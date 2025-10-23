Анастасия Волочкова: "Мы ездили в романтическое путешествие с Колей Басковым"

Анастасия Волочкова. Фото: Global Look Press

Балерина рассказала Teleprogramma.org, почему остается верна Мальдивам на протяжении многих лет и какая поездка ей запомнилась больше всего.

Анастасия Волочкова признается, что из всех своих поездок больше всего запомнила путешествие с Николаем Басковым на любимые Мальдивы. Тогда певец преподнес балерине роскошный подарок. Этот презент артистка хранит как зеницу ока до сих пор.

Наше издание готовило серию материалов о любимых местах отдыха отечественных селебрити. И обойтись без рассказа Анастасии Волочковой о Мальдивах было просто невозможно.

Анастасия Волочкова: "Мальдивы — место моей силы"

"13 лет назад я впервые оказалась на Мальдивах. И несмотря на то что до этого я побывала на множестве курортов, Мальдивские острова я считаю райским местом. Это место моей силы.

Меня постоянно окружают поклонники и зрители. И я никому не отказываю в возможности со мной сфотографироваться, дать автограф, — пояснила в разговоре с Teleprogramma.org балерина.

— Но для отдыха мне необходимо бунгало, откуда через несколько метров можно выйти на берег Индийского океана — бирюзового цвета, с прозрачнейшей водой. А еще я люблю белоснежный песок и отсутствие людей на пляже. И это отсутствие людей — при полной заполняемости острова".

Анастасия Волочкова: "Коля вернулся с прекрасными туфельками в руках"

— Насколько мы знаем, на Мальдивы вы отправляетесь сразу после Нового года…

— Я стараюсь летать туда два раза в год — в январе и в мае. И хочу сказать, что лучшего места я не искала и не хочу искать. Мне нравится там все: природа, вода, сервис. На некоторые острова я возвращаюсь неоднократно.

Анастасия Волочкова на Мальдивах. Фото: предоставлено Анастасией Волочковой

— Какая поездка вам запомнилась больше всего?

— Когда мы ездили в романтическое путешествие с Колей Басковым. Это действительно был незабываемый отпуск.

Вообще, наша дружба с Колей продолжается уже больше 25 лет. Мы родились в один год — год дракона, оба на позитиве. И, кстати, Николай говорит, что из всех своих поездок вспоминает именно нашу.

Я помню, что тогда улетала раньше, а Коля меня провожал до аэропорта, куда нужно было добраться на яхте. Он попросил меня подождать его на пирсе и куда-то убежал. И через некоторое время вернулся с прекрасными туфельками в руках.

Я берегу эти туфельки с перышками до сих пор. Для меня это очень дорогая память.

