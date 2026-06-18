Анастасия Волочкова: «Ариша родит самого прекрасного ребенка на этой Земле»

Недавно балерина Анастасия Волочкова разместила в соцсетях фотографию с отцом, который уже много лет борется с последствиями инсульта. Состояние Юрия Волочкова значительно ухудшилось.

Также балерина опубликовала снимки с мамой, дочерью и зятем. Артистка провела с семьей время в городе на Неве.

И этот один день Анастасии Юрьевны был наполнен разными эмоциями: состраданием к отцу, благодарностью маме, сближением с дочерью, принятием зятя, восхищением красотами родного Санкт-Петербурга, осознанием ценности маленьких радостей. Так и бывает в жизни – мы можем одновременно смеяться и плакать, радоваться и грустить.

Подробнее обо всем Анастасия Волочкова рассказала в небольшом интервью Teleprogramma.org.

Анастасия Волочкова: «Папочка очень плох»

- Анастасия, как чувствует себя ваш папа?

- Ситуация такая. Я одним днем съездила в Санкт-Петербург – проведать папу. Папочка очень плох. Он практически никого не узнает.

Я привезла торт с фейерверками. Но фейерверки папе были не нужны, так же, как и торт. Ему была нужна я.

Вы знаете, папа уже 19 лет не разговаривает после инсульта. Когда инсульт разбил его, ему было 60 лет. Это случилось в тот день, когда у меня был спектакль в Краснодаре в театре Юрия Григоровича.

Когда я приехала в Питер, папа меня обнимал своими руками. Он прикован к постели, не двигается, у него парализована правая сторона. Но вы знаете, эти объятия были самыми сокровенными для меня.

И, конечно, я рыдала, потому что мой папа – чемпион Советского Союза по настольному теннису Юрий Волочков. Он очень сильный человек. И все, что во мне есть сильного, - это от него: сила воли, сила духа, умение побеждать

Но он все понимает, все у него сохранено.