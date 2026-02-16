Анастасия Волочкова: "Врачи пока попросили походить с этой опорой"

Недавно Анастасия Волочкова сообщила прессе, что лечилась в Германии, где ей провели операцию на ноге. Из-за этого артистке временно приходится пользоваться специальными опорами.

Балерина опровергла распространившиеся в СМИ слухи о тяжелой болезни. Артистка рассказала, что поездка была связана исключительно с хирургическим вмешательством.

По ее словам, это была "плата за успех", а выбор клиники в Мюльхайм-ан-дер-Руре обусловлен высоким уровнем местных специалистов.

Подробностями Анастасия Волочкова поделилась с Teleprogramma.org.

Анастасия Волочкова: "Уже на следующее утро я стояла на своих ножках"

- Анастасия, расскажите, пожалуйста, про свою поездку в Германию.

- Я прилетела только вчера и позволила себе день на восстановление. Не надо драматизировать события. Я полетела в Европу к своим друзьям, позволила себе творческие каникулы. А там мне сказали, что самые лучшие врачи в Германии.

Мои золотые, ну скажите, пожалуйста, со мной ведь тоже может что-то случиться. У меня тоже могут быть какие-то недуги. Причем у меня они профессионального характера.

Я уже сорок лет на пуантах. У меня деформирована косточка на ноге.

Но уже с 5 марта у меня начинается следующий сезон. Я же по-прежнему приглашаю всех на свои бесплатные выступления.

- Какую помощь вам оказали в немецкой больнице?

- Связанную с моей косточкой. Это все происходило под наркозом. Я должна была лежать в этой клинике несколько дней, но уже на следующее утро я стояла на своих ножках, сама ходила без помощи опоры.

Но врачи попросили походить с этой опорой, чтобы не давать большую нагрузку на сустав. Поэтому я не на костылях с утра до вечера.

У меня особняк-то большой, нужно подниматься и спускаться по лестнице. И пока это происходит с помощью опоры.