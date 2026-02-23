Анна Ардова о карте желаний: "Любви, секса, просветления, процветания"

24 февраля в 19:00 на канале СТС состоится премьера второго сезона курортной комедии "Солнце, море, два ствола" — лидера рейтингов канала в 2024 году.

В новых сериях к Роману Постовалову и Кириллу Зайцеву, вновь исполняющим роли сочинских полицейских, присоединятся новые звезды: Анна Ардова, Гела Месхи, Серафима Соловьева и Владислав Ветров.

По сюжету ленты из-за действий Адамяна и Воронцова происходит взрыв в порту, и после этого ЧП начальника ОВД (Алексей Маклаков) временно отстраняют. Его место занимает майор Смолина в исполнении Анны Ардовой.

В интервью Teleprogramma.org Анна рассказала о роли влюбленной начальницы, дороге в Геленджик, дачных радостях и девичьих удовольствиях.

Анна Ардова: "Здорово поиграть влюбленную начальницу в такой колоритной комедии"

- Анна, соглашаясь присоединиться к сериалу во втором сезоне, на что в первую очередь обратили внимание?

- Это моя первая роль сотрудника полиции, еще и майора. Моя героиня — строгая и властная женщина, но при этом трогательная, когда дело касается любви. Здорово поиграть влюбленную начальницу в такой колоритной комедии.

- Чем запомнились съемки на юге?

- Жутко длинной дорогой в Геленджик: семь часов туда и восемь обратно. Тогда ведь самолеты туда не летали. Конечно, такие переезды - прям испытание. Хорошо, что не приходилось уезжать и приезжать.

У меня было несколько дней: два съемочных и два выходных. Удалось и отдохнуть, и город посмотреть.

- Главную роль в сериале играет Роман Постовалов с прошлым в КВН. У вас в этом плане нет опасений по отношению к коллегам, которые приходят в кино без образования?

- В этом случае нет. Хотя не люблю актеров без образования, скажу честно. Считаю, что профессии надо учиться, и актерской, и режиссерской, и вообще любой. Но Рома, считайте, учился.

У него такой большой опыт, что в комедии он вполне себе органичен. Почему бы и нет?

Анна Ардова: "А теперь у меня еще и дача, куда можно сбегать"

- Ваша героиня приезжает на юг из Москвы. Вам никогда не хотелось сбежать от шумного мегаполиса в место потише и поспокойнее?

- Вы знаете, я ведь даже не пробовала жить где-то, кроме Москвы. Наверное, иногда всем хочется спрятаться, желательно около моря. Мы все устаем, это абсолютно естественно.