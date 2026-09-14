Недавно в соцсетях Анастасии Макеевой появилась информация, намекающая на пополнение в ее семье с Романом Мальковым. Анастасия опубликовала пост, посвященный 43-летию мужа.
Что говорилось в поздравительном посте Анастасии Макеевой
В нем актриса адресовала слова восхищения супругу. Она восхитилась тем, что Роман надежный, точен в словах и поступках, сильный и уверенный, элегантный, умеет держать слово и на него можно положиться.
«Пусть эти часы отсчитывают только наше счастливое время: наши путешествия, победы, семейные события, рождение нашей доченьки и тысячи моментов, которые нам еще предстоит прожить вместе», - говорится в посте Анастасии.
Анастасия Макеева: «Я не сразу заметила эту импровизацию»
Казалось бы, о чем тут можно было подумать? Что Анастасия Макеева познала счастье материнства. Об этом и написало наше издание.
Однако в общении с корреспондентом Teleprogramma.org она опровергла эту новость.
«Это случайная общая информация, предложенная чатом gpt для написания по моему промту. Он предложил: «Пусть эти часы отсчитывают только счастливое время и перечислил: путешествия и то-то-то». И вот сделал такую импровизацию, - призналась Анастасия.
- Я не сразу ее заметила. Она провисела пару часов. А у вас очень шустрые редакторы, которые решили, что в посте о дне рождения мужа я случайно сообщила, что родила. Но это неправда».