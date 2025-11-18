Александра Урсуляк: "Все вагончики уже уехали, а я с накладным животом приехала домой"

14 ноября в онлайн-кинотеатре KION вышел второй сезон сериала "Пингвины моей мамы". Это продолжение истории о подростке по имени Гоша, который занимается стендапом, чтобы отвлечься от семейных неурядиц. И как тут не стремиться убежать от действительности… Ведь вместо того, чтобы уделять сыну внимание, его мама (которую сыграла Александра Урсуляк) усыновляет еще одного ребенка…

В новом сезоне Гоша повзрослел и уже зарабатывает на съемную квартиру. Тем временем его родители переезжают в новый дом. Ведь "пингвинов" у мамы становится еще больше.

На премьере второго сезона Александра Урсуляк в интервью Teleprogramma.org рассказала о самых сложных съемках, семейном ремонте и отношении к усыновлению детей.

Александра Урсуляк: "Когда мы сняли эту сцену, я была вся уставшая, "зарыданная", замерзшая"

— Александра, во втором сезоне вашей героине предстоит новая беременность, переезд и ремонт. Как она меняется после этих обстоятельств?

— Мне кажется, что, по сути, моя героиня не меняется. Она старается быть внимательной к людям, но у нее это не очень хорошо получается.

Я с нетерпением жду, когда сама посмотрю сериал, потому что, честно говоря, не видела его. У меня есть только воспоминания о том, как мы снимали проект и о сценарии.

— Сериал вроде бы не предполагает трюковых сцен. Но, возможно, они были…

— Есть еще актерские трюки, когда надо сыграть что-то душераздирающее. Это тоже трюк, и мы его совершили дважды. Однажды мы сняли одну очень эмоционально сложную сцену, к которой я долго готовилась и волновалась. Когда мы ее сняли, я была вся уставшая, "зарыданная", замерзшая.

Под конец смены все вагончики уже уехали, а я с накладным животом приехала домой.