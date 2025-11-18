Александра Урсуляк: "Все вагончики уже уехали, а я с накладным животом приехала домой"

14 ноября в онлайн-кинотеатре KION вышел второй сезон сериала "Пингвины моей мамы". Это продолжение истории о подростке по имени Гоша, который занимается стендапом, чтобы отвлечься от семейных неурядиц. И как тут не стремиться убежать от действительности… Ведь вместо того, чтобы уделять сыну внимание, его мама (которую сыграла Александра Урсуляк) усыновляет еще одного ребенка…
В новом сезоне Гоша повзрослел и уже зарабатывает на съемную квартиру. Тем временем его родители переезжают в новый дом. Ведь "пингвинов" у мамы становится еще больше.
На премьере второго сезона Александра Урсуляк в интервью Teleprogramma.org рассказала о самых сложных съемках, семейном ремонте и отношении к усыновлению детей.
Александра Урсуляк: "Когда мы сняли эту сцену, я была вся уставшая, "зарыданная", замерзшая"
— Александра, во втором сезоне вашей героине предстоит новая беременность, переезд и ремонт. Как она меняется после этих обстоятельств?
— Мне кажется, что, по сути, моя героиня не меняется. Она старается быть внимательной к людям, но у нее это не очень хорошо получается.
Я с нетерпением жду, когда сама посмотрю сериал, потому что, честно говоря, не видела его. У меня есть только воспоминания о том, как мы снимали проект и о сценарии.
— Сериал вроде бы не предполагает трюковых сцен. Но, возможно, они были…
— Есть еще актерские трюки, когда надо сыграть что-то душераздирающее. Это тоже трюк, и мы его совершили дважды. Однажды мы сняли одну очень эмоционально сложную сцену, к которой я долго готовилась и волновалась. Когда мы ее сняли, я была вся уставшая, "зарыданная", замерзшая.
Под конец смены все вагончики уже уехали, а я с накладным животом приехала домой.
— А что это была за сцена?
— Это сцена объяснения между Павлом, которого играет Алексей Агранович, и матерью Гоши. В ней они должны разрешить все моменты недопонимания.
— Тяжело ли ходить с накладным животом?
— Нет. Сложнее носить настоящий.
Александра Урсуляк: "Мы с мужем прекрасно делаем ремонт"
— Я перечисляла, что ваша героиня переживает ремонт, переезд и беременность… Про ваших детей я читала в Интернете. Давайте поговорим про ремонт и переезды…
— Кстати, ремонт — это моя тема. Я очень люблю его.
— Вы сами занимаетесь ремонтом?
— Не то чтобы сама… Но мы с моим мужем прекрасно делаем ремонт, мы постоянно этим занимаемся. Если не себе, так людям помогаем.
Мы любим это дело, это правда. И мечтаем, когда уже, наконец, у нас появится еще одна возможность сделать ремонт.
— А вот переездов у вас, наверное, было немного…
— Почему? Были, конечно.
— Этот процесс вам тяжело дается?
— Собирать вещи — это неприятно. Все остальное - классно.
Александра Урсуляк: "У меня есть друзья, которые усыновляют не одного и даже не двух детей"
— Давайте поговорим про ваших детей. Насколько я знаю, ваша старшая дочь Анна работает монтажером…
— Нет, концепция уже поменялась.
— А какое направление выбрала средняя дочь Анастасия?
— Мы это узнаем через какое-то время. Не знаю, куда ее занесет.
— Чем вас удивляет сын Владимир?
— Тем, что он разносторонний человек. Может быть очень разным, способен во многих направлениях, достаточно трудолюбив и все стремления реализует.
— Ваши дети соперничают между собой?
— Конечно. Все всегда сражаются за маму.
— Вы как-то влияете на этот процесс?
— На этот процесс не повлияешь, но что же сделать… Это жизнь.
— А вы когда-нибудь сами думали об усыновлении?
— Честно скажу, я восхищаюсь людьми, которые это делают. Я не считаю, что столько времени отдаю родным детям, чтобы еще могла бы взять ответственность за кого-то, кому нужно двойное внимание.
Ведь все-таки усыновленным людям необходимо большее внимание. Но я преклоняюсь перед всеми, кто это делает. Это серьезная вещь, большой труд.
Я знаю такие семьи. У меня есть друзья, которые усыновили сразу несколько детей. И я считаю, что это очень круто. Но приемное родительство требует огромного терпения и сил.
— В чем ваш секрет совмещения успешной карьеры и роли многодетной матери?
— Никакого секрета нет. Все равно ничего не успеваешь, но как-то живешь.
