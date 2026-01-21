«Русская Филармония» оживит великие картины с помощью ИИ

В новой версии постановки великие художественные шедевры эпохи Возрождения обретут новую жизнь благодаря технологиям Искусственного Интеллекта. Зрители увидят анимированные версии полотен Босха, Брейгеля, Боттичелли, Микеланджело и Рафаэля: статичные репродукции наполнятся движением, раскрывая скрытые смыслы картин. Событие состоится 7 и 8 февраля в Международном Доме Музыки.

Пространство зрительного зала трансформируется в уникальную мультимедийную галерею, где каждая картина органично интегрируется в музыкальную драматургию кантаты. Визуальные образы не просто иллюстрируют музыку, они становятся её неотъемлемой частью, усиливая мистическую атмосферу произведения и создавая эффект полного погружения. Впечатляющий размах представлению придаст и состав исполнителей: на сцене одновременно находятся более ста музыкантов! Их голоса и инструменты сплетаются в насыщенное многоголосие, создавая неповторимую энергетику живого звучания.

«Кармина Бурана» вошла в историю как ключевой шедевр Карла Орфа, одно из самых востребованных произведений XX века. Спустя десятилетия, эта музыка продолжает покорять слушателей. Песенные и оркестровые номера создают контрастные картины жизни: от восторженного воспевания радости, любви и весенней красоты до суровых зарисовок монашеской доли и студенческих скитаний. Всё крутится вокруг Фортуны - этой вечно капризной «богини удачи», которая показывает, насколько непредсказуема человеческая судьба.

Солисты:

Дарья Зыкова – сопрано

Александр Богданов - тенор

Заслуженный артист России Андрей Батуркин – баритон

Государственная академическая хоровая капелла России им. А.А.Юрлова

Симфонический оркестр Москвы «Русская филармония»

Когда: 7 февраля 15:00 и 19.00, 8 февраля 19:00.

Где: Московский Международный Дом Музыки, Светлановский зал.