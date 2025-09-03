Данко и продюсер Дзюник раскрыли секрет популярности песни 'Третье сентября': "Двойное восприятие продлевает жизнь произведению"

Примерно лет 15 назад в российском календаре возник еще один неофициальный праздник. Каждый год 3 сентября в Интернете появляется портрет Михаила Шуфутинского со строчками из одноименной песни. Соцсети наводняют многочисленные мемы на эту тему, а россияне и жители постсоветского пространства находят повод для смеха.
Хит "Третье сентября" на стихи Игоря Николаева и музыку Игоря Крутого был написан еще в 1993 году, но превратился в мем в 2011-м. С тех мы недоумеваем, почему "расстаться все же нам пришлось, ведь было все у нас всерьез 2 сентября". А потом переворачиваем календарь — "и снова третье сентября".
И отовсюду на нас внимательно смотрит счастливое лицо Михаила Шуфутинского. Оно и не мудрено: у певца, монетизировавшего успех хита, есть повод для радости.
Практически каждый год в эту дату он дает сольный концерт. Михаил Захарович не изменил себе и в этот раз. Все билеты на его выступление 3 сентября в Кремле проданы. А нам остается только задаваться вопросом, в чем же секрет популярности трека о костре рябин.
Ответы на него знают певец Данко и продюсер Леонид Дзюник. Во всяком случае в разговоре с Teleprogramma.org они привели вполне разумные доводы в пользу своих версий.
Данко: "Для одних это песня о любви, для других — повод для шутки"
По мнению певца Данко, песня Михаила Шуфутинского "Третье сентября" стала мемом не случайно. У нее есть все, что нужно для народного феномена: яркая дата, которую невозможно забыть, драматичный сюжет и харизма самого артиста.
Как говорит певец, каждый год, когда наступает 3 сентября, песня словно оживает заново. Ее цитируют в соцсетях, делают ремиксы, шутят. И композиция превращается в массовый флешмоб. По словам Данко, Интернет любит такие символические "якоря", которые связывают музыку с конкретным днем календаря.
Данко. Фото: Global Look Press
"Секрет популярности композиции в том, что она одновременно серьезна и иронична. Для одних это трогательная песня о любви, для других — повод для шутки, — отметил Данко. — Такое двойное восприятие всегда продлевает жизнь произведению".
— А какие еще песни вы считаете мемными?
— Если говорить о похожих примерах, то в последние годы многие песни тоже "выстреливали" благодаря мемам. Вспомним "Тает лед" группы "Грибы", которая моментально стала частью молодежного фольклора.
Или "Виновата ли я" в исполнении Елены Ваенги — эта композиция превратилась в неиссякаемый источник ироничных роликов. Из зарубежных историй — знаменитый Rickroll с песней Рика Эстли Never Gonna Give You Up, которая уже больше десяти лет служит символом интернет-шутки.
Музыка становится по-настоящему вечной, когда выходит за рамки сцены и попадает в повседневную жизнь людей. Именно это произошло с "Третьим сентября". И поэтому она обречена звучать снова и снова, каждый год.
Леонид Дзюник: "В наших песнях много мемов"
Продюсер Леонид Дзюник признается, что Михаил Шуфутинский не входит в число его любимых певцов. И он не переслушивает трек "Третье сентября" снова и снова. Однако перед знаменитой датой Дзюник вспоминает о шлягере благодаря разным мемам и не только.
Также продюсер считает, что в наших песнях вообще очень много мемов. Возьмем, например, композиции "Скоро осень, за окнами август", "Осень — рыжая подруга", "Вот и лето прошло" Софии Ротару на стихи Арсения Тарковского.
Леонид Дзюник. Фото: Global Look Press
"Есть масса песен, которые вошли в нашу жизнь и которые мы время от времени вспоминаем. И что самое поразительное, это происходит из поколение в поколение, — отмечает Леонид Дзюник.
— И когда к нам возвращаются композиции, написанные в советское время, они более чем актуальны применительно к какому-то времени или событию. Вот почему "нам песня строить и жить помогает", мы с ней просыпаемся и засыпаем. Мы живем с нашими русскими красивыми песнями!
Поэтому произведение, о котором мы говорили вначале, никуда не денешь, нравится мне Шуфутинский или нет, слушаю я этого певца или не слушаю. Вот такие у меня ощущения. "Я календарь переверну, и снова третье сентября!"