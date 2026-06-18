Анастасия Волочкова: «Ариша родит самого прекрасного ребенка на этой Земле»

Анастасия Волочкова. Фото: Иван Макеев/ «Комсомольская правда»

Балерина рассказала Teleprogramma.org, как она провела время с мамой и дочкой, и как сейчас чувствует себя ее отец.

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Недавно балерина Анастасия Волочкова разместила в соцсетях фотографию с отцом, который уже много лет борется с последствиями инсульта. Состояние Юрия Волочкова значительно ухудшилось.

Также балерина опубликовала снимки с мамой, дочерью и зятем. Артистка провела с семьей время в городе на Неве.

И этот один день Анастасии Юрьевны был наполнен разными эмоциями: состраданием к отцу, благодарностью маме, сближением с дочерью, принятием зятя, восхищением красотами родного Санкт-Петербурга, осознанием ценности маленьких радостей. Так и бывает в жизни – мы можем одновременно смеяться и плакать, радоваться и грустить.

Подробнее обо всем Анастасия Волочкова рассказала в небольшом интервью Teleprogramma.org.

Анастасия Волочкова: «Папочка очень плох»

- Анастасия, как чувствует себя ваш папа?

- Ситуация такая. Я одним днем съездила в Санкт-Петербург – проведать папу. Папочка очень плох. Он практически никого не узнает.

Я привезла торт с фейерверками. Но фейерверки папе были не нужны, так же, как и торт. Ему была нужна я.

Вы знаете, папа уже 19 лет не разговаривает после инсульта. Когда инсульт разбил его, ему было 60 лет. Это случилось в тот день, когда у меня был спектакль в Краснодаре в театре Юрия Григоровича.

Когда я приехала в Питер, папа меня обнимал своими руками. Он прикован к постели, не двигается, у него парализована правая сторона. Но вы знаете, эти объятия были самыми сокровенными для меня.

И, конечно, я рыдала, потому что мой папа – чемпион Советского Союза по настольному теннису Юрий Волочков. Он очень сильный человек. И все, что во мне есть сильного, - это от него: сила воли, сила духа, умение побеждать

Но он все понимает, все у него сохранено.

Анастасия Волочкова. Фото: соцсети

А после этого я поехала к маме. У меня очень сложные отношения и с ней, и с доченькой Ариадной.

Но я очень люблю свою мамочку. У нас есть такая традиция. Когда я приезжаю к маме, она готовит мне постный бульон. Она приготовила мне его и на этот раз.

Пока я училась в балетной академии в Санкт-Петербурге, мама готовила мне такие котлетки из свеколки, из кабачков, морковки. Я была одержима балетом, и мне нужно было сохранять свою форму.

И тут мама говорит: «Настя, а у меня еще есть шпинат». А шпинат – это вообще самое большое мое любимое блюдо. И тут пустые шпинатные листики…

Мама спросила: «Настя, а что ты будешь с ними делать?». Я говорю: «Мам, ничего, положи мне на тарелочку. И вот я буду эти листики есть».

Когда я проснулась на следующий день, слышу под окнами, едут лодочки, на которых проходят эти экскурсии. А моя мама – экскурсовод по Санкт-Петербургу. И я думаю: «Сколько же времени?».

И представляете, звонят колокола Никольского храма. А я молилась всегда, с детских лет. И я услышала эти колокола и их отчет. Прозвучало 11 звонов колоколов.

А еще в этой поездке был момент, когда я стояла возле Мариинского театра, где находится дом моей мамы, и лодочки проходили по Крюковому каналу. И мне руками махали люди и кричали: «Анастасия, мы вас любим». Вы можете представить составляющую моей души? Значит, я живу на этой Земле не зря.

Анастасия Волочкова с дочерью Ариадной и зятем. Фото: предоставлено Анастасией Волочковой

Анастасия Волочкова: Ариша сказала мне: «Мам, пожалуйста, выстави нашу фотографию с Никитой у себя в соцсетях»

- А как поживает ваша дочь?

- Ариша приехала со своим супругом Никитой – на мотоцикле. И вы знаете, все это было так душевно.

Я была очень счастлива за свою дочь. Ариша не любит фотографироваться. Но впервые она сказала: «Мам, пожалуйста, выстави нашу фотографию с Никитой у себя в соцсетях, потому что все уже думают, что мы развелись». Ну я и выложила и написала: «Любимая доченька, любимый зять».

У меня уже и зять… И когда-нибудь я и бабушкой стану. Я верю, что Ариша родит самого прекрасного ребенка на этой Земле.

В общем, это были прекрасные моменты моего присутствия в Санкт-Петербурге.

- Каковы ваши дальнейшие планы?

- У меня случилась большая проблема с моим партнером. Я устала плакать, но завтра у меня концерт. И я буду танцевать.

Еще не прошло трех с половиной месяцев после моей операции, а я уже танцую. Просто поймите, что я такой сильный человек, я выдержу все испытания в жизни.

И Бог никогда не пошлет больше испытаний, чем мы можем перенести. Вот что я хочу сказать.

И в моем лице у вас есть пример человека, который вопреки всему на сцене. А встреча с моими близкими: папочкой, мамочкой, Аришей и ее мужем были для меня осознанием того, что в этой жизни есть люди, которыми нужно дорожить.

Они мне многое рассказали и дали понять.

А вы прониклись теплом семьи Анастасии Волочковой? Делитесь в комментариях!

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