Чехова – Гогунскому: «Как ты собрался удовлетворять женщину?»

Актер Виталий Гогунский, известный по сериалу "Универ", высказал очередное неоднозначное мнение о женщинах. По словам артиста, он рассматривает их как соратниц и партнеров в жизни, но не приветствует, когда они отвлекают его от достижения целей.

Гогунский резюмировал свою позицию, заявив, что роль женщины - быть источником вдохновения и ободрения для мужчины в тёмное время, а в светлое — пусть сияют солнечный свет и божественная благодать.

Конечно, такие высказывания пришлись не по душе многим представителям шоу-бизнеса. Телеведущая Анфиса Чехова, например, в разговоре с Teleprogramma.org задалась вполне логичным вопросом:

"А Виталий как собрался удовлетворять женщину? Ведь важно понимать, что у каждого есть своя зона ответственности – у женщины своя, а у мужчины – своя. И если ты считаешь, что неудовлетворенная женщина – враг общества, то что ты делаешь сам? Как ты собрался удовлетворять женщину?", - отметила звезда.

Чехова попросила Гогунского представить в таком случае его личную программу, которая осчастливит представительниц прекрасного пола.