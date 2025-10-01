Анастасия Волочкова: "Жемчужный Maybach мне подарил поклонник"

Недавно 30-летний участник телепроекта "Дом-2" Алексей Купин похвастался новой машиной — белым Porsche Taycan. Он приобрел ее за 13 миллионов рублей.

А вообще, стоимость такого премиального автомобиля составляет от 9,5 до 16,5 миллиона рублей.

Также звезда телестройки опубликовал фотографии и видео, где позирует рядом с приобретением, украшенным синим бантом. В своем посте он выразил благодарность самому себе.

"Я помню момент, когда это была просто картинка в голове. Я помню сомнения, трудности, переживания. Я благодарен себе, что не сдался. Благодарен потоку, что вел. Благодарен всем, кто рядом", — написал Алексей у себя в соцсетях.

Анастасия Волочкова: "Машина была изготовлена под все мои пожелания"

А какими машинами вообще владеют наши звезды? Teleprogramma.org расскажет вам об автомобилях, стоящих в гараже отечественных селебрити.

Если Алексей благодарен самому себе, то балерина Анастасия Волочкова — своему поклоннику. Мужчина преподнес в подарок артистке роскошную машину.