Алана Мамаева отреагировала на обвинения бывшего мужа: "Я же не попугай"

Модель и блогер Алана Мамаева в беседе с Teleprogramma.org прокомментировала высказывания бывшего мужа, футболиста Павла Мамаева. Алана дала понять, что устала обсуждать одну и ту же тему. После их развода минуло уже пять лет, за это время все было сказано.
Слова Аланы Мамаевой
Павел Мамаев обвинил Алану в том, что она настраивает против него дочь Алису. Он назвал бывшую жену 'больной на голову'. Что ему ответила Алана?
"Я не знаю, как это комментировать. Прошло пять лет. Мы одно и тоже обсуждаем уже пять лет. Что я могу еще сказать? Я же не попугай", — сказала Алана Мамаева в беседе с Teleprogramma.org.
Эта музыка будет вечной?
Скандал между бывшими супругами Мамаевыми и не думает утихать. После заявлений Павла о том, что она настраивает Алису против него, Алана опубликовала в телеграм-канале голосовое сообщение от бывшего мужа. Он прислал его в ответ на просьбу дочери о деньгах.
"Скажи мне, пожалуйста, а ты будешь со мной общаться только когда мне надо будет что-то тебе покупать или деньги отправить? Ты не хочешь узнать, как у папы дела, как я себя чувствую, просто поговорить со мной? Знаешь, такой формат общения меня вообще не устраивает", — обратился к Алисе Павел Мамаев.
Павел Мамаев. Фото: Эдгар Брешчанов / Global Look Press
Отношения Мамаева с дочкой
Павел Мамаев на днях рассказал, что не общается с дочкой. Алиса заблокировала его в соцсетях. В поведении девочки футболист видит происки ее матери. Он уверен, что Алана настроила наследницу против него.
Ранее Павел Мамаев признавался, что не платит Алане алименты на содержание дочери. Футболист заявлял, что давал после развода 10 миллионов рублей на Алису. Когда он спросил у дочери, что было куплено на эти деньги, та ответила, что это была куртка.
Алана и Павел Мамаевы расстались почти пять лет назад. В январе 2022 года Павел сыграл свадьбу с Надеждой Санько. У пары два маленьких сына. Алана Мамаева утверждала, что Санько была ее подругой и даже предлагала найти хорошего адвоката, который займется бракоразводным процессом.
