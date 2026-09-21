Анна Якунина о внуке: «Замечаю актерский талант»

Анна Якунина заметила во внуке Даниле актерский талант. Об этом актриса рассказала Teleprogramma.org на открытии 100-го, юбилейного сезона в театре «Ленком».

Анна Якунина и краткая история ее семьи

Кстати, в декабре прошлого года Данила впервые пришел на спектакль бабушки. Этим важным событием артистка делилась с подписчиками в своем Telegram-канале. Четырехлетний Данила посмотрел комедию «Жизнь на бис» во Дворце на Яузе, подарил Анне цветы после выступления, а также побывал за кулисами и в ее гримерке.

«Вчера был такой счастливый день! Ко мне на спектакль впервые пришел мой внук, мой Данька! Как быстро растут наши дети, и какое это счастье наблюдать за их взрослением», — написала тогда Якунина в соцсетях.

У артистки двое дочерей: от первого брака с однокурсником Сергеем Стегайловым она воспитала Анастасию, от второго с Алексеем Свиридом — Марию.

В 2021 году актриса впервые стала бабушкой и призналась в интервью, что после появления внука ее жизнь заиграла новыми красками. Якунина старается чаще видеться с Данилой, помогая дочери Анастасии растить мальчика.

Тогда, в декабре внук пришел в театр вместе с дедом — Алексеем Свиридом. Муж Якуниной по профессии инженер с авиационно-техническим образованием. Свирид впервые увидел Анну на сцене «Сатирикона» и после этого стал ее поклонником. Нередко дарил артистке огромные букеты цветов. А в 1996 году они поженились.