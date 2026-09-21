Алена Кравец о конкурсах красоты: «Вот те крест, я отказывалась от подкупов»

По её словам, состоятельные покровители нередко пытаются повлиять на результаты состязаний, чтобы помочь своим избранницам.

«Вокальные конкурсы и конкурсы красоты часто славятся ангажированностью. Богатые папы и ухажеры часто пытаются "порадеть родному человечку", как в комедии "Горе от ума", и просто подкупают, покупают членов жюри. Мне не раз предлагали и деньги, и машины, и другое. Но я, вот те крест, отказывалась. Иначе и перед собой будет стыдно, и репутация будет испорчена», - заявила Кравец Teleprogramma.org.

Слова Кравец прозвучали на фоне разгоревшегося конфликта вокруг 20-летней Валентины Алексеевой, обладательницы титулов «Мисс Россия — 2024» и «Мисс БРИКС — 2026».

После того как модель рассекретила роман с 50-летним челябинским бизнесменом Ильёй Мительманом, в Сети начали активно обсуждать, что своими успехами девушка обязана именно возлюбленному.

Сама Алексеева категорически отвергла эти обвинения. Она заявила, что Мительман появился в её жизни уже после того, как она поступила в медицинский вуз и завоевала оба титула.

«Всё, чего я добилась, — это результат моей личной пахоты и ночей без сна», — написала модель в соцсетях.

Однако далеко не все поверили в «сказку про Золушку». «Мисс Россия — 2022» Анна Линникова публично усомнилась в самостоятельности успеха Алексеевой, указав на высокую стоимость участия в конкурсах.

По её словам, только платья от дизайнера Ольги Маляровой стоят от 300 тысяч рублей, не говоря уже об украшениях.