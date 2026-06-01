Анастасия Волочкова о заблокированных матери и дочери: «Придет время, когда им понадобятся деньги»

Недавно с балериной Анастасией Волочковой произошел конфуз. Во время выступления в ночном клубе у нее отвалился шиньон. Однако артистка виртуозно перевела все в шутку и стала хохотать.
А, может быть, это был смех сквозь слезы? И на самом деле во время этого номера на душе Анастасии скребли кошки?
Teleprogramma.org позвонила Анастасии Волочковой, чтобы узнать всю правду из первых уст. А заодно затронула и семейные темы.
Анастасия Волочкова: «И перед последним четверостишием этот тяжелый хвост падает на пол»
- Анастасия, что случилось в том ночном клубе, и как вы отреагировали на это происшествие?
- Это было так смешно. Вы так ярко перевели все в юмор, что я улыбнулась вместе с вами.
У меня был первый клубный концерт. Это новый формат моей концертной программы. Все прошло на «Ура»!
Спустя полтора месяца после операции я решила нарастить волосы. Мне предложили люди в профессиональном салоне. И мастер Анна, которая вообще изобрела эту технику микронанокапсул, малюсеньких капсулок.
И они мне нарастили волосы. Я не скажу, что удобно, я не привыкла к этим капсулам.
У меня волосы итак достаточно тонкие, потому что с детства измучены резиночками, хвостиками, которые я делала, чтобы крутиться, вертеться, и чтобы волосы не мешали. Спустя месяц я решила их снять. И мне на помощь пришли добрые люди, которые специально для меня подготовили шиньон в виде красивого густого и длинного хвостика.
У меня был раньше такой шиньон. Но этот новенький, большой, очень классный. И во время клубного концерта зрители скандировали: «Настя! Настя! Стихи Орлуши».
Эти стебные смешные стихи Орлуша (поэт Андрей Орлов – прим. ред) про меня написал более десяти лет назад. Но не только про меня, но и про Ксению Собчак, Алину Кабаеву, Владимира Жириновского. Многие попали в эту обойму, но стихи смешные и достаточно жесткие.
По просьбе зрителей я их прочитала. И перед последним четверостишием этот тяжелый хвост падает на пол. Вы знаете, я не собиралась разыгрывать там драму. Я сама посмеялась над собой. Чувство юмора мне присуще.
Я схватила этот хвостик с полу и говорю: «Ну вот видите эта х..нь слетела с моей головы». И люди стали так смеяться вместе со мной и кричали: «Настя, ты лучшая! Настя молодец!».
Люди меня любят за простоту, чувство юмора, за то, что я не понтуюсь и не устраиваю драм из реально смешных ситуаций. Ну и все!
А потом я зашла за кулисы. Мне моя Лолочка помогала переодеваться. Я спрашивала: «Лол, ну что сделаем? Прикрепим этот хвост?». А потом сама же ей говорю: «Да зачем? Итак все красиво. Мои волосюшки хоть и не длинные, но прекрасно выглядят. Ничего, пусть и такой меня смотрят. Будет как будет».
Однажды у меня в жизни уже произошел подобный случай. В элитном клубе я исполнила две песни. И у меня тоже упал хвост. Я взяла его в руки и допела песню.
На самом деле все сейчас происходит с позитивом. Множество съемок, предложений и по рекламе, и концертных. Теперь уже и клубных. Это просто другой формат. Поэтому я живу на позитиве и радуюсь каждому дню. Есть друзья и есть вы.
- А как вы чувствуете себя после операции?
- Сейчас меня спасает мой творческий процесс и то, что я давно на сцене. Как говорится, не прошло и трех недель после операции. Я уже выходила на сцену, у меня состоялись 15 музыкальных концертов «Сцена моя».
Но помимо тех песен, которые я исполняю и моего общения со зрителями, теперь я уже и начала танцевать дуэты с моими партнерами. Пока один раз станцевала танго, все было хорошо.
Вы знаете, меня зрители поддержали настолько, что это было трогательно до слез. Завтра попробую станцевать еще один дуэт.
Но перед моими музыкальными концертами мы с моим партнером всегда репетировали, пробовали полностью проходить наши дуэты, чтобы у меня исчезало чувство страха и опасности. Нужно все делать аккуратно.
Занимаюсь я каждый день, делаю специальную гимнастику, комплекс упражнений, балетный экзерзис. И полностью уделяю время восстановлению.
До 1 августа у меня расписан график. В среднем у меня 4 или 5 концертов в месяц.
И я очень радуюсь. Меня поддерживает зритель. Для меня большая радость – быть на сцене, и я не мыслю себя без нее.
Анастасия Волочкова о Никите Джигурде: «Я просто не общаюсь с этим человеком»
- Многих волнует вопрос, помирились ли вы с Никитой Джигурдой?
- Да послушайте. Я в своей жизни ни с кем не ссорилась. Просто после того как люди поступают по отношению ко мне нечестно, некрасиво, недостойно, несправедливо, когда они меня подставляют, я просто делаю выводы и перестаю общаться.
Так же произошло и с Никитой Джигурдой после его подстав. Я просто не общаюсь с этим человеком.
Анастасия Волочкова о Никите Джигурде: «Я просто не общаюсь с этим человеком»
- Многих волнует вопрос, помирились ли вы с Никитой Джигурдой?
- Да послушайте. Я в своей жизни ни с кем не ссорилась. Просто после того как люди поступают по отношению ко мне нечестно, некрасиво, недостойно, несправедливо, когда они меня подставляют, я просто делаю выводы и перестаю общаться.
Так же произошло и с Никитой Джигурдой после его подстав. Я просто не общаюсь с этим человеком.
Анастасия Волочкова: «Ариадной с детских лет манипулирует моя мама»
- А помирились ли вы с дочерью Ариадной?
- Да мы и не ссорились. Просто сложность отношений в том, что с одной стороны, Ариадной с детских лет манипулирует моя мама, к сожалению. С другой стороны, ее отец и его семья. То есть с двух сторон идет прокачка и ее зомбирование.
У меня же нет задачи доказывать, что я хорошая мама. И все, что на меня наговаривают, - это правда. Поэтому я оставила все как есть.
Ариадна живет в Санкт-Петербурге со своим мужем Никитой. Я не знаю, что у них там происходит, со мной никто не делится.
И Ариадна, и моя мама меня заблокировали, но я чувствую, что придет время, когда им понадобятся деньги. Они переменят свои решения. Но для меня по духу это уже не близкие люди.
- А поддержала ли вас дочь после операции?
- Да никто меня не поддержал: ни мама, ни дочка. А Ариадна вообще, зная, что я перенесла тяжелую операцию, даже не позвонила мне. Вот оно, отношение родственников. И это еще одно подтверждение того, что не всегда люди, близкие по крови, близки нам и по духу.
Меня гораздо больше поддержали те, кто близок по духу. И они со мной. Например, Лолочка, с которой я уже 11 лет живу в одном доме и отношусь к ее семье как к своей.
Меня поддерживают зрители. А это очень важная поддержка.
Меня поддерживают дети и молодежные коллективы, которые участвуют в каждом моем концерте: в Подмосковье или в Москве. Эта поддержка бесценна.
А что вы думаете о словах Анастасии Волочковой? Делитесь в комментариях!