Анна Ардова о карте желаний: "Любви, секса, просветления, процветания"

24 февраля в 19:00 на канале СТС состоится премьера второго сезона курортной комедии "Солнце, море, два ствола" — лидера рейтингов канала в 2024 году.
В новых сериях к Роману Постовалову и Кириллу Зайцеву, вновь исполняющим роли сочинских полицейских, присоединятся новые звезды: Анна Ардова, Гела Месхи, Серафима Соловьева и Владислав Ветров.
По сюжету ленты из-за действий Адамяна и Воронцова происходит взрыв в порту, и после этого ЧП начальника ОВД (Алексей Маклаков) временно отстраняют. Его место занимает майор Смолина в исполнении Анны Ардовой.
В интервью Teleprogramma.org Анна рассказала о роли влюбленной начальницы, дороге в Геленджик, дачных радостях и девичьих удовольствиях.
Анна Ардова: "Здорово поиграть влюбленную начальницу в такой колоритной комедии"
- Анна, соглашаясь присоединиться к сериалу во втором сезоне, на что в первую очередь обратили внимание?
- Это моя первая роль сотрудника полиции, еще и майора. Моя героиня — строгая и властная женщина, но при этом трогательная, когда дело касается любви. Здорово поиграть влюбленную начальницу в такой колоритной комедии.
- Чем запомнились съемки на юге?
- Жутко длинной дорогой в Геленджик: семь часов туда и восемь обратно. Тогда ведь самолеты туда не летали. Конечно, такие переезды - прям испытание. Хорошо, что не приходилось уезжать и приезжать.
У меня было несколько дней: два съемочных и два выходных. Удалось и отдохнуть, и город посмотреть.
- Главную роль в сериале играет Роман Постовалов с прошлым в КВН. У вас в этом плане нет опасений по отношению к коллегам, которые приходят в кино без образования?
- В этом случае нет. Хотя не люблю актеров без образования, скажу честно. Считаю, что профессии надо учиться, и актерской, и режиссерской, и вообще любой. Но Рома, считайте, учился.
У него такой большой опыт, что в комедии он вполне себе органичен. Почему бы и нет?
Анна Ардова: "А теперь у меня еще и дача, куда можно сбегать"
- Ваша героиня приезжает на юг из Москвы. Вам никогда не хотелось сбежать от шумного мегаполиса в место потише и поспокойнее?
- Вы знаете, я ведь даже не пробовала жить где-то, кроме Москвы. Наверное, иногда всем хочется спрятаться, желательно около моря. Мы все устаем, это абсолютно естественно.
Анна Ардова. Фото: кадр из сериала "Море, солнце, два ствола"
- Куда сбегаете в такие моменты?
- Очень люблю дома сидеть, смотреть хорошее кино с бокалом красного вина. А теперь у меня еще и дача, куда тоже можно сбежать и тихо, прекрасно отдохнуть.
- Любите ухаживать за цветами, может, там у вас небольшой садик или огород?
- Нет, нет, господи. Куда мне огород? Нет, какие-то цветочки посажу наверняка. Просто дача только недавно появилась. Все будет, но позже.
- Вы говорили про кино с игристым. Хорошее кино, о котором вы говорите, - это какое?
- Разное. Иногда люблю золотой век Голливуда, иногда современное кино, иногда мелодрамы. Сяду, вина налью, поставлю себе мелодраму и давай по-девичьи радоваться.
Анна Ардова. Фото: кадр из сериала "Солнце, море, два ствола"
Анна Ардова: "Не хватает героинь моего возраста"
- Как-то вы делились, что сегодня не хватает сильных, взрослых, независимых героинь...
- Да, не хватает героинь моего возраста. А ведь нас много — красивых, сильных, успешных. Но почему-то про нас нет историй.
Ну как так? Надо начинать. Хватит в тени держать такую прекрасную половину человечества!
- Знаю, что вы составляете карты желаний. Что хочется пожелать себе?
- Как и всем, наверное. Счастья, здоровья, радости, любви, секса, просветления, процветания, благополучия, удачи, хорошего транзита планет, ролей интересных, гонораров огромных, путешествий легких и мира.
