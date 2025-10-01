Анастасия Волочкова: "Жемчужный Maybach мне подарил поклонник"

Анастасия Волочкова. Фото: Global Look Press

Балерина рассказала о своем любимом автомобиле. Чем он примечателен?

Недавно 30-летний участник телепроекта "Дом-2" Алексей Купин похвастался новой машиной — белым Porsche Taycan. Он приобрел ее за 13 миллионов рублей.

А вообще, стоимость такого премиального автомобиля составляет от 9,5 до 16,5 миллиона рублей.

Также звезда телестройки опубликовал фотографии и видео, где позирует рядом с приобретением, украшенным синим бантом. В своем посте он выразил благодарность самому себе.

"Я помню момент, когда это была просто картинка в голове. Я помню сомнения, трудности, переживания. Я благодарен себе, что не сдался. Благодарен потоку, что вел. Благодарен всем, кто рядом", — написал Алексей у себя в соцсетях.

Анастасия Волочкова: "Машина была изготовлена под все мои пожелания"

А какими машинами вообще владеют наши звезды? Teleprogramma.org расскажет вам об автомобилях, стоящих в гараже отечественных селебрити.

Если Алексей благодарен самому себе, то балерина Анастасия Волочкова — своему поклоннику. Мужчина преподнес в подарок артистке роскошную машину.

"Один из любимых автомобилей моего автопарка — это жемчужный Maybach, который мне подарил мой поклонник. Я очень люблю эту машину. Она специально была изготовлена под все мои пожелания", — рассказала Анастасия.

Анастасия Волочкова с Давой в студии канала ТНТ. Фото: из личного архива Анастасии Волочковой

— Как этот автомобиль у вас появился?

— Раньше эта машина принадлежала другому человеку. Но тот поклонник, который решил мне ее подарить, перехватил ее и сделал тот тюнинг, который мне понравился. В машине салон жемчужного цвета.

Я вообще люблю все светлое: розовое, белое. Белые одежды, автомобили, яхты, самолеты...

История с поклонником очень трогательная. Он решил преподнести мне такой сюрприз. Просто многим другим не дарят такие подарки, а мне дарят.

— А вы сами водите машину?

— Я за рулем не езжу и не ездила никогда. Это мне противопоказано. Но зато, находясь на пассажирском сиденье, я могу делать много полезных вещей. Например, сделать себе макияж с приклеиванием ресниц, опахал, как я говорю, переодеться, вести телефонные переговоры.

Я не связана ни с парковками, ни с заправками. Так что мне очень комфортно. О такой жизни могут мечтать очень много людей.

Дамы, а в вашей жизни есть такие мужчины, которые покупают вам машины? Делитесь в комментариях!

