Анна Якунина о внуке: «Замечаю актерский талант»

Анна Якунина заметила во внуке Даниле актерский талант. Об этом актриса рассказала Teleprogramma.org на открытии 100-го, юбилейного сезона в театре «Ленком».
Анна Якунина и краткая история ее семьи
Кстати, в декабре прошлого года Данила впервые пришел на спектакль бабушки. Этим важным событием артистка делилась с подписчиками в своем Telegram-канале. Четырехлетний Данила посмотрел комедию «Жизнь на бис» во Дворце на Яузе, подарил Анне цветы после выступления, а также побывал за кулисами и в ее гримерке.
«Вчера был такой счастливый день! Ко мне на спектакль впервые пришел мой внук, мой Данька! Как быстро растут наши дети, и какое это счастье наблюдать за их взрослением», — написала тогда Якунина в соцсетях.
У артистки двое дочерей: от первого брака с однокурсником Сергеем Стегайловым она воспитала Анастасию, от второго с Алексеем Свиридом — Марию.
В 2021 году актриса впервые стала бабушкой и призналась в интервью, что после появления внука ее жизнь заиграла новыми красками. Якунина старается чаще видеться с Данилой, помогая дочери Анастасии растить мальчика.
Тогда, в декабре внук пришел в театр вместе с дедом — Алексеем Свиридом. Муж Якуниной по профессии инженер с авиационно-техническим образованием. Свирид впервые увидел Анну на сцене «Сатирикона» и после этого стал ее поклонником. Нередко дарил артистке огромные букеты цветов. А в 1996 году они поженились.
Анна Якунина. Фото: кадр из сериала «Склифосовский»
Анна Якунина о летнем отдыхе: «Отлично отдыхала в Сочи»
Teleprogramma.org успела задать актрисе несколько вопросов в фойе театра «Ленком», пока ее не вызвал худрук коллектива Владимир Панков.
- Где вы отдыхали этим летом?
- Отлично отдыхала в Сочи.
- Летом же начались и съемки 14-го сезона «Склифосовского». Чем он будет отличаться от остальных сезонов?
- Когда мы его снимем, тогда и посмотрим.
- Чем вас сейчас радует внук Данила?
- Внук больше радует свою маму, а бабушку он видит не очень часто. Потому что бабушка много работает.
Растет, ну и слава Богу! Главное – чтобы вырос хорошим человеком.
- Замечаете в нем уже какие-то таланты?
- Замечаю актерский талант. Не знаю, радоваться ли этому или расстраиваться, но актерские данные у него явно есть.
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