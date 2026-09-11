«Чего она там выпендривается?»: Поргина отчитала Собчак за демонстрацию дорогих нарядов на фестивале в Венеции

Людмила Поргина в беседе с Teleprogramma.org жестко высказалась о поведении Ксении Собчак в Венеции. Актриса считает недопустимым демонстрацию богатства в то время, как основная масса людей в стране бедствует.

На фоне блеска красных дорожек Венецианского кинофестиваля и роскошных нарядов знаменитостей прозвучало резкое мнение со стороны российской театральной сцены. Актриса Людмила Поргина не стала сдерживать эмоций и открыто раскритиковала Ксению Собчак за демонстрацию дорогих образов на фестивале.

По мнению Поргиной, подобное поведение — проявление бестактности и отсутствия такта.

«Это бестактность, это невоспитанность, это неумение себя вести. Это вот так называется», — заявила артистка.

Она не понимает, зачем демонстрировать роскошь, когда в обществе есть куда более острые социальные контрасты.