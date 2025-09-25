Александр Добровинский о планах на день рождения: "Мне придумали суд с Дибровым с утра"

25 сентября 71 год отмечает известный адвокат Александр Добровинский. Свой день рождения Александр Андреевич проведет на работе. Он защищает интересы своего звездного клиента — ведущего Дмитрия Диброва — в деле о бракоразводном процессе с его женой Полиной.

Так уж совпало, что супруги должны официально развестись именно в день рождения Александра Добровинского. Об этом 11 сентября еще писала "Комсомольская правда".

О том, что произошло в семействе Дибровых, знают даже в самых дальних деревнях. Жена Дмитрия Диброва влюбилась с друга семьи Романа Товстика и закрутила с ним роман. Притом том, что Роман был женат и воспитывал шестерых детей. Недавно Полина даже дала интервью Андрею Малахову, где изложила свою версию событий. Ну а Александр Андреевич соблюдает адвокатскую этику и не говорит о своем клиенте ничего лишнего.

Но все же ответил на наши вопросы о настроении Дмитрия Диброва и о своем дне рождения.

Александр Добровинский о дне рождения: "Самое главное — чтобы не говорили тосты, которые я терпеть не могу"

— Александр Андреевич, вы готовитесь отмечать завтрашний день?

— Я много лет не праздную свой день рождения. Не очень люблю этот день. Терплю поздравления в доме и обычно куда-то сматываюсь.

Но завтра мне придумали суд с Дибровым с утра. Поэтому сначала я поеду на суд. Еще я читаю лекцию в одном месте. А потом сложу чемоданы и улетаю в Самару на два дня. Там я пойду в театр, на выставки, буду гулять по городу, который не очень хорошо знаю. Хочу посмотреть на бункер Сталина.

А в театр я пойду на "Красную Жизель", потому что там гастролирует балет Бориса Эйфмана из Петербурга. Самое главное – чтобы меня никто не доставал, не говорили тосты, которые я терпеть не могу. Не превозносили, какой я замечательный. Я все о себе знаю.

— А что вам обычно дарят?

— Вы знаете, я же коллекционер. Поэтому люди, которые меня хорошо знают, находят что-то такое, коллекционное. Потом между собой начинают собирать какие-то средства, и в результате у меня появляется плакат, картина или что-то еще из антиквариата.

Вот так это происходит. И это намного симпатичнее, чем когда мне дарят галстуки, которые я не ношу уже сорок лет.