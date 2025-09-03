Данко и продюсер Дзюник раскрыли секрет популярности песни 'Третье сентября': "Двойное восприятие продлевает жизнь произведению"

Примерно лет 15 назад в российском календаре возник еще один неофициальный праздник. Каждый год 3 сентября в Интернете появляется портрет Михаила Шуфутинского со строчками из одноименной песни. Соцсети наводняют многочисленные мемы на эту тему, а россияне и жители постсоветского пространства находят повод для смеха.

Хит "Третье сентября" на стихи Игоря Николаева и музыку Игоря Крутого был написан еще в 1993 году, но превратился в мем в 2011-м. С тех мы недоумеваем, почему "расстаться все же нам пришлось, ведь было все у нас всерьез 2 сентября". А потом переворачиваем календарь — "и снова третье сентября".

И отовсюду на нас внимательно смотрит счастливое лицо Михаила Шуфутинского. Оно и не мудрено: у певца, монетизировавшего успех хита, есть повод для радости.

Практически каждый год в эту дату он дает сольный концерт. Михаил Захарович не изменил себе и в этот раз. Все билеты на его выступление 3 сентября в Кремле проданы. А нам остается только задаваться вопросом, в чем же секрет популярности трека о костре рябин.

Ответы на него знают певец Данко и продюсер Леонид Дзюник. Во всяком случае в разговоре с Teleprogramma.org они привели вполне разумные доводы в пользу своих версий.

Данко: "Для одних это песня о любви, для других — повод для шутки"

По мнению певца Данко, песня Михаила Шуфутинского "Третье сентября" стала мемом не случайно. У нее есть все, что нужно для народного феномена: яркая дата, которую невозможно забыть, драматичный сюжет и харизма самого артиста.

Как говорит певец, каждый год, когда наступает 3 сентября, песня словно оживает заново. Ее цитируют в соцсетях, делают ремиксы, шутят. И композиция превращается в массовый флешмоб. По словам Данко, Интернет любит такие символические "якоря", которые связывают музыку с конкретным днем календаря.