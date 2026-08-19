96-летняя Людмила Хитяева коротает дни на даче: «Сижу и наслаждаюсь жизнью»

96‑летняя народная артистка Людмила Хитяева сейчас живет размеренными дачными днями — и искренне радуется простым моментам. В откровенном разговоре с Teleprogramma.org актриса поделилась тем, как проводит время, и призналась, что умеет ценить красоту вокруг.

«Нормально я себя чувствую, в сейчас нахожусь на даче. Поговорила с несколькими друзьями. В данный момент сижу на балконе и читаю журнал. Рядом роскошная яблоня, небо, Истра течет, Москва‑река. Идет огромный белый пароход, играет музыка. Красота! Я сижу и наслаждаюсь жизнью», — поделилась Людмила Хитяева.

В этих словах — спокойная благодарность за каждый день: тихий разговор с друзьями, шелест страниц журнала, вид на реку, проплывающий пароход и музыка, растворяющаяся в летнем воздухе. Для актрисы, чья жизнь была наполнена яркими ролями и бурными событиями, сейчас особенно ценна эта гармония с собой и природой.

15 августа Людмиле Хитяевой исполнилось 96 лет. За долгие годы карьеры актриса сыграла более сорока ролей в фильмах и телесериалах. Ее отличало умение создавать глубокие, живые образы — от драматических до комедийных и сказочных.

Кинодебютом Хитяевой стала главная роль Екатерины Ворониной в одноименной советской мелодраме (1957). А уже в 1958 году она сыграла Дарью Мелехову в эпопее Сергея Герасимова «Тихий Дон» — эта роль принесла ей всенародную славу и вошла в «золотой фонд» отечественного кино.

В фильмографии Людмилы Хитяевой много запоминающихся работ. Например, Лушка (Гликерия Нагульнова) в «Поднятой целине» (1959–1961), Солоха в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» (1961), Евдокия Чернышева в драме Татьяны Лиозновой «Евдокия» (1961). Отдельно стоит комедия «Стряпуха» (1966), где она сыграла Галину Сахно. Актриса успешно работала и в сказочном жанре: Анфиса в «Финисте — Ясном соколе» (1975), мать Василия Буслаева в фильме «Василий Буслаев» (1982).

А вам Людмила Хитяева какими ролями запомнилась? Поделитесь в комментариях.