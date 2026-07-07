Белый гроб, дочь и внук рядом: в театре «Ромэн» началось прощание с Екатериной Жемчужной

Ушла из жизни великая артистка, чье имя стало символом целой эпохи, — Екатерина Жемчужная. Более 60 лет она была неразрывно связана с театром «Ромэн», и именно здесь, в родных стенах, поклонники и близкие смогут в последний раз отдать дань уважения ее таланту.

В театре «Ромэн» царит особая, пронзительная тишина — на сцене стоит белый гроб с телом Екатерины Жемчужной. В этом пространстве, где столько лет звучал ее голос и оживали созданные ею образы, теперь собрались те, кто хочет проводить артистку в последний путь.

Церемония прощания началась в 11:00 по московскому времени в театре «Ромэн» — месте, которому Жемчужная посвятила более шести десятилетий творческой жизни. После завершения траурного мероприятия артистку похоронят на Троекуровском кладбище.

У гроба Екатерины Жемчужной сидят самые близкие люди актрисы, дочь Ляля и внук. Муж артистки скончался 3 июня 2021 года.