«Чего она там выпендривается?»: Поргина отчитала Собчак за демонстрацию дорогих нарядов на фестивале в Венеции

Людмила Поргина в беседе с Teleprogramma.org жестко высказалась о поведении Ксении Собчак в Венеции. Актриса считает недопустимым демонстрацию богатства в то время, как основная масса людей в стране бедствует.
На фоне блеска красных дорожек Венецианского кинофестиваля и роскошных нарядов знаменитостей прозвучало резкое мнение со стороны российской театральной сцены. Актриса Людмила Поргина не стала сдерживать эмоций и открыто раскритиковала Ксению Собчак за демонстрацию дорогих образов на фестивале.
По мнению Поргиной, подобное поведение — проявление бестактности и отсутствия такта.
«Это бестактность, это невоспитанность, это неумение себя вести. Это вот так называется», — заявила артистка.
Она не понимает, зачем демонстрировать роскошь, когда в обществе есть куда более острые социальные контрасты.
«Никакая миллионерша не наденет такой дорогой наряд и не будет выпендриваться. Собчак никто. Она не актриса, она никто. Чего она там выпендривается? Вот непонятно», — добавила Людмила Поргина.
Людмила Поргина. Фото: Сергей Булкин / News.ru / Global Look Press
Людмила Андреевна убеждена, что настоящая звезда, даже обладая огромной популярностью и армией поклонников, всегда знает меру — и в одежде, и в подаче себя.
«Когда ты звезда и очень известная, у тебя будет масса поклонников, тебя аплодируют и так далее, но они все равно понимают, как одеться, как выглядеть и как себя вести. Артистки, понимаете? Они привыкли к обществу», — подчеркнула Поргина.
Один из шикарных образов Ксении Собчак на кинофестивале в Венеции. Фото: Синча Камела / LiveMedia / Global Look Press
В качестве примера излишней демонстрации достатка актриса вспомнила старые эфиры, где Собчак с гордостью рассказывала о своей коллекции обуви.
«А Собчак, она, как я помню, передача была такая, вот у меня 2000 пар обуви, она показывает там. А кому это интересно, когда в России есть масса бедных людей, они ходят в одной и той же обуви», — высказалась Поргина.
Не обошла стороной Поргина и творческую деятельность супруга Собчак — Константина Богомолова.
«А Костя Богомолов, ее муж, ставит просто ужасающие спектакли. Ужасающие», — сокрушалась Людмила Андреевна.
Высказывание Людмилы Поргиной — это не просто личная оценка, а отражение определенного взгляда на этику публичного поведения: по её мнению, известность не дает права забывать о чувстве меры и социальной чуткости. В глазах актрисы показная роскошь на фоне реальных проблем общества выглядит неуместно и даже оскорбительно.
Ксения Собчак в эти дни находится в Венеции на кинофестивале. На его красных дорожках Ксения Анатольевна демонстрирует умопомрачительные образы, составленные из одежды и аксессуаров люксовых брендов.
А вы согласны с мнением Людмилы Поргиной? Поделитесь в комментариях.
Ксения Собчак в Венеции с сумкой Prada за 500 тысяч рублей. Фото: Альберто Теренги / Pool Even / Global Look Press