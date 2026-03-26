"Арт фэшн" в Москве: кто получил звание "Мини мисс и мистер России 2026"

22 и 23 марта в концертном зале "Бородино Холл" (Москва) прошли Фестивальные дни "Арт фэшн". Масштабное событие объединило сразу несколько престижных фестивалей.

Всероссийский Фестиваль элегантности и талантов "Мини мисс и мистер России 2026";

Всероссийский Фестиваль элегантности и национальной культуры "Юные мисс и мистер России 2026";

Международный фестиваль талантов "Гордость Нации 2026";

Фестиваль "Лучшая модель России 2026".

Более 120 участников из разных уголков страны собрались, чтобы продемонстрировать свои таланты и побороться за почетные титулы. Среди городов‑участников: Красноярск, Новокузнецк, Прокопьевск, Энгельс, Саратов, Тула, Рязань, Чита, Нижний Новгород, Москва, Заволжье, Дзержинск, Балахна, Чебоксары, Шумерля (Республика Чувашия), Казань и Набережные Челны (Республика Татарстан).

Итоги фестивальных дней: звезды подрастают!

Подведены итоги в нескольких возрастных категориях. Представляем победителей и призеров:

Возрастная категория 4–6 лет

"Маленькая мисс России 2026" — Якименко Валерия из Красноярска. (МА Modern Beauty, Красноярск). 1‑вице "Маленькая мисс России 2026" — Стукалова Николь (Республика Татарстан, Казань).

Возрастная категория 7–8 лет

"Мини мисс России 2026" — Ефимова Дарья (Тула); 1‑вице "Мини мисс России 2026" — Апанаева Полина (Республика Чувашия, Чебоксары).

Возрастная категория 9–10 лет

"Мини мисс России 2026" — Щелкунова Анастасия (Республика Чувашия, Чебоксары). "Мини мистер России 2026" — Пахомов Михаил (Чита).

Возрастная категория 11–12 лет

Гран‑при фестиваля и титул "Мини мистер 2026" — Неволин Марк (Новокузнецк). Гран‑при фестиваля и титул "Мини мисс России 2026" — Лешукова Диана (Екатеринбург).