Вадим Демчог представит новый спектакль «КтоГамлет», где разделит сознание главного героя на мужскую и женскую половины

Талантливый акте р и режиссер Вадим Демчог представил новый спектакль «КтоГамлет», премьера которого состоится 8 октября в Театре на Малой Ордынке.

«КтоГамлет» — это оригинальная интерпретация шекспировского «Гамлета», в которой сознание главного героя разделено на мужскую и женскую половины. Впервые в истории театральной сцены два Гамлета будут представлены одновременно. Эта концепция позволяет по-новому взглянуть на знаменитую трагедию и раскрывает глубину внутренних конфликтов персонажа.

Создавая спектакль, команда театра «Арлекиниада» стремилась уйти от традиционного развлекательного формата и обратиться к внутреннему миру зрителя. Спектакль ставит перед собой задачу не просто показать красивую игру актеров, но и стимулировать глубокое размышление о собственной жизни и возможностях изменений. По словам Вадима Демчога, основателя театра, цель спектакля – помочь зрителю понять, что именно он является главным действующим лицом своей жизни.

Роль женской версии Гамлета исполнит Алина Гвасалия, а мужской – Михаил Морозов. Остальные роли в спектакле исполнят такие известные актеры, как Вадим Демчог, Софья Володчинская, Алексей Душевин, Олег Невежин и Павел Далидан.

Вадим Демчог считает, что Шекспир в своем «Гамлете» выразил критическое отношение к чрезмерной серьезности и помпезности других произведений. «КтоГамлет» является отражением этого отношения и предлагает зрителям свежий взгляд на известную трагедию.

Вслед за премьерным показом, спектакль «КтоГамлет» будет представлен 20 ноября и 17 декабря.