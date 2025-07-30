Александр Белькович: "Я плавал со змеями в закрытой капсуле"

31 июля на канале СТС стартует второй сезон экстремального реалити-шоу "Прятки". Задача его участников — спрятаться в заброшенных локациях по всему миру.
А все объекты равны как на подбор: отель-призрак в Бангкоке, крепость в Омане, металлургический завод в ЮАР, старинная усадьба Витово в Костроме, тюрьма в Старой Руссе, бывшее здание городского суда Санкт-Петербурга.
Одним из участников проекта стал шеф-повар и ведущий Александр Белькович. О своем появлении в программе он обмолвился в разговоре с корреспондентом Teleprogramma.org.
А перед этим ответил на вопросы в кулуарах фестиваля VK Fest.
"Больше всего я люблю пасту с морепродуктами"
— С каким блюдом вы могли бы сравнить VK Fest?
— Это какая-нибудь беломорская треска в каком-нибудь фирменном свекольном соусе в стиле VK-цветов. Борщ, пирожки, селедочка…
Все, что мы любим. Котлетки, пельмешки. Но сделано с любовью — это самое главное.
— А какое у вас любимое блюдо?
— Любимое блюдо для шеф-повара — это очень сложный вопрос, потому что существует тренд любимого блюда. Например, неделю я люблю чикен тикка масала, поскольку съездил в Индию, снял свою программу "Сто мест, где поесть", влюбился в это блюдо. Меня его научили готовить индийцы.
Я попробовал и понял, что готов есть его неделю. Потом начинает нравиться еще что-то.
На самом деле я больше всего люблю пасту с морепродуктами. Я ее и сам отменно готовлю. Для меня это блюдо-праздник, блюдо на все времена. Когда я его ем, то выключаю телефон и забываю обо всем.
Александр Белькович в пресс-центре VK Fest. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
— Как поддерживаете себя в хорошей форме? Возможно, занимаетесь каким-то видом спорта…
— Абсолютно любым. Например, сегодня поехал на велосипеде в Парк Победы, прокатился, зашел на площадку, потренировался немножко. Иногда хожу в бассейн — немного поплавать.
Порой играю в баскетбол. Мне одним видом спорта скучно заниматься, люблю разные. И самое главное — чтобы было интересно. Иногда в качалку хожу подкачаться.
"Я гурман, люблю сосредоточиться на еде"
— А под какой сериал любите поесть?
— Честно говоря, я люблю есть, не смотря ничего. Считаю, что так правильно усваивается еда. Ты ни на что не отвлекаешься и настраиваешь свой организм на то, чтобы эта пища принесла тебе только пользу. Ты думаешь, как ты живешь, о вкусе.
Конечно, бывает все тяп-ляп. Приходится есть, не подумав. Но я гурман, люблю сосредоточиться на еде и даже в чем-то элементарном найти свою изюминку.
Да не буду я никакой фильм смотреть. Разве что только что-то приятное, отвлекающее, чтобы я смотрел и думал о еде.
Teleprogramma.org также задала Александру Бельковичу свои вопросы.
Александр Белькович. Фото: кадр из программы "Просто кухня"
"Теперь я еще больше боюсь змей"
— Сейчас лето, жарко. Многие готовят окрошку. На чем лучше делать это блюдо: на квасе, кефире, минералке?
— Вы хотите, чтобы я сейчас вызвал войну из-за окрошки? Это на любителя. Кому как нравится. О вкусах не спорят.
Кому-то нравится на кефире, кому-то — на квасе. Ешьте на белом настоящем квасе, как раньше делали на Руси. Можно на айране, на кефире, да на чем угодно.
— Каким проектом порадуете нас в ближайшее время?
— Я снялся в реалити-шоу "Прятки". Будет очень весело, смотрите.
— Что было самым сложным в этом шоу?
— Спрятаться так, чтобы тебя не могли найти. Выбрать прятку, смастерить ее, продумать и сделать так, чтобы ты выиграл.
— А доводилось ли вам есть тараканов на других реалити или делать еще что-то неприятное?
— Смотрели проект "Большой побег"? Со змеями, с тараканами…
В проекте "Форт Боярд" я плавал со змеями в закрытой капсуле.
Это аквариум, из которого было невозможно выбраться, и в котором не было воздуха. Но мы все проходим с уверенностью. Страшно, конечно…
— Потом вы перестали бояться змей?
— Нет, я теперь их еще больше боюсь. Все это фигня!
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