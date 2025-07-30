Александр Белькович: "Я плавал со змеями в закрытой капсуле"

31 июля на канале СТС стартует второй сезон экстремального реалити-шоу "Прятки". Задача его участников — спрятаться в заброшенных локациях по всему миру.

А все объекты равны как на подбор: отель-призрак в Бангкоке, крепость в Омане, металлургический завод в ЮАР, старинная усадьба Витово в Костроме, тюрьма в Старой Руссе, бывшее здание городского суда Санкт-Петербурга.

Одним из участников проекта стал шеф-повар и ведущий Александр Белькович. О своем появлении в программе он обмолвился в разговоре с корреспондентом Teleprogramma.org.

А перед этим ответил на вопросы в кулуарах фестиваля VK Fest.

"Больше всего я люблю пасту с морепродуктами"

— С каким блюдом вы могли бы сравнить VK Fest?

— Это какая-нибудь беломорская треска в каком-нибудь фирменном свекольном соусе в стиле VK-цветов. Борщ, пирожки, селедочка…

Все, что мы любим. Котлетки, пельмешки. Но сделано с любовью — это самое главное.

— А какое у вас любимое блюдо?

— Любимое блюдо для шеф-повара — это очень сложный вопрос, потому что существует тренд любимого блюда. Например, неделю я люблю чикен тикка масала, поскольку съездил в Индию, снял свою программу "Сто мест, где поесть", влюбился в это блюдо. Меня его научили готовить индийцы.

Я попробовал и понял, что готов есть его неделю. Потом начинает нравиться еще что-то.

На самом деле я больше всего люблю пасту с морепродуктами. Я ее и сам отменно готовлю. Для меня это блюдо-праздник, блюдо на все времена. Когда я его ем, то выключаю телефон и забываю обо всем.