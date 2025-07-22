Бари Алибасов-младший — об ослепшей жене: "Думал, такое может быть только где-то в Африке"

Бари Алибасов-младший в беседе с Teleprogramma.org заявил, что намерен судиться с клиникой. Он считает, что его жена Арина ослепла на один глаз из-за халатности врачей. Их действия он считает преднамеренными.

"У жены нету глазика из-за ошибки нижегородских хирургов. Глазик может быть, но только теперь искусственный. Приживется ли он вероятность только 20-30 процентов. Вот такая история", — рассказал Бари Алибасов.

Бари Алибасов-младший уже полтора года живет в Нижнем Новгороде. Этого требует его бизнес. Он признался, что привык к московскому уровню сервиса и медицины. А оказалось, что жизнь за МКАДом несколько иная.