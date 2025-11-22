Алана Мамаева отреагировала на обвинения бывшего мужа: "Я же не попугай"

Модель и блогер Алана Мамаева в беседе с Teleprogramma.org прокомментировала высказывания бывшего мужа, футболиста Павла Мамаева. Алана дала понять, что устала обсуждать одну и ту же тему. После их развода минуло уже пять лет, за это время все было сказано.

Слова Аланы Мамаевой

Павел Мамаев обвинил Алану в том, что она настраивает против него дочь Алису. Он назвал бывшую жену 'больной на голову'. Что ему ответила Алана?

"Я не знаю, как это комментировать. Прошло пять лет. Мы одно и тоже обсуждаем уже пять лет. Что я могу еще сказать? Я же не попугай", — сказала Алана Мамаева в беседе с Teleprogramma.org.

Эта музыка будет вечной?

Скандал между бывшими супругами Мамаевыми и не думает утихать. После заявлений Павла о том, что она настраивает Алису против него, Алана опубликовала в телеграм-канале голосовое сообщение от бывшего мужа. Он прислал его в ответ на просьбу дочери о деньгах.