Анастасия Волочкова: "Врачи пока попросили походить с этой опорой"

Анастасия Волочкова. Фото: Михаил Фролов/ "Комсомольская правда"

Балерина рассказала Teleprogramma.org о своем самочувствии и лечении в Германии.

Содержание

Недавно Анастасия Волочкова сообщила прессе, что лечилась в Германии, где ей провели операцию на ноге. Из-за этого артистке временно приходится пользоваться специальными опорами.

Балерина опровергла распространившиеся в СМИ слухи о тяжелой болезни. Артистка рассказала, что поездка была связана исключительно с хирургическим вмешательством.

По ее словам, это была "плата за успех", а выбор клиники в Мюльхайм-ан-дер-Руре обусловлен высоким уровнем местных специалистов.

Подробностями Анастасия Волочкова поделилась с Teleprogramma.org.

Анастасия Волочкова: "Уже на следующее утро я стояла на своих ножках"

- Анастасия, расскажите, пожалуйста, про свою поездку в Германию.

- Я прилетела только вчера и позволила себе день на восстановление. Не надо драматизировать события. Я полетела в Европу к своим друзьям, позволила себе творческие каникулы. А там мне сказали, что самые лучшие врачи в Германии.

Мои золотые, ну скажите, пожалуйста, со мной ведь тоже может что-то случиться. У меня тоже могут быть какие-то недуги. Причем у меня они профессионального характера.

Я уже сорок лет на пуантах. У меня деформирована косточка на ноге.

Но уже с 5 марта у меня начинается следующий сезон. Я же по-прежнему приглашаю всех на свои бесплатные выступления.

- Какую помощь вам оказали в немецкой больнице?

- Связанную с моей косточкой. Это все происходило под наркозом. Я должна была лежать в этой клинике несколько дней, но уже на следующее утро я стояла на своих ножках, сама ходила без помощи опоры.

Но врачи попросили походить с этой опорой, чтобы не давать большую нагрузку на сустав. Поэтому я не на костылях с утра до вечера.

У меня особняк-то большой, нужно подниматься и спускаться по лестнице. И пока это происходит с помощью опоры.

Анастасия Волочкова. Фото: Михаил Фролов/ "Комсомольская правда"

Анастасия Волочкова: "Я всегда выходила на сцену и танцевала через боль"

- А кто вам помогал при возвращении домой?

- Ко мне в Германию прилетал мой друг Сергей Лаврухин, который помог мне добраться до Москвы. Мы летели двумя самолетами.

Я боец. Мне свойственно танцевать с болью, с какими-то недугами. Я всегда выходила на сцену и танцевала через боль. Это для меня норма.

Поэтому оказавшись в этой клинике, я понимала, чтобы мне как можно быстрее нужно проходить реабилитацию, чтобы выходить на сцену.

У меня есть прекрасная программа под названием "Сцена моя". Пока я не станцую свои хореографические номера и дуэты с партнерами, но я буду петь, общаться со зрителями.

Ко мне придут гости со своими номерами. Поэтому все будет хорошо.

Я живу как раньше. Просто это время мне нужно для того, чтобы мой организм отдохнул от танцев, от балета, чтобы с новыми силами танцевать в новом сезоне.

А вы придете на выступления Анастасии Волочковой? Делитесь в комментариях!

Читайте также:

Добавить комментарий
О текстовых форматах

Простой текст

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Строки и абзацы переносятся автоматически.
  • Адреса веб-страниц и email-адреса преобразовываются в ссылки автоматически.

Читайте также