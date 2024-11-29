Ирина Дубцова, Полина Гагарина, Юрий Антонов, Стас Пьеха и другие звезды появились на гала-концерте «Главное — Семья» в Кремле

В Кремле прошел масштабный концерт, который был посвящен проекту «Главное — семья». Это мероприятие проводилось в нашей стране при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. На сцену вместе со своими родственниками выходили лучшие представители российской эстрады. Они поздравили всех участников конкурса, подарив им незабываемые впечатления.

Ирина Дубцова, как певица и композитор, стала идейным вдохновителем этого проекта. Организатором выступила АНО «Планета людей». Награждая финалистов и победителей конкурса в Дипломатическом зале Кремля, выпускница проекта «Фабрика звезд» Ирина Дубцова подметила, что именно на крепкой семье и прочных семейных узах держится наша страна и многовековая история Россия.

Она поблагодарила всех участников проекта за то, что те хранят семейные ценности и передают их из поколения в поколение. Певица подметила, что проект «Главное — Семья» направлен на то, чтобы наши дети, внуки и правнуки несли в прекрасное будущее понятные всем ценности: доброту, любовь и свет.

Ирина Дубцова также уточнила, что испытывает гордость за то, что подобные социально значимые мероприятия проходят в год семьи.

Практически все финалисты и победители приехали в Государственный Кремлевский Дворец вместе со своими родными и близкими. Кристина Пуйко, победительница в номинации «Молодая семья» из города Салехарда рассказала, что была очень рада участвовать в конкурсе вместе с мужем Родионом.

«Любите друг друга. Цените друг друга. Помните, все строится и держится только на семье», - говорила она.

Ведущими вечера стали Дмитрий Харатьян и Марина Майко. В концерте приняли участие звезды первой величины: Полина Гагарина выступала с сыном Андреем, Лариса Долина появилась с внучкой Александрой, среди приглашенных гостей также были замечены певица Валерия, Юрий Антонов, Александр и Никита Малинины, Олег и Родион Газмановы, Диана Гурцкая с сыном Константином, певица Жасмин с дочкой Маргаритой, Стас Пьеха с мамой Илоной Броневицкой, Таисия Повалий и многие другие.