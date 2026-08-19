Актриса Мирослава Михайлова: «Все детство я мечтала быть Ларой Крофт. Никогда не играла в Барби»

10 августа на ТВ-3 стартовал третий сезон детективного сериала «Кордон», в котором Мирослава Михайлова вновь сыграла Свету Васину.

В эксклюзивном интервью актриса рассказала, как познакомилась с исполнителем главной роли в этом проекте Петром Рыковым, который стал ее бойфрендом.

Дочь народного артиста России Александра Михайлова призналась, почему волновалась перед встречей с его любимицей, а также раскрыла, от чего получает «дикое наслаждение».

Мирослава Михайлова: «Гертруда Петровна стала для Петра Сергеевича настоящим близким товарищем»

- Мирослава, правда ли, что вы познакомились с Петром Рыковым на съемках «Кордона», и ваши отношения начались именно там? Или это произошло раньше?

- Мы знакомились, по сути, три раза. Знакомство на «Кордоне» было третьим и ключевым. Впервые мы встретились в 2022 году на одном проекте, где вообще не пересекались по работе. Просто наша общая подруга познакомила нас.

Мы увидели друг друга, сказали: «Очень приятно, здорово, до свидания» - и разошлись. Ровно через год мы встретились на фестивале. Тогда мы снова увидели друг друга и немного пообщались. Но по-настоящему узнали друг друга уже во время работы над «Кордоном».

- Петр веселит журналистов и поклонников фотографиями своей кошки - это единственная «женщина», которая часто появляется в его блоге в соцсетях. Вы с ней уже познакомились? Удалось найти общий язык?

- Господи, вы сейчас об этом говорите, а я вспоминаю, как на меня накатывал тот самый мандраж перед нашим с ней знакомством. У меня по этому поводу было очень много эмоций: там и волнение, и трепет невероятный. Я отношусь к Гертруде Петровне с огромным уважением и благодарностью.

Она уже давно стала для Петра Сергеевича настоящим близким товарищем, много лет была рядом с ним и поддерживала его. Это достойно огромного уважения. Поэтому я немного волновалась.

И как же была счастлива, когда поняла, что мы друг дружке очень приглянулись. Теперь она и для меня самая нежная и добрая подруга.

- Актеры часто говорят, что во время съемочных экспедиций находят особенные места, которые становятся для них местами силы. Появилось ли у вас такое место во время работы над «Кордоном»?

- На самом деле Новгород целиком стал для нас местом силы - весь город и все его окрестности. У нас даже появилось желание построить там домик, купить участок на берегу Волхова. Там прекрасный воздух, невероятная атмосфера.

Когда приезжаешь и просыпаешься там утром, начинаешь по-настоящему дышать, отдыхаешь душой и телом. За эти три года мы очень сильно впитали Новгород, в том числе энергетически. Поэтому, даже когда «Кордон» закончится, думаю, мы всё равно будем туда возвращаться.

У нас там уже появились любимые места и близкие люди, поэтому этот город останется частью нашей жизни независимо от съемок.