Анастасия Волочкова: «Ариша родит самого прекрасного ребенка на этой Земле»

Недавно балерина Анастасия Волочкова разместила в соцсетях фотографию с отцом, который уже много лет борется с последствиями инсульта. Состояние Юрия Волочкова значительно ухудшилось.
Также балерина опубликовала снимки с мамой, дочерью и зятем. Артистка провела с семьей время в городе на Неве.
И этот один день Анастасии Юрьевны был наполнен разными эмоциями: состраданием к отцу, благодарностью маме, сближением с дочерью, принятием зятя, восхищением красотами родного Санкт-Петербурга, осознанием ценности маленьких радостей. Так и бывает в жизни – мы можем одновременно смеяться и плакать, радоваться и грустить.
Подробнее обо всем Анастасия Волочкова рассказала в небольшом интервью Teleprogramma.org.
Анастасия Волочкова: «Папочка очень плох»
- Анастасия, как чувствует себя ваш папа?
- Ситуация такая. Я одним днем съездила в Санкт-Петербург – проведать папу. Папочка очень плох. Он практически никого не узнает.
Я привезла торт с фейерверками. Но фейерверки папе были не нужны, так же, как и торт. Ему была нужна я.
Вы знаете, папа уже 19 лет не разговаривает после инсульта. Когда инсульт разбил его, ему было 60 лет. Это случилось в тот день, когда у меня был спектакль в Краснодаре в театре Юрия Григоровича.
Когда я приехала в Питер, папа меня обнимал своими руками. Он прикован к постели, не двигается, у него парализована правая сторона. Но вы знаете, эти объятия были самыми сокровенными для меня.
И, конечно, я рыдала, потому что мой папа – чемпион Советского Союза по настольному теннису Юрий Волочков. Он очень сильный человек. И все, что во мне есть сильного, - это от него: сила воли, сила духа, умение побеждать
Но он все понимает, все у него сохранено.
Анастасия Волочкова. Фото: соцсети
А после этого я поехала к маме. У меня очень сложные отношения и с ней, и с доченькой Ариадной.
Но я очень люблю свою мамочку. У нас есть такая традиция. Когда я приезжаю к маме, она готовит мне постный бульон. Она приготовила мне его и на этот раз.
Пока я училась в балетной академии в Санкт-Петербурге, мама готовила мне такие котлетки из свеколки, из кабачков, морковки. Я была одержима балетом, и мне нужно было сохранять свою форму.
И тут мама говорит: «Настя, а у меня еще есть шпинат». А шпинат – это вообще самое большое мое любимое блюдо. И тут пустые шпинатные листики…
Мама спросила: «Настя, а что ты будешь с ними делать?». Я говорю: «Мам, ничего, положи мне на тарелочку. И вот я буду эти листики есть».
Когда я проснулась на следующий день, слышу под окнами, едут лодочки, на которых проходят эти экскурсии. А моя мама – экскурсовод по Санкт-Петербургу. И я думаю: «Сколько же времени?».
И представляете, звонят колокола Никольского храма. А я молилась всегда, с детских лет. И я услышала эти колокола и их отчет. Прозвучало 11 звонов колоколов.
А еще в этой поездке был момент, когда я стояла возле Мариинского театра, где находится дом моей мамы, и лодочки проходили по Крюковому каналу. И мне руками махали люди и кричали: «Анастасия, мы вас любим». Вы можете представить составляющую моей души? Значит, я живу на этой Земле не зря.
Анастасия Волочкова с дочерью Ариадной и зятем. Фото: предоставлено Анастасией Волочковой
Анастасия Волочкова: Ариша сказала мне: «Мам, пожалуйста, выстави нашу фотографию с Никитой у себя в соцсетях»
- А как поживает ваша дочь?
- Ариша приехала со своим супругом Никитой – на мотоцикле. И вы знаете, все это было так душевно.
Я была очень счастлива за свою дочь. Ариша не любит фотографироваться. Но впервые она сказала: «Мам, пожалуйста, выстави нашу фотографию с Никитой у себя в соцсетях, потому что все уже думают, что мы развелись». Ну я и выложила и написала: «Любимая доченька, любимый зять».
У меня уже и зять… И когда-нибудь я и бабушкой стану. Я верю, что Ариша родит самого прекрасного ребенка на этой Земле.
В общем, это были прекрасные моменты моего присутствия в Санкт-Петербурге.
- Каковы ваши дальнейшие планы?
- У меня случилась большая проблема с моим партнером. Я устала плакать, но завтра у меня концерт. И я буду танцевать.
Еще не прошло трех с половиной месяцев после моей операции, а я уже танцую. Просто поймите, что я такой сильный человек, я выдержу все испытания в жизни.
И Бог никогда не пошлет больше испытаний, чем мы можем перенести. Вот что я хочу сказать.
И в моем лице у вас есть пример человека, который вопреки всему на сцене. А встреча с моими близкими: папочкой, мамочкой, Аришей и ее мужем были для меня осознанием того, что в этой жизни есть люди, которыми нужно дорожить.
Они мне многое рассказали и дали понять.
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