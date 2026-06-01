Анастасия Волочкова о заблокированных матери и дочери: «Придет время, когда им понадобятся деньги»

Недавно с балериной Анастасией Волочковой произошел конфуз. Во время выступления в ночном клубе у нее отвалился шиньон. Однако артистка виртуозно перевела все в шутку и стала хохотать.

А, может быть, это был смех сквозь слезы? И на самом деле во время этого номера на душе Анастасии скребли кошки?

Teleprogramma.org позвонила Анастасии Волочковой, чтобы узнать всю правду из первых уст. А заодно затронула и семейные темы.

Анастасия Волочкова: «И перед последним четверостишием этот тяжелый хвост падает на пол»

- Анастасия, что случилось в том ночном клубе, и как вы отреагировали на это происшествие?

- Это было так смешно. Вы так ярко перевели все в юмор, что я улыбнулась вместе с вами.

У меня был первый клубный концерт. Это новый формат моей концертной программы. Все прошло на «Ура»!

Спустя полтора месяца после операции я решила нарастить волосы. Мне предложили люди в профессиональном салоне. И мастер Анна, которая вообще изобрела эту технику микронанокапсул, малюсеньких капсулок.

И они мне нарастили волосы. Я не скажу, что удобно, я не привыкла к этим капсулам.

У меня волосы итак достаточно тонкие, потому что с детства измучены резиночками, хвостиками, которые я делала, чтобы крутиться, вертеться, и чтобы волосы не мешали. Спустя месяц я решила их снять. И мне на помощь пришли добрые люди, которые специально для меня подготовили шиньон в виде красивого густого и длинного хвостика.

У меня был раньше такой шиньон. Но этот новенький, большой, очень классный. И во время клубного концерта зрители скандировали: «Настя! Настя! Стихи Орлуши».

Эти стебные смешные стихи Орлуша (поэт Андрей Орлов – прим. ред) про меня написал более десяти лет назад. Но не только про меня, но и про Ксению Собчак, Алину Кабаеву, Владимира Жириновского. Многие попали в эту обойму, но стихи смешные и достаточно жесткие.

По просьбе зрителей я их прочитала. И перед последним четверостишием этот тяжелый хвост падает на пол. Вы знаете, я не собиралась разыгрывать там драму. Я сама посмеялась над собой. Чувство юмора мне присуще.

Я схватила этот хвостик с полу и говорю: «Ну вот видите эта х..нь слетела с моей головы». И люди стали так смеяться вместе со мной и кричали: «Настя, ты лучшая! Настя молодец!».

Люди меня любят за простоту, чувство юмора, за то, что я не понтуюсь и не устраиваю драм из реально смешных ситуаций. Ну и все!

А потом я зашла за кулисы. Мне моя Лолочка помогала переодеваться. Я спрашивала: «Лол, ну что сделаем? Прикрепим этот хвост?». А потом сама же ей говорю: «Да зачем? Итак все красиво. Мои волосюшки хоть и не длинные, но прекрасно выглядят. Ничего, пусть и такой меня смотрят. Будет как будет».

Однажды у меня в жизни уже произошел подобный случай. В элитном клубе я исполнила две песни. И у меня тоже упал хвост. Я взяла его в руки и допела песню.

На самом деле все сейчас происходит с позитивом. Множество съемок, предложений и по рекламе, и концертных. Теперь уже и клубных. Это просто другой формат. Поэтому я живу на позитиве и радуюсь каждому дню. Есть друзья и есть вы.