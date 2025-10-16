Александр Добровинский: "Женщины просили меня, чтобы я познакомил их с мужем Алсу"

Александра Добровинского просили выступить в роли свахи. Во время бракоразводного процесса с участием Алсу и Яна Абрамова, когда последний готов был выплатить жене 2,5 миллиарда рублей, известного адвоката атаковали звонками. Так, неугомонные женщины просили звездного правозащитника познакомить их с Абрамовым, чьи интересы он тогда представлял в суде.

Об этом Александр Добровинский рассказал на презентации своего арт-детектива "Убийство на Масловке' в Московском доме книги.

Труд адвоката состоит из двух новелл. Одна из них рассказывает, как к Добровинскому таинственным образом попал подлинник картины голландского живописца Питера Брейгеля и он попытался выйти на след владельца произведения. А возможно, и его похитителя.

Еще одна новелла во втором томе посвящена убийству в Доме художника на Масловке. И звездный адвокат, конечно, тоже попал в эпицентр этой криминальной истории и взялся за ее расследование.

На презентации книги у читателей была возможность задавать вопросы. И они попросили правозащитника рассказать о самых запоминающихся процессах в его практике.

Александр Добровинский: "Я открыл дверь в туалет, а там в окне сидел фотооператор и все снимал"