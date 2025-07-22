Бари Алибасов-младший — об ослепшей жене: "Думал, такое может быть только где-то в Африке"

Бари Алибасов-младший в беседе с Teleprogramma.org заявил, что намерен судиться с клиникой. Он считает, что его жена Арина ослепла на один глаз из-за халатности врачей. Их действия он считает преднамеренными.
"У жены нету глазика из-за ошибки нижегородских хирургов. Глазик может быть, но только теперь искусственный. Приживется ли он вероятность только 20-30 процентов. Вот такая история", — рассказал Бари Алибасов.
Бари Алибасов-младший уже полтора года живет в Нижнем Новгороде. Этого требует его бизнес. Он признался, что привык к московскому уровню сервиса и медицины. А оказалось, что жизнь за МКАДом несколько иная.
"Столкнулся с тем, что здесь люди делают дела абсолютно по-другому — небо и земля. Это не халатность, это было даже преднамеренно.
В этой платной клинике жена наблюдалась во время беременности. У нее очень слабая сетчатка глаз. Ей все окулисты с самого детства говорили, что рожать самой нельзя, только кесарево. А я хотел, чтобы она рожала только сама, только естественно. Глазом не хотелось рисковать, поэтому я отправил ее в клинику. К родам ее допустили.
Получается, ей специально дали заключение, чтобы сетчатка порвалась, и она потом пришла на операцию по ее восстановлению. А когда пришли на операцию по восстановлению сетчатки, там из-за халатности у нее в глазу забыли расходные материалы: кусочки швов и силикон, который прирос к сетчатке. И теперь ей продают новую операцию. Не извиняются, не говорят о своей ошибке, а говорят: глаз потерян, и предлагают замену на искусственный.
Я думал, такое может быть только где-то в Африке. В Москве бы этих людей давно пересажали бы!" — эмоционально заключил Бари Алибасов-младший.
Бари Алибасов-младший и его жена Арина. Фото: кадр программы 'Звезды сошлись' на НТВ
У Бари Алибасова-младшего и Арины подрастает дочка Эмма. По признанию Бари, Арина стала его десятой по счету женой. Этот брак он считает счастливым. И утверждает, что Арина — его последняя супруга.
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