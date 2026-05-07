«Цапаются, как две шавки»: Дзюник выдал правду о скандале Успенской и Чеботиной

Известный продюсер Леонид Дзюник в беседе с Teleprogramma.org высказался о публичной ссоре двух певиц — Любови Успенской и Люси Чеботиной. Он считает, что единственный человек, который может устроить Успенскую, это ее дочь. Всех остальных исполнительница шансона не воспринимает.

Мнение Дзюника

Леонид Дзюник считает, что Любовь Успенская и Люся Чеботина находятся примерно на одном уровне. Разница только в возрасте оскандалившихся певиц. Успенской 72 года, а Чеботиной в конце апреля исполнилось двадцать девять лет.

Продюсер уверен, что единственная певица, которая устроила бы Успенскую на сцене, это ее дочь Татьяна Плаксина. Но у той, увы, карьера не заладилась.

«Кто бы говорил, но только не Люба Успенская. Кто из молодых певиц ей мог бы понравиться и кого бы она отметила? Наверное, только ее дочка-наркоманка. Это был бы идеальный союз. Ее дочка — это самая лучшая певица на свете», — высказался Леонид Дзюник.

Люсю Чеботину он считает певицей одной песни.

«Что касается Люси Чеботиной. Споет человек одну песню, и ее возносят на пьедестал. Вот спела она «Солнце Монако». И думает, что звезда и королеве. Ничего подобного! Нужно спеть не одну песню», — добавил Дзюник.

В целом же, по мнению Леонида Дзюника, Чеботина и Успенская вполне стоят друг друга. И поэтому одна не молчит, когда ее задевает другая.

«Эти две... Одна старая певица с пропитым и прокуренным голосом, а вторая — молодая певица, которая строит из себя звезду. Они друг друга стоят, поэтому они и цапаются, как две шавки во дворе. Большая задевает маленькую, а маленькая исподтишка лает. Это Успенская и Чеботина. У меня такие ассоциации. Ничего из себя не представляющая Чеботина и постаревшая Успенская, которая старается вытянуть свою дочь. Та убегает от нее пятками сверкая, а она все заставляет ее петь. Обе неприятные. Но Чеботину хоть молодежь слушает. А Успенскую кто? Ее подружки? Люди не обращают на нее внимания, и она начинает устраивать скандалы. Голос скрипучий, звучащий под фонограмму. Задолбала уже рассказывать всем, какая дочка у нее замечательная», — заключил Дзюник.

Почему поссорились Успенская и Чеботина

Любовь Успенская оставила провокационный комментарий в блоге Люси Чеботиной. Она заявила, что Чеботина ее дико раздражает. И призналась, что на дух не переносит молодую вокалистку. За Люсю вступилась ее мама. Родительница Чеботиной дала понять, что разочарована высказыванием пожилой дивы, которая ранее восхищалась талантом Люси.

Сама же Чеботина тоже дала отпор Успенской, заявив, что она напала не на ту.

