Александр Добровинский о планах на день рождения: "Мне придумали суд с Дибровым с утра"

Александр Добровинский. Фото: Наталья Шатохина / Global Look Press

Известный адвокат рассказал, что ему дарят на день рождения и в каком настроении сейчас его звездный клиент Дмитрий Дибров.

Содержание

25 сентября 71 год отмечает известный адвокат Александр Добровинский. Свой день рождения Александр Андреевич проведет на работе. Он защищает интересы своего звездного клиента — ведущего Дмитрия Диброва — в деле о бракоразводном процессе с его женой Полиной.

Так уж совпало, что супруги должны официально развестись именно в день рождения Александра Добровинского. Об этом 11 сентября еще писала "Комсомольская правда".

О том, что произошло в семействе Дибровых, знают даже в самых дальних деревнях. Жена Дмитрия Диброва влюбилась с друга семьи Романа Товстика и закрутила с ним роман. Притом том, что Роман был женат и воспитывал шестерых детей. Недавно Полина даже дала интервью Андрею Малахову, где изложила свою версию событий. Ну а Александр Андреевич соблюдает адвокатскую этику и не говорит о своем клиенте ничего лишнего.

Но все же ответил на наши вопросы о настроении Дмитрия Диброва и о своем дне рождения.

Александр Добровинский о дне рождения: "Самое главное — чтобы не говорили тосты, которые я терпеть не могу"

— Александр Андреевич, вы готовитесь отмечать завтрашний день?

— Я много лет не праздную свой день рождения. Не очень люблю этот день. Терплю поздравления в доме и обычно куда-то сматываюсь.

Но завтра мне придумали суд с Дибровым с утра. Поэтому сначала я поеду на суд. Еще я читаю лекцию в одном месте. А потом сложу чемоданы и улетаю в Самару на два дня. Там я пойду в театр, на выставки, буду гулять по городу, который не очень хорошо знаю. Хочу посмотреть на бункер Сталина.

А в театр я пойду на "Красную Жизель", потому что там гастролирует балет Бориса Эйфмана из Петербурга. Самое главное – чтобы меня никто не доставал, не говорили тосты, которые я терпеть не могу. Не превозносили, какой я замечательный. Я все о себе знаю.

— А что вам обычно дарят?

— Вы знаете, я же коллекционер. Поэтому люди, которые меня хорошо знают, находят что-то такое, коллекционное. Потом между собой начинают собирать какие-то средства, и в результате у меня появляется плакат, картина или что-то еще из антиквариата.

Вот так это происходит. И это намного симпатичнее, чем когда мне дарят галстуки, которые я не ношу уже сорок лет.

Александр Добровинский. Фото: Сергей Булкин / Global Look Press

— Раз уж вы заговорили о Дмитрии Диброве. Смотрели ли вы интервью его жены Полины Андрею Малахову?

— Нет, не смотрел.

Александр Добровинский: "В боевом настроении должен быть адвокат Дмитрия Диброва"

— Дмитрий готов к предстоящему, конечно, грустному событию? Он в боевом настроении?

— В боевом настроении должен быть его адвокат. А Дмитрий должен отдыхать и полностью положиться на своего адвоката.

— Но у вас самого должно быть много сил в личный праздник…

— Знаете, я немного грущу в этот день. Но это хорошо, что будет работа.

— Но вы ведь еще в бодром возрасте…

— Я начал грустить о том, что переворачивается календарь с 20 лет.

Teleprogramma.org поздравляет Александра Добровинского с днем рождения и желает ему здоровья и долголетия!

Добавить комментарий
О текстовых форматах

Простой текст

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Строки и абзацы переносятся автоматически.
  • Адреса веб-страниц и email-адреса преобразовываются в ссылки автоматически.

Читайте также