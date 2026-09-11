Алиса Вокс о шоу «Ну-ка, все вместе!»: «Пообещала ему, что в финале будет драка»

11 сентября на канале «Россия» стартует восьмой сезон программы «Ну-ка, все вместе!». В кулуарах говорят, что по градусу эмоций он может превзойти предыдущие сезоны.

Такого же мнения придерживается и эксперт шоу, экс-солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс.

Подробнее об эмоциональности Николая Баскова и Сергея Лазарева, продажи дома в Петербурге и спасении котят Алиса рассказала в интервью Teleprogramma.org.

Алиса Вокс о Сергее Лазареве: «Знает личную историю каждого конкурсанта, обстоятельства его жизни»

- В прошлом интервью нашему изданию вы сказали, что в шоу «Ну-ка, все вместе!» телеканала «Россия» любите нонконформистов и бунтарей. Много таких повстречали в новом восьмом сезоне?

- На данный момент съемки нового сезона в самом разгаре, и уже есть два конкурсанта, которые меня серьезно удивили своим подходом к музыке и аранжировке. Они продемонстрировали нетривиальное видение знакомых, казалось бы, песен и привнесли изюминку в свое исполнение.

Как говорит бессменный лидер сотни Сергей Лазарев: «присвоили» себе музыкальное произведение.

- А сами вы считаете себя бунтаркой?

- Сама себя бунтаркой не считаю. Более того, наоборот, считаю себя достаточно скучным и обычным человеком. Однако окружающие систематически применяют ко мне именно этот эпитет.

Полагаю, причина кроется в том, что я называю вещи своими именами, а это почти непозволительная роскошь в эпоху, когда, говоря языком Ги Дебора, «быть» всё чаще уступает место «казаться». Моя проблема в том, что я выросла на классической литературе XVIII–XX веков, античной истории, мифологии, философских трактатах…

И, видимо, слишком близко приняла всё это к сердцу. Теперь я искренне считаю, что одним из самых тяжёлых человеческих пороков является лицемерие, а следом за ним — тщеславие.

Но в реальности, где производимое впечатление порой оказывается важнее внутреннего содержания, конгруэнтность мыслей, чувств, слов и поступков уже сама по себе может восприниматься как бунтарство. Меня искренне расстраивает, когда я вижу обратное. Но я все же верю в искренних людей — и, по счастью, Господь посылает мне именно таких.

- Журналист и блогер Олег Пилягин, который сидел рядом с вами на стене, сказал, что Николай Басков на съемках рвал и метал. «Вышла первая исполнительница, и мы только вдвоем не встали. Басков рвал и метал. Лазарев тоже», – написал он у себя в соцсетях.

Расскажите, пожалуйста, что Олег имел в виду. Настолько в выпуске зашкаливал градус эмоций?

- Пилягина обожаю! Если бы постирония была человеком – это был бы Олег Пилягин! Насчет эмоций – могу с уверенностью утверждать, что по степени накала страстей и эмоций восьмой сезон уже меня удивил.

Спойлер: жюри пополнилось настоящими мастодонтами отечественной рок-, поп- и рэп-сцены. В частности, в нескольких выпусках принял участие абсолютно культовый артист – Сергей Бобунец (гр. «Смысловые галлюцинации»).

Мы как раз сидели вместе, и в какой-то момент он повернулся ко мне с вопросом: «А у вас тут всегда так нервно?». Пообещала ему, что в финале будет драка. (Смеется.) Шучу, конечно. А может и нет. Время покажет. Я тоже «умею в постиронию».

- Почему вы не встали на то выступление?

- Я-то встала, потому что это было зажигательно! Не встал сам Пилягин. Это был первый опыт Пилягина в сотне.

Я думаю, вряд ли он ожидал, что от него буквально с порога потребуют объяснений с пристрастием. Это надо смотреть в эфире канала, сезон будет интересный!