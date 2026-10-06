Алена Кравец объяснила, кто отец ее ребенка: «Слухи про меня ходят разные»

46-летняя модель и актриса Алена Кравец сообщила, что находится на четвертом месяце, а рождение ребенка планируется на март.

В ответ на поздравления подписчиков Кравец поблагодарила за теплые слова и уточнила детали. По ее словам, она пока не узнавала пол ребенка и хочет оставить это сюрпризом для поклонников.

«Спасибо за поздравление! Беременности идет четвертый месяц. Пол малыша пока не узнавала. Пусть будет сюрпризом для моих почитателей. Беременность была моей мечтой давно. Но в силу медицинских и личных причин не получалось. Рождение ребёнка планирую на март», — рассказала Алена Teleprogramma.org.

Отдельно она затронула тему отца будущего ребенка.

«Что касается отца, то я давно и счастливо замужем, если кто-то не знал. Хотя слухи про меня как всегда ходят разные», — отметила модель.

Ранее Кравец воспитывала приемную дочь Даниеллу, которую удочерила в младенчестве. Однако в подростковом возрасте отношения испортились: по словам модели, девочка начала воровать, устраивать дебоши и водить домой посторонних мужчин. В 2022 году удочерение было отменено, и Даниеллу вернули в детский дом.

Позже девушка обвинила приемных родителей в побоях и потребовала 600 миллионов рублей компенсации. Сама Кравец не раз публично высказывалась о бывшей дочери резко.

Кравец известна как участница ток-шоу и бывшая модель. Она активно ведет социальные сети, где делится подробностями личной жизни.