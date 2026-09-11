Алиса Вокс о шоу «Ну-ка, все вместе!»: «Пообещала ему, что в финале будет драка»

11 сентября на канале «Россия» стартует восьмой сезон программы «Ну-ка, все вместе!». В кулуарах говорят, что по градусу эмоций он может превзойти предыдущие сезоны.
Такого же мнения придерживается и эксперт шоу, экс-солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс.
Подробнее об эмоциональности Николая Баскова и Сергея Лазарева, продажи дома в Петербурге и спасении котят Алиса рассказала в интервью Teleprogramma.org.
Алиса Вокс о Сергее Лазареве: «Знает личную историю каждого конкурсанта, обстоятельства его жизни»
- В прошлом интервью нашему изданию вы сказали, что в шоу «Ну-ка, все вместе!» телеканала «Россия» любите нонконформистов и бунтарей. Много таких повстречали в новом восьмом сезоне?
- На данный момент съемки нового сезона в самом разгаре, и уже есть два конкурсанта, которые меня серьезно удивили своим подходом к музыке и аранжировке. Они продемонстрировали нетривиальное видение знакомых, казалось бы, песен и привнесли изюминку в свое исполнение.
Как говорит бессменный лидер сотни Сергей Лазарев: «присвоили» себе музыкальное произведение.
- А сами вы считаете себя бунтаркой?
- Сама себя бунтаркой не считаю. Более того, наоборот, считаю себя достаточно скучным и обычным человеком. Однако окружающие систематически применяют ко мне именно этот эпитет.
Полагаю, причина кроется в том, что я называю вещи своими именами, а это почти непозволительная роскошь в эпоху, когда, говоря языком Ги Дебора, «быть» всё чаще уступает место «казаться». Моя проблема в том, что я выросла на классической литературе XVIII–XX веков, античной истории, мифологии, философских трактатах…
И, видимо, слишком близко приняла всё это к сердцу. Теперь я искренне считаю, что одним из самых тяжёлых человеческих пороков является лицемерие, а следом за ним — тщеславие.
Но в реальности, где производимое впечатление порой оказывается важнее внутреннего содержания, конгруэнтность мыслей, чувств, слов и поступков уже сама по себе может восприниматься как бунтарство. Меня искренне расстраивает, когда я вижу обратное. Но я все же верю в искренних людей — и, по счастью, Господь посылает мне именно таких.
- Журналист и блогер Олег Пилягин, который сидел рядом с вами на стене, сказал, что Николай Басков на съемках рвал и метал. «Вышла первая исполнительница, и мы только вдвоем не встали. Басков рвал и метал. Лазарев тоже», – написал он у себя в соцсетях.
Расскажите, пожалуйста, что Олег имел в виду. Настолько в выпуске зашкаливал градус эмоций?
- Пилягина обожаю! Если бы постирония была человеком – это был бы Олег Пилягин! Насчет эмоций – могу с уверенностью утверждать, что по степени накала страстей и эмоций восьмой сезон уже меня удивил.
Спойлер: жюри пополнилось настоящими мастодонтами отечественной рок-, поп- и рэп-сцены. В частности, в нескольких выпусках принял участие абсолютно культовый артист – Сергей Бобунец (гр. «Смысловые галлюцинации»).
Мы как раз сидели вместе, и в какой-то момент он повернулся ко мне с вопросом: «А у вас тут всегда так нервно?». Пообещала ему, что в финале будет драка. (Смеется.) Шучу, конечно. А может и нет. Время покажет. Я тоже «умею в постиронию».
- Почему вы не встали на то выступление?
- Я-то встала, потому что это было зажигательно! Не встал сам Пилягин. Это был первый опыт Пилягина в сотне.
Я думаю, вряд ли он ожидал, что от него буквально с порога потребуют объяснений с пристрастием. Это надо смотреть в эфире канала, сезон будет интересный!
Алиса Вокс. Фото: телеканал «Россия»
- Насколько лидер сотни Сергей Лазарев эмоционален в этом сезоне? Так же отстаивает конкурсантов?
- При всей своей внешней сдержанности наш бессменный лидер сотни Сергей Лазарев очень близко к сердцу принимает случаи, когда откровенно сильному участнику не хватает одного-двух голосов до заветных ста баллов.
Зачастую он знает личную историю каждого конкурсанта, обстоятельства его жизни и детали творческого пути, поэтому для него любой исполнитель, выходящий на сцену, — особенный и даже личный.
Для всех есть место в его сердце. Видно, что Сергей искренне переживает за каждого участника, ведь многие из них годами идут к этой сцене.
Как я уже говорила неоднократно и повторю еще раз, высказывается Сергей обоснованно и справедливо. Тем не менее он чаще голосует «за». Очень часто, финализируя обсуждение того или иного выступления, он слово в слово озвучивает мои мысли, но при этом я – в красном квадрате, а он – в золотом.
Но есть и такие эксперты, которые смотрят, нажал ли он кнопку, и в зависимости от этого принимают решение.
Алиса Вокс: «Я уже шесть лет живу в Москве на съемной квартире, а мой дом находится в Питере»
- Появилась новость, что вы продаете дом в Петербурге. Вы объяснили в комментариях, что дом пустовал, и вы приняли такое решение. Но все-таки не жалко расставаться с жильем неподалеку от Финского залива?
- Не сыпьте соль на рану. Конечно, жалко… А что поделать? Я уже шесть лет живу в Москве на съемной квартире, а мой дом находится в Питере. Если бы можно было взять его с собой вместе с удачным расположением, инфраструктурой, хвойным лесом первой категории и куском побережья – взяла бы не раздумывая. Но дом – такая штука, что его не замаринуешь и по почте не отправишь.
Этот дом – мое детище, моя любовь и моё сердце. Каждый гвоздик в нем – моя плоть и кровь, в прямом смысле, потому что я заработала на него планомерным трудом, дисциплиной и умением копить и откладывать.
В моей жизни, к сожалению, нет счастливых историй о внезапном богатстве и легких деньгах в духе: «песня завирусилась», «выиграла в лотерею», «продала наследство» или «родители подарили деньги на первый взнос».
Это честный, чистый и светлый дом. И по энергии, и по цветовой гамме.
К тому же я сделала там косметический ремонт для новых жильцов. Уверена, он подарит счастье новым хозяевам, а я смогу наконец купить себе недвижимость для жизни в Москве. Мотаться 22 года по съемным квартирам и не иметь собственного «причала» – очень тяжело эмоционально.
- Как часто вы приезжаете в Петербург? Что вас сейчас связывает с этим городом?
- Ну, во-первых, там живет папа. Во-вторых, там похоронены мама и ее родители. Ну и, конечно, работа! Раз 15-20 в год я езжу в Питер с концертом или вести мероприятия!
Алиса Вокс. Фото: телеканал «Россия»
- Как провели лето?
- В основном в труде и чуть-чуть в учёбе. Конечно, огромное количество выступлений, ведь лето — это время свадеб, семейных праздников, открытых площадок, фестивалей, радости и веселья. Защитила диплом РАНХиГС, теперь я с красным дипломом программы Executive MBA – высшее стратегическое бизнес-образование для действующих руководителей и управленцев. Это моё третье высшее и настоящая трансформация.
Не скрою, было трудно, но очень полезно и безумно интересно. К тому же у нас сформировался потрясающе дружный и весёлый состав обучающихся, а возглавил программу выдающийся преподаватель – доцент Алексей Сергеевич Поеров. Несложно догадаться, что мотивировал меня на этот когнитивный подвиг мой муж Сергей – человек бизнеса и структуры. Надо сказать, он верит в меня намного больше, чем я сама.
Подобрали с мужем четверых котят. Троих смогли выходить, четвертый, к сожалению, не выкарабкался. Теперь двое живут у моего папы, а один живет у нас с Сережей.
Вообще у нас с Сережей трое котов, и все трое, что называется, бывшие шерстяные бомжи. Подобраны в разное время, в разных местах. Очень дружные ребята. Большие озорники и затейники!
- Какие творческие планы на ближайшее время?
- Творческие планы, как обычно, — работать и не ныть. Правда, не ныть уже не получается, потому что работы всё больше и больше! Осенью слушателей ждет абсолютно невероятный дуэт с потрясающим артистом и музыкантом.
Честно говоря, я сама не верю своему счастью. Это песня моего авторства, которую он согласился спеть со мной. И не просто согласился, а сделал это с большой радостью, еще и отсыпал мне много комплиментов.
Также осенью будет несколько совместных работ в новом альбоме группы «СерьГа» Сергея Галанина и один сольный хулиганский трек, который в той или иной степени найдет отклик у каждого.
А вы будете смотреть шоу «Ну-ка, все вместе!»? Делитесь в комментариях!