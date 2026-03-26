"Арт фэшн" в Москве: кто получил звание "Мини мисс и мистер России 2026"

22 и 23 марта в концертном зале "Бородино Холл" (Москва) прошли Фестивальные дни "Арт фэшн". Масштабное событие объединило сразу несколько престижных фестивалей.
- Всероссийский Фестиваль элегантности и талантов "Мини мисс и мистер России 2026";
- Всероссийский Фестиваль элегантности и национальной культуры "Юные мисс и мистер России 2026";
- Международный фестиваль талантов "Гордость Нации 2026";
- Фестиваль "Лучшая модель России 2026".
Более 120 участников из разных уголков страны собрались, чтобы продемонстрировать свои таланты и побороться за почетные титулы. Среди городов‑участников: Красноярск, Новокузнецк, Прокопьевск, Энгельс, Саратов, Тула, Рязань, Чита, Нижний Новгород, Москва, Заволжье, Дзержинск, Балахна, Чебоксары, Шумерля (Республика Чувашия), Казань и Набережные Челны (Республика Татарстан).
Итоги фестивальных дней: звезды подрастают!
Подведены итоги в нескольких возрастных категориях. Представляем победителей и призеров:
Возрастная категория 4–6 лет
"Маленькая мисс России 2026" — Якименко Валерия из Красноярска. (МА Modern Beauty, Красноярск). 1‑вице "Маленькая мисс России 2026" — Стукалова Николь (Республика Татарстан, Казань).
Возрастная категория 7–8 лет
"Мини мисс России 2026" — Ефимова Дарья (Тула); 1‑вице "Мини мисс России 2026" — Апанаева Полина (Республика Чувашия, Чебоксары).
Возрастная категория 9–10 лет
"Мини мисс России 2026" — Щелкунова Анастасия (Республика Чувашия, Чебоксары). "Мини мистер России 2026" — Пахомов Михаил (Чита).
Возрастная категория 11–12 лет
Гран‑при фестиваля и титул "Мини мистер 2026" — Неволин Марк (Новокузнецк). Гран‑при фестиваля и титул "Мини мисс России 2026" — Лешукова Диана (Екатеринбург).
Диана Лешукова. Фото: организаторы мероприятия
"Мини мисс Арт Фэшн 2026" и "Мини мисс Совершенство России 2026" стала Векилова Мария (Тула); "Мини мисс Арт Фэшн 2026" и "Мини мисс Грация России 2026" — Федорова София (Красноярск); 1‑вице "Мини мисс России 2026" — Тяжелова Анна ( Республика Чувашия, Чебоксары); 2‑вице "Мини мисс России 2026" — Сапсай Алина (Красноярск); 3‑вице "Мини мисс России 2026" — Коток Дарина (Новокузнецк); "Мини мисс России 2026" — Игнатова Софья (Набережные Челны).
Юные мисс
"Юная мисс Изящество России 2026" — Косарева Мария (Лесосибирск); "Юная мисс Достояние России 2026" — Городилова Софья (Красноярск); "Юная мисс Совершенство России 2026" — Китаева Марьям (Казань); 1‑вице "Юная мисс России 2026" — Голубева Серафима (Нижний Новгород); 2‑вице "Юная мисс России 2026" — Хохлова Александра (Рязань); 3‑вице "Юная мисс России 2026" — Федорченко Надежда (Красноярск); "Юная мисс России 2026" — Сафарова София (МА Modern Beauty, Красноярск). Гран‑при фестиваля и титул "Юная мисс России 2026" завоевала — Игнатьева Марианна (Москва).
Марианна Игнатьева. Фото: организаторы мероприятия
Фестивальные дни "Арт Фэшн" стали настоящим праздником красоты, таланта и элегантности. Юные участники продемонстрировали высокий уровень подготовки, а зрители получили массу ярких впечатлений. Поздравляем всех победителей и участников и желаем им новых творческих успехов!