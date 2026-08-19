Актриса Мирослава Михайлова: «Все детство я мечтала быть Ларой Крофт. Никогда не играла в Барби»

10 августа на ТВ-3 стартовал третий сезон детективного сериала «Кордон», в котором Мирослава Михайлова вновь сыграла Свету Васину.
В эксклюзивном интервью актриса рассказала, как познакомилась с исполнителем главной роли в этом проекте Петром Рыковым, который стал ее бойфрендом.
Дочь народного артиста России Александра Михайлова призналась, почему волновалась перед встречей с его любимицей, а также раскрыла, от чего получает «дикое наслаждение».
Мирослава Михайлова: «Гертруда Петровна стала для Петра Сергеевича настоящим близким товарищем»
- Мирослава, правда ли, что вы познакомились с Петром Рыковым на съемках «Кордона», и ваши отношения начались именно там? Или это произошло раньше?
- Мы знакомились, по сути, три раза. Знакомство на «Кордоне» было третьим и ключевым. Впервые мы встретились в 2022 году на одном проекте, где вообще не пересекались по работе. Просто наша общая подруга познакомила нас.
Мы увидели друг друга, сказали: «Очень приятно, здорово, до свидания» - и разошлись. Ровно через год мы встретились на фестивале. Тогда мы снова увидели друг друга и немного пообщались. Но по-настоящему узнали друг друга уже во время работы над «Кордоном».
- Петр веселит журналистов и поклонников фотографиями своей кошки - это единственная «женщина», которая часто появляется в его блоге в соцсетях. Вы с ней уже познакомились? Удалось найти общий язык?
- Господи, вы сейчас об этом говорите, а я вспоминаю, как на меня накатывал тот самый мандраж перед нашим с ней знакомством. У меня по этому поводу было очень много эмоций: там и волнение, и трепет невероятный. Я отношусь к Гертруде Петровне с огромным уважением и благодарностью.
Она уже давно стала для Петра Сергеевича настоящим близким товарищем, много лет была рядом с ним и поддерживала его. Это достойно огромного уважения. Поэтому я немного волновалась.
И как же была счастлива, когда поняла, что мы друг дружке очень приглянулись. Теперь она и для меня самая нежная и добрая подруга.
- Актеры часто говорят, что во время съемочных экспедиций находят особенные места, которые становятся для них местами силы. Появилось ли у вас такое место во время работы над «Кордоном»?
- На самом деле Новгород целиком стал для нас местом силы - весь город и все его окрестности. У нас даже появилось желание построить там домик, купить участок на берегу Волхова. Там прекрасный воздух, невероятная атмосфера.
Когда приезжаешь и просыпаешься там утром, начинаешь по-настоящему дышать, отдыхаешь душой и телом. За эти три года мы очень сильно впитали Новгород, в том числе энергетически. Поэтому, даже когда «Кордон» закончится, думаю, мы всё равно будем туда возвращаться.
У нас там уже появились любимые места и близкие люди, поэтому этот город останется частью нашей жизни независимо от съемок.
Мирослава Михайлова. Фото: из архива актрисы
Мирослава Михайлова: «Я часто гуляю одна»
- Для вас путешествие - это способ отдохнуть и переключиться? Или вы активная путешественница, которой нужны экскурсии, долгие прогулки и постоянная смена впечатлений?
- Нет, я пассивная путешественница. Наш рабочий график итак подразумевает огромное количество эмоций, людей, мест и постоянно меняющуюся картинку вокруг. Всё время происходит что-то новое. Это невероятно прекрасно - так жить, но когда действительно хочется отдохнуть и выдохнуть, единственный способ, как мне кажется, - немного замедлиться.
Просто начать дышать, впитывать и созерцать всё вокруг. Иногда я отдыхаю, просто неспешно гуляя по городу, наблюдая за тем, как движутся облака. Это очень меня наполняет и помогает восстановиться.
- Есть ли у вас любимый маршрут по Москве в день, когда нет ни кастингов, ни съемок, ни интервью?
- Мне очень нравится район моего Театра на Трубной. Я получаю невероятное удовольствие, когда гуляю по Рождественскому бульвару, прохожу к Сретенскому монастырю. Обычно я иду по историческому центру без определенной цели: могу свернуть на соседнюю улицу, продолжить прогулку и просто смотреть по сторонам.
Я люблю Москву, когда никуда не нужно спешить, особенно в хорошую погоду. Часто гуляю одна: мне даже никто не нужен рядом, чтобы получать удовольствие от жизни. В историческом центре у меня возникают совершенно особенные ощущения.
Мирослава Михайлова. Фото: из архива актрисы
Мирослава Михайлова: «Сейчас я начинаю приобретать опору под ногами»
- Есть ли у вас увлечение, которое не связано с актерством, и о котором зрители почти ничего не знают?
- Я не буду говорить о танцах, которым отдала много лет жизни. До сих пор с ними живу и постоянно поддерживаю себя в форме: занимаюсь, продолжаю ходить на балет, пробую разные направления и виды спорта - всё новое, что мне откликается.
Но в последнее время я начала получать дикое наслаждение от боевых искусств, бокса, владения холодным оружием и мечом. Я всегда всё это очень любила. Мне кажется, это заложено во мне генетически, у моей мамы тоже есть такая черта.
Всё детство я мечтала быть Ларой Крофт. Никогда не играла в Барби - предпочитала машинки и другие мальчишеские игрушки, которые мне доставались от старшего брата. Так и росла.
А по-настоящему познакомилась с боевыми искусствами благодаря одному из новых проектов. У нас был очень большой период подготовки. Моя героиня должна драться наравне со всем мужским составом, если не лучше него.
Я очень плотно занималась с ребятами. Каскадеры были довольны, и я тоже рада. Мы нашли общий язык и получаем огромное удовольствие от совместной работы. Поэтому мечи, оружие и бокс сейчас, пожалуй, ближе всего ко мне.
- Вы рано привыкли к тому, что о вас могут говорить и судить. А сегодня комментарии, рецензии и отзывы зрителей способны испортить вам настроение? Или вы уже научились отделять себя от своей работы?
- Я не то чтобы отделяю работу от своей личности. Я отделяю мнение людей от того, кем являюсь на самом деле. Наверное, эта внутренняя опора появилась у меня совсем недавно.
Кстати, на днях я говорила об этом с близким человеком и призналась, что, если бы три года назад на меня обрушилась та волна внимания, которая появилась сейчас, она бы меня подкосила. Я воспринимала бы всё очень тяжело и остро. Возможно, даже поверила бы в то, что обо мне пишут.
Сейчас я, к счастью, пусть еще и не полностью, начинаю приобретать опору под ногами. Появляется настоящая уверенность в том, кто я, что собой представляю и что могу. Приходит понимание себя, своего окружения, близких и любимых людей, которые поддерживают и помогают. Для меня очень важно, как относятся ко мне те, кто действительно находится рядом.
То, что происходит сейчас, совершенно нормально, потому что так всегда было, есть и будет. Сколько прекрасного направлено в твою сторону, столько же может быть и плохого. Ты просто выбираешь, что замечать, и опираешься на свое внутреннее восприятие.
По крайней мере, я стараюсь. Не всегда получается. Иногда находятся какие-то вещи, которые воспринимаются острее. Но они уже не вызывают колоссальных эмоций - только кратковременный дискомфорт, не более.