, не носите розовые футболки! Ну розовый цвет не мужской цвет", — сказала как отрезала Миа Бойка.
Данко: "Это как разговор двух искусственных интеллектов"
Певец Данко считает, что артистке нужно разбираться с создателями реалити-шоу. Ведь там нередко участники ходят в розовых футболках.
(Например, в шоу "Сокровища императора" майку такого цвета носил певец Денис Клявер, участвующий в паре с Сашей Савельевой. Кто назовет его не мужественным человеком?
"В шоу 'Выживалити' участники носили розовые футболки. Пусть она пишет на канал 'Пятница' и предъявляет им свои требования. И вообще, на подобные проекты. Там тоже все ходят в розовых футболках и даже в розовых костюмах.
Человеку нужно пройти психиатрическую реабилитацию. Сейчас мир наполнен стрессами, странными людьми с непонятно откуда взявшимися рассуждениями, — прокомментировал ситуацию Данко.
— С утра проснулся. И то, что в голову прилетело, то и ляпнул. Считаю, что солнце должно быть зеленым. Вот просто считаю. Или то, что Миа Бойка должна поменять фамилию.
Это как разговор двух искусственных интеллектов. Я просто не вижу здесь предмета для спора.
Она, что, лидер общественного мнения? Говорит, что кто-то что-то должен. А что она тогда должна? Замолчать?"
Миа Бойка. Фото: Алексей Белкин / Global Look Press
Скандалы с участием Мии Бойки
Последнее время Миа Бойка постоянно становится участницей скандалов.
30 августа прошлого года артистка выступала с концертом на Дне города в Надыме (Ямало-Ненецкий автономный округ). Во время ее выступления одна из восьмилетних зрительниц потерялась в толпе.
Чтобы помочь ей найти родителей, организаторы вывели девочку на сцену. Там Миа обратила внимание, что юная поклонница была в маске кошки.
"Ты у нас котенок или ты квадробер, не дай Бог?" — спросила певица.
Девочка ответила, что она квадробер (участница популярного движения, имитирующего поведение животных). Миа спросила у зрителей, поддерживают ли они такое увлечение, на что аудитория отреагировала негативно.
Юная поклонница попыталась объяснить, что последовала примеру друзей. Миа же сказала: "Ты у нас красивая девочка, зачем тебе быть квадробером?"
После публикации видео с концерта в интернете, певицу подвергли критике в социальных сетях. Многие посчитали, что Миа вела себя с поклонницей некорректно. Однако она не стала извиняться. А наоборот, вступила в борьбу со своими оппонентами.
"Квадроберы и их родители! Выкусите. Если в современном мире быть адекватным человеком — это уже не круто, а тех, кто имеет смелость называть вещи своими именами, считают бестактными и невоспитанными, то пусть я буду самой невоспитанной артисткой, чем приму эту реальность", — заявила певица.
Сейчас о квадроберах практически никто не вспоминает. Но вот инцидент с девочкой Мии будут припоминать еще долго. Видимо, и эта ситуация не послужила ей уроком.
Месяц назад во время концерта в Воронеже артистка отказалась принять у поклонницы популярную сейчас игрушку лабубу. Миа заявила, что боится этих монстриков. По словам артистки, они напоминают ей демонов.