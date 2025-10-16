Александр Добровинский: "Женщины просили меня, чтобы я познакомил их с мужем Алсу"

Александра Добровинского просили выступить в роли свахи. Во время бракоразводного процесса с участием Алсу и Яна Абрамова, когда последний готов был выплатить жене 2,5 миллиарда рублей, известного адвоката атаковали звонками. Так, неугомонные женщины просили звездного правозащитника познакомить их с Абрамовым, чьи интересы он тогда представлял в суде.
Об этом Александр Добровинский рассказал на презентации своего арт-детектива "Убийство на Масловке' в Московском доме книги.
Труд адвоката состоит из двух новелл. Одна из них рассказывает, как к Добровинскому таинственным образом попал подлинник картины голландского живописца Питера Брейгеля и он попытался выйти на след владельца произведения. А возможно, и его похитителя.
Еще одна новелла во втором томе посвящена убийству в Доме художника на Масловке. И звездный адвокат, конечно, тоже попал в эпицентр этой криминальной истории и взялся за ее расследование.
На презентации книги у читателей была возможность задавать вопросы. И они попросили правозащитника рассказать о самых запоминающихся процессах в его практике.
Александр Добровинский: "Я открыл дверь в туалет, а там в окне сидел фотооператор и все снимал"
"Есть процессы, которые запоминались по причине публичности. Я никогда не забуду процесс с участием Руслана Байсарова и Кристины Орбакайте, когда я открыл дверь в туалет, а там в окне сидел фотооператор и все снимал.
Или взять дело Михаила Ефремова. Или любой процесс с Филиппом Киркоровым. Они были бы намного проще, если бы не было сумасшедшей атаки, — поделился Александр Добровинский.
— Полтора года длился процесс Алсу и Яна Абрамова. Вы не представляете, сколько звонков я получал каждый день от дам, которых я не видел годами. И все хотели выйти замуж за Абрамова.
Он предлагал миллиард Алсу. А как только это стало публично известно, Ян Абрамов стал лучшим женихом страны. Эти женщины просили меня, чтобы я их познакомил с мужем Алсу. Но у меня другая профессия".
Александр Добровинский подписывает свою книгу. Фото: Роман Наумов / Global Look Press
Александр Добровинский: "Когда процесс заканчивается в пользу клиента, он садится думать, за что должен платить деньги"
Также Александр Добровинский рассказал, какое настроение бывает у его клиентов в начале, середине и в финале процесса. Как оказалось, оно меняется по мере необходимости решения финансового вопроса.
"Когда ты начинаешь входить в процесс, ты не знаешь, что тебя там ждет. Есть еще шкала восприятия клиента. Когда к тебе приходит доверитель в полуобморочном состоянии, у него агония, сейчас его разденут, ограбят, посадят, повесят. И только Добровинский может его спасти, — поделился адвокат.
— Начинаешь работать с человеком. И клиент уже чуть-чуть воспрял. Где-то в середине процесса он начинает думать, а не было ли это дело несложным. Сначала он полагал, что вроде ничего нельзя сделать, а все вроде идет легко. А когда процесс заканчивается в его пользу, клиент садится думать: "А вообще за что я должен деньги платить?"
И такое очень часто бывает".
А какой процесс с участием Александра Добровинского вам запомнился? Делитесь в комментариях!