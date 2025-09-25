Бари Алибасов – младший о Лидии Федосеевой-Шукшиной и отце: "Он и 'Крота' тогда бахнул, после нервных срывов с Лидией Николаевной"

25 сентября свое 87-летие отмечает известная актриса Лидия Федосеева-Шукшина. Последние годы в СМИ много писали об отношениях артистки с ее дочерями и скандалах с бывшим мужем Бари Алибасовым. Не помирились ли экс-супруги?

Как квартирный вопрос разрушил брак Лидии Федосеевой-Шукшиной и Бари Алибасова

В 2018 году Лидия Николаевна, которой на тот момент было 80 лет, вышла замуж за эпатажного продюсера Бари Алибасова. Однако родственники актрисы восприняли этот союз в штыки.

Они считали, что Алибасовым движет желание привлечь внимание к своей персоне и возродить угасшую популярность. Мол, его группа "На-На" к тому времени уже утратила былую известность. Вскоре в прессе появились сообщения о том, что Алибасов оформил на себя московскую однокомнатную квартиру супруги.

Актриса заявила, что продюсер убедил ее подписать бумаги, представленные как завещание, которые в действительности оказались договором дарения. Разобраться в ситуации Лидии Николаевне помогла ее дочь Ольга, которая выяснила, что квартира была переоформлена на Алибасова, а затем перешла к его личному помощнику.

Федосеева-Шукшина подала иск в суд и в итоге сумела вернуть жилье. Примечательно, что, несмотря на этот конфликт, актриса не планировала разводиться.

Инициатором развода выступил сам Алибасов, однако впоследствии Бари Каримович передумал. Тем не менее бракоразводный процесс был уже инициирован. И к концу 2020 года дело, казалось, приблизилось к завершению.

Ситуация осложнилась чередой примирений и новых попыток развода, которые продолжались примерно год. Пока мировой суд не принял окончательное решение по этому вопросу.