Анастасия Волочкова: "Мы ездили в романтическое путешествие с Колей Басковым"

Анастасия Волочкова признается, что из всех своих поездок больше всего запомнила путешествие с Николаем Басковым на любимые Мальдивы. Тогда певец преподнес балерине роскошный подарок. Этот презент артистка хранит как зеницу ока до сих пор.
Наше издание готовило серию материалов о любимых местах отдыха отечественных селебрити. И обойтись без рассказа Анастасии Волочковой о Мальдивах было просто невозможно.
Анастасия Волочкова: "Мальдивы — место моей силы"
"13 лет назад я впервые оказалась на Мальдивах. И несмотря на то что до этого я побывала на множестве курортов, Мальдивские острова я считаю райским местом. Это место моей силы.
Меня постоянно окружают поклонники и зрители. И я никому не отказываю в возможности со мной сфотографироваться, дать автограф, — пояснила в разговоре с Teleprogramma.org балерина.
— Но для отдыха мне необходимо бунгало, откуда через несколько метров можно выйти на берег Индийского океана — бирюзового цвета, с прозрачнейшей водой. А еще я люблю белоснежный песок и отсутствие людей на пляже. И это отсутствие людей — при полной заполняемости острова".
Анастасия Волочкова: "Коля вернулся с прекрасными туфельками в руках"
— Насколько мы знаем, на Мальдивы вы отправляетесь сразу после Нового года…
— Я стараюсь летать туда два раза в год — в январе и в мае. И хочу сказать, что лучшего места я не искала и не хочу искать. Мне нравится там все: природа, вода, сервис. На некоторые острова я возвращаюсь неоднократно.
Анастасия Волочкова на Мальдивах. Фото: предоставлено Анастасией Волочковой
— Какая поездка вам запомнилась больше всего?
— Когда мы ездили в романтическое путешествие с Колей Басковым. Это действительно был незабываемый отпуск.
Вообще, наша дружба с Колей продолжается уже больше 25 лет. Мы родились в один год — год дракона, оба на позитиве. И, кстати, Николай говорит, что из всех своих поездок вспоминает именно нашу.
Я помню, что тогда улетала раньше, а Коля меня провожал до аэропорта, куда нужно было добраться на яхте. Он попросил меня подождать его на пирсе и куда-то убежал. И через некоторое время вернулся с прекрасными туфельками в руках.
Я берегу эти туфельки с перышками до сих пор. Для меня это очень дорогая память.
