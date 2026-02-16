Анастасия Волочкова: "Врачи пока попросили походить с этой опорой"

Недавно Анастасия Волочкова сообщила прессе, что лечилась в Германии, где ей провели операцию на ноге. Из-за этого артистке временно приходится пользоваться специальными опорами.
Балерина опровергла распространившиеся в СМИ слухи о тяжелой болезни. Артистка рассказала, что поездка была связана исключительно с хирургическим вмешательством.
По ее словам, это была "плата за успех", а выбор клиники в Мюльхайм-ан-дер-Руре обусловлен высоким уровнем местных специалистов.
Подробностями Анастасия Волочкова поделилась с Teleprogramma.org.
Анастасия Волочкова: "Уже на следующее утро я стояла на своих ножках"
- Анастасия, расскажите, пожалуйста, про свою поездку в Германию.
- Я прилетела только вчера и позволила себе день на восстановление. Не надо драматизировать события. Я полетела в Европу к своим друзьям, позволила себе творческие каникулы. А там мне сказали, что самые лучшие врачи в Германии.
Мои золотые, ну скажите, пожалуйста, со мной ведь тоже может что-то случиться. У меня тоже могут быть какие-то недуги. Причем у меня они профессионального характера.
Я уже сорок лет на пуантах. У меня деформирована косточка на ноге.
Но уже с 5 марта у меня начинается следующий сезон. Я же по-прежнему приглашаю всех на свои бесплатные выступления.
- Какую помощь вам оказали в немецкой больнице?
- Связанную с моей косточкой. Это все происходило под наркозом. Я должна была лежать в этой клинике несколько дней, но уже на следующее утро я стояла на своих ножках, сама ходила без помощи опоры.
Но врачи попросили походить с этой опорой, чтобы не давать большую нагрузку на сустав. Поэтому я не на костылях с утра до вечера.
У меня особняк-то большой, нужно подниматься и спускаться по лестнице. И пока это происходит с помощью опоры.
Анастасия Волочкова. Фото: Михаил Фролов/ "Комсомольская правда"
Анастасия Волочкова: "Я всегда выходила на сцену и танцевала через боль"
- А кто вам помогал при возвращении домой?
- Ко мне в Германию прилетал мой друг Сергей Лаврухин, который помог мне добраться до Москвы. Мы летели двумя самолетами.
Я боец. Мне свойственно танцевать с болью, с какими-то недугами. Я всегда выходила на сцену и танцевала через боль. Это для меня норма.
Поэтому оказавшись в этой клинике, я понимала, чтобы мне как можно быстрее нужно проходить реабилитацию, чтобы выходить на сцену.
У меня есть прекрасная программа под названием "Сцена моя". Пока я не станцую свои хореографические номера и дуэты с партнерами, но я буду петь, общаться со зрителями.
Ко мне придут гости со своими номерами. Поэтому все будет хорошо.
Я живу как раньше. Просто это время мне нужно для того, чтобы мой организм отдохнул от танцев, от балета, чтобы с новыми силами танцевать в новом сезоне.
