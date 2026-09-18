Данко о готовности Долиной стать «новой Пугачевой»: «Корона Примадонны — не переходящий кубок»

Певец Данко в беседе с Teleprogramma.org прокомментировал заявление Ларисы Долиной о готовности стать новой Примадонной, при условии, что ее назначат. Его позиция получилась не просто взвешенной — она вернула дискуссию из плоскости «кто кого заменит» в гораздо более интересное русло: нужно ли вообще кому‑то кого‑то заменять.

Фигуры такого масштаба не тиражируются

Данко отметил, что сама постановка вопроса ему кажется лукавой. Аллу Пугачеву, по его мнению, невозможно «заменить» — так же как невозможно назначить нового Высоцкого, второго Магомаева или Кобзона. Такие фигуры возникают один раз, в определенную эпоху, и становятся не просто артистами, а частью культурной истории страны.

«Пугачева была явлением. Она обладала редкой способностью выражать настроение миллионов людей. Ее феномен складывался из песен, личности, характера, драматизма, времени и, конечно, авторов, которые создавали для нее великий репертуар. Все это невозможно взять и повторить под копирку», — сказал Данко.

Главный аргумент Данко звучит почти как комплимент, но с точным профессиональным обоснованием. Ларисе Долиной совершенно не нужно становиться «новой Пугачевой» — она давно состоялась как Лариса Долина, выдающаяся певица с фантастическим голосом, колоссальной вокальной школой и собственным местом на эстраде.

В профессиональном отношении Долина, по мнению Данко, пожалуй, даже более универсальный вокалист: она может петь джаз, поп‑музыку, сложнейшие баллады, работать в театре и мюзикле. Однако звание Примадонны определяется не только количеством октав и чистотой нот.

Ирония, которую стоит понять

Если Лариса Александровна сказала «Примадонна, значит, Примадонна» иронично, то эту иронию Данко понимает и принимает. Почему бы талантливой женщине немного не пошутить и не примерить корону? Тем более что по профессиональному уровню и многолетнему вкладу в музыку Долина имеет полное право находиться среди первых артистов страны.